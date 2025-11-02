Se conoció nuevo video de los momentos previos al accidente en la av. Mutis de Bogotá, que dejó dos muertos: se ve quiénes se suben al carro

Las víctimas del siniestro fueron identificados como Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez Isaza - crédito @pasa_enbogota/IG | Redes sociales | Facebook / LinkedIn

Siguen conociéndose nuevos detalles que fortalecen el material probatorio contra el conductor del vehículo particular (de color blanco), quien, en presunto estado de embriaguez y exceso de velocidad, provocó una tragedia la mañana del 31 de octubre de 2025, empañando la jornada de Halloween. El siniestro vial cobró la vida de los ciudadanos Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez Isaza.

Así quedó evidenciado en una nueva grabación que se suma a otras dos que han circulado en redes sociales, en las que se observan los momentos previos y posteriores al accidente. Según lo registrado por una de las cámaras, el conductor, en presunto exceso de velocidad y al intentar no arrollar a un ciclista que transitaba por la avenida José Celestino Mutis (calle 63) en sentido occidente-oriente, perdió el control del vehículo e invadió el carril opuesto.

Por esto arrolló las dos motocicletas en las que se desplazaban las víctimas, además de otra persona que permanece en delicado estado de salud.

En la grabación compartida por el portal Pasa en Bogotá la mañana del domingo 2 de noviembre de 2025, se observa, a través de una de las cámaras de seguridad, el momento exacto del accidente ocurrido la misma mañana del 31 de octubre, cuando, según información preliminar, a las 5:54 a. m. salían de una vivienda ubicada en la localidad de Engativá.

El siniestro vial se presentó en jurisdicción del barrio Los Álamos, en la localidad de Engativá - crédito @pasa_enbogota/IG

Asimismo, desde una vivienda se observa cómo tres personas (dos hombres y una mujer) ingresan al automóvil blanco con techo negro y de placas MKT 407, el mismo vehículo que luego se volcó.

En la grabación, uno de los hombres, que viste chaqueta y jean negro, acompaña a la mujer (que lleva saco negro y jean azul claro) y la ubica en el asiento del copiloto. Acto seguido, este sujeto permanece unos segundos hablando con el tercer personaje: el conductor, quien viste buzo blanco con negro y jean oscuro.

El conductor espera a que su acompañante se suba por la puerta trasera izquierda, luego ocupa el puesto del piloto y, en pocos segundos, enciende el vehículo y arranca, sin imaginar la magnitud de lo que ocurriría.

“Causó un daño muy grande y no fue capaz de quedarse en el sitio ni responder por los hechos, ni mirar si podía prestarle los primeros auxilios a las personas, porque además de mi hermana y Carlos, hubo una tercera persona involucrada y para él no valieron nada”, dijo Jhon Isaza, hermano de Viviana, a Noticias Caracol, en medio de la investigación que busca dar con el conductor, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Accidente fatal el 31 de octubre en Bogotá: Nuevas imágenes del momento exacto donde carro involucrado invade el carril opuesto - crédito @ColombiaOscura

Uno de los aspectos que se han agravado para el propietario del vehículo, es que como señaló el mismo secretario de Seguridad, César Restrepo, a medios de comunicación en Bogotá, “tenemos información creciente de que el responsable de este accidente, que es el asesinato de dos personas inocentes, estaba incluido en unas rodadas en Cundinamarca la noche anterior”.

Según el informe que manejan las autoridades, los hechos se presentaron a la altura de la calle 98, y posterior a los hechos se habrían presentado un intento por retener al conductor, pero este logró escapar del sitio.

Adicional al testimonio del hermano de Viviana y en declaraciones al mismo noticiero, Luz Dary Isaza, madre de Viviana explicó: “Ella siempre cogía esa ruta, pues porque se evitaba el trancón de la 80, entonces ella avanzaba más para que no cogiera tanto ese trancón”.

Ambos trabajaban en el mismo lugar y se dirigían para la empresa, ubicada en el Km 1.5 vía Siberia-Cota, por la salida de Bogotá, ubicada por la calle 80 - crédito Infobae

Debido a esta tragedia, un niño quedó huérfano, ya que se confirmó que Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez Isaza eran pareja y trabajaban en la misma empresa.

Suárez Isaza se desempeñaba como contadora y analista sénior de contabilidad y costos, mientras que su compañero sentimental era ingeniero mecánico y ocupaba el cargo de administrador de contratos en Sulzer, compañía que en su perfil de LinkedIn se describe como “líder mundial en aplicaciones críticas para infraestructuras y procesos esenciales de grandes industrias fundamentales en todo el mundo”.