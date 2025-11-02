Colombia

Reportan balacera en la casa donde se hospedaba Westcol en Cali: todo comenzó por un fan que burló la seguridad del streamer

El joven vivió un episodio digno de película cuando un grupo de ladrones intentó ingresar a su vivienda, desatando una situación que dejó a sus acompañantes conmocionados y que además terminó con una multa impuesta a un menor de edad

Westcol relata la noche de
Westcol relata la noche de terror en Cali tras intento de robo y balacera - crédito @westcol / Instagram

Una situación de peligro vivió el reconocido streamer antioqueño Westcol durante su estadía en una casa en Cali en octubre, cuando un grupo de ladrones intentó ingresar a la vivienda en la madrugada, desatando una balacera que, según él mismo relató, fue “de película”.

Todo ocurrió después de que un niño fanático del creador de contenido lograra burlar la seguridad del conjunto residencial para tomarse una foto con él. El hecho, que se volvió viral en redes sociales, expuso sin querer el lugar donde se hospedaba el influencer y la forma en que se podía ingresar sin mayor dificultad.

En una reciente transmisión en vivo, Westcol relató con detalle el dramático episodio mientras reaccionaba a un video publicado por el propio seguidor, quien reconoció que estaba pagando las consecuencias de sus actos.

“A nosotros nos pasó una en Cali, una cosa impresionante. Yo estaba en streaming y, en pleno directo, se me metió un niño a la casa. El niño era vecino, se coló por un lado del conjunto donde estábamos hospedados. Nosotros lo tomamos a risa, la seguridad lo devolvió y hasta le pusieron una multa a los papás, porque era propiedad privada”, explicó el creador de contenido.

El susto de Westcol en
El susto de Westcol en Cali: de la visita viral de un fan a una balacera inesperada - crédito @westcol/IG

Sin embargo, lo que comenzó como una anécdota curiosa terminó convirtiéndose en una noche de terror, pues el video del niño fue convertido en un clip que se viralizó en redes sociales. Según contó Westcol, la exposición pública y las joyas que suele mostrar en sus transmisiones motivaron a varios hombres a intentar ingresar a la vivienda para robarlos.

“Ese clip se hizo tan viral que, a las tres de la mañana, se nos intentaron meter tres cabezones. Yo estaba dormido, no escuché nada. El primero que los ve es Risitas, del equipo, y empieza a gritar: ‘¡Se nos metieron, se nos metieron!’”, relató el paisa.

El intento de robo desató una balacera dentro de la casa y en algunas zonas del conjunto, en la que participaron los escoltas del equipo de Westcol, los guardas de seguridad de la unidad y los delincuentes.

“Papi, una puta balacera en esa casa, que te cagas. Todo el mundo dormido y eso fue plomo por todos lados. Risitas salió con el flash de la cámara apuntando para que Samuel disparara. Era una película. Los ladrones se metieron por la casa del vecino —tal como lo había hecho el menor de edad que entró inicialmente para buscar una foto con el influenciador— y salieron en moto”, narró Westcol.

Este fue el momento en el que un fan se coló en la casa donde se hospeda Westcol y lo sorprendió - crédito @mafer_rox/tiktok

Aunque afortunadamente nadie resultó herido, el streamer reconoció que el hecho fue extremadamente peligroso y dejó a todo su equipo conmocionado.

“Eso fue horrible, bro. Éramos como quince personas en la casa, ocho armados, y todo fue muy rápido. Yo no escuché nada, dormí toda la noche, pero al otro día me contaron todo y quedé frío. Fue un milagro que nadie saliera herido”, agregó Westcol.

En otra transmisión en vivo, el creador de contenido reflexionó sobre los riesgos de la exposición mediática y la importancia de la seguridad en este tipo de actividades.

“Cuando hacemos stream en un lugar que todo el mundo conoce, mostrando joyas o cosas de valor, básicamente le estamos diciendo a la gente: ‘Ey, estamos aquí’. Eso es gravísimo. Por eso nosotros siempre viajamos con seguridad, pero aun así pasan estas cosas. Es muy peligroso”, afirmó.

Finalmente, advirtió sobre el peligro que corrió el menor que inicialmente se infiltró en la propiedad. Dijo haber visto el video que el niño compartió en su cuenta de TikTok para presumir que había logrado conocerlo, y aprovechó para explicar la gravedad de lo ocurrido dentro de la vivienda y lo que pudo haber pasado con el fanático.

El video viral que casi termina en tragedia para Westcol en Cali - crédito @kick_2clipsss/tiktok

“Ese niño no se puede meter a una casa privada, porque le podrían disparar sin querer. Eso no es un juego. Si llega a pasar algo, después todo el mundo estaría diciendo quién sabe qué. Hay que ser responsables”, comentó, asegurando que la seguridad del conjunto tuvo que reportar el hecho y trasladar al menor a su hogar, mientras explicaba que los padres recibieron una multa por protocolo de seguridad.

Finalmente, el streamer cerró su relato agradeciendo que la situación no pasara a mayores y destacando lo irónico del incidente.

“Dios es divino. Ese niño se metió por el mismo lugar por donde luego intentaron entrar los ladrones. Gracias a eso ya sabíamos que ese era un punto ciego. Por ahí mismo intentaron entrar y fue que alcanzamos a reaccionar. Pero papi, eso fue muy peligroso, eso no fue un chiste”, concluyó.

