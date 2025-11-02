Colombia

Petro se confundió y lanzó una polémica acusación contra Abelardo de la Espriella, sin percatarse de que era una cuenta de fans

En X, una cuenta que apoya al precandidato presidencial publicó duras críticas contra el jefe de Estado por su relación con el régimen de Nicolás Maduro, pero el presidente respondió sin percatarse de que no era el destinatario real

Guardar
El presidente Petro estalló contra
El presidente Petro estalló contra Abelardo de la Espriella por unas palabras que él no hizo - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Un mensaje en la red social X provocó una reacción inesperada del presidente Gustavo Petro, quien ‘estalló’ contra lo que creyó era Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y precandidato presidencial. Sin embargo, el destinatario de sus palabras resultó ser una cuenta de fans del “Tigre”, como se hace llamar el líder político de derecha.

El post que encendió la respuesta del presidente criticaba con dureza a Petro: “Ni una palabra del drogadicto Gustavo Petro sobre los cristianos masacrados en Nigeria. Solo alza su voz cuando matan narcotraficantes en lanchas, cuando persiguen a Maduro, y cuando matan terroristas de hamás. Petro no quiere La Paz, solo quiere que no le maten sus aliados (sic)”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro respondió sin confirmar la identidad de quien escribió el mensaje y lanzó un mensaje directo y contundente: “En Colombia masacraron 200.000 colombianos cristianos en la época paramilitar y ni Trump ni tú dijeron media palabra. Tú defendiste a los masacradores de la gobernanza paramilitar, y según los jefes paramilitares hasta los estafaste”.

El presidente Gustavo Petro respondió
El presidente Gustavo Petro respondió sin confirmar la identidad del autor y lanzó un mensaje contra Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

La respuesta presidencial no se limitó a la cuenta equivocada, pues, en sus palabras, el presidente incluyó también una crítica directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, teniendo en cuenta la quebrada relación con su homólogo, que terminó con su nombre en la Lista Clinton.

Petro afirmó: “No se puede callar ante la complicidad de quienes protegen a los masacradores. Trump lo sabe, y tú también lo sabías, y aun así permanecieron en silencio”.

El mensaje provocó una polémica en redes sociales, ya que muchos usuarios señalaron que la reacción presidencial se basó en un error de identidad, mientras otros criticaron la dureza de las palabras.

Se destacan ciertos comentarios de los usuarios más relevantes, que señalan: “Jajajajaja tan pendejo, Petro respondiéndole a una cuenta que ni siquiera es la de Abelardo de la Espriella como si lo fuera”; “Estas tan drogado que andas peleando con cuentas fakes”; “Se nota que le queda tiempo para publicar guevonadas”.

Gustavo Petro reaccionó con dureza
Gustavo Petro reaccionó con dureza a un mensaje crítico en X, creyendo que provenía de Abelardo de la Espriella, pero no se trataba de él - crédito Luisa González/Reuters

No es la primera vez que el presidente se ‘descacha’ en sus respuestas en redes sociales

Es importante señalar que no es la primera ocasión en que el presidente responde a una cuenta que no pertenece a la persona que afirma ser. Esto ocurrió previamente en 2024, cuando generó gran polémica en redes sociales al responder supuestamente al exfiscal General Francisco Barbosa, aunque en realidad se trataba de una cuenta falsa.

En ese momento, Petro criticó duramente las imputaciones contra Ricardo Roa y Dagoberto Quiroga, vinculadas a la financiación de su campaña presidencial en 2022, y calificó las acciones del fiscal como un posible “golpe de Estado bajo manto institucional”.

El mandatario también llamó a la ciudadanía a organizar “coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares” para defender el voto popular.

Presidente Petro le respondió a
Presidente Petro le respondió a una cuenta falsa del fiscal Barbosa por imputación de cargos a Ricardo Roa y Dagoberto Quiroga - crédito @petrogustavo/X

Frente a ese error del presidente, la Fiscalía General emitió un comunicado aclarando que el fiscal Barbosa no poseía cuentas oficiales en redes sociales (para 2025 si cuenta con ellas), y que cualquier información difundida en su nombre fuera de los canales oficiales era falsa.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbelardo de la EspriellaCuenta de fansDe la EspriellaEl TigreDonald TrumpEstados UnidosPrecandidato presidencialElecciones ColombiaElecciones presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el nombre del conductor que causo el accidente que le costó la vida a dos personas el 31 de octubre en Bogotá

El conductor manejaba el automotor por orden de su propietario, ya que este presta servicios de lavado a varios tipos de vehículos

Este es el nombre del

Cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

La música coreana es un fenómeno que ha logrado abrirse camino en el mundo occidental, sobre todo tras el exitoso tema ‘Gangnam Style’ de PSY y la fama de BTS

Cuál es la canción de

Familiares de Jaime Esteban Moreno despidieron al joven de Los Andes, durante las exequias: “Era un amor de persona”

El hermano menor y uno de los tíos del estudiante hablaron sobre el dolor que sienten, mientras se adelantan las exequias en el norte de Bogotá

Familiares de Jaime Esteban Moreno

Buscan a sicario vestido de payaso que causó la muerte de una niña durante la noche de Halloween en Valle del Cauca

La menor de edad fue alcanzada por una bala perdida en Yumbo, donde las autoridades desplegaron todo un operativo para encontrar al agresor

Buscan a sicario vestido de

Golpe al contrabando en Santa Marta: decomisan miles de productos sin documentación, cuyo valor superaba los $300 millones

El operativo permitió la incautación de miles de productos ilegales, revelando la magnitud del comercio ilícito y su impacto en la economía formal y la seguridad local

Golpe al contrabando en Santa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la canción de

Cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Deportes

En video: así fue el

En video: así fue el agónico gol de Jhon Jader Durán en el clásico entre Fenerbache y Besiktas en Turquía

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”