Petro se confundió y lanzó una polémica acusación contra Abelardo de la Espriella, sin percatarse de que era una cuenta de fans

El presidente Petro estalló contra Abelardo de la Espriella por unas palabras que él no hizo - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Un mensaje en la red social X provocó una reacción inesperada del presidente Gustavo Petro, quien ‘estalló’ contra lo que creyó era Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y precandidato presidencial. Sin embargo, el destinatario de sus palabras resultó ser una cuenta de fans del “Tigre”, como se hace llamar el líder político de derecha.

El post que encendió la respuesta del presidente criticaba con dureza a Petro: “Ni una palabra del drogadicto Gustavo Petro sobre los cristianos masacrados en Nigeria. Solo alza su voz cuando matan narcotraficantes en lanchas, cuando persiguen a Maduro, y cuando matan terroristas de hamás. Petro no quiere La Paz, solo quiere que no le maten sus aliados (sic)”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro respondió sin confirmar la identidad de quien escribió el mensaje y lanzó un mensaje directo y contundente: “En Colombia masacraron 200.000 colombianos cristianos en la época paramilitar y ni Trump ni tú dijeron media palabra. Tú defendiste a los masacradores de la gobernanza paramilitar, y según los jefes paramilitares hasta los estafaste”.

El presidente Gustavo Petro respondió sin confirmar la identidad del autor y lanzó un mensaje contra Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

La respuesta presidencial no se limitó a la cuenta equivocada, pues, en sus palabras, el presidente incluyó también una crítica directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, teniendo en cuenta la quebrada relación con su homólogo, que terminó con su nombre en la Lista Clinton.

Petro afirmó: “No se puede callar ante la complicidad de quienes protegen a los masacradores. Trump lo sabe, y tú también lo sabías, y aun así permanecieron en silencio”.

El mensaje provocó una polémica en redes sociales, ya que muchos usuarios señalaron que la reacción presidencial se basó en un error de identidad, mientras otros criticaron la dureza de las palabras.

Se destacan ciertos comentarios de los usuarios más relevantes, que señalan: “Jajajajaja tan pendejo, Petro respondiéndole a una cuenta que ni siquiera es la de Abelardo de la Espriella como si lo fuera”; “Estas tan drogado que andas peleando con cuentas fakes”; “Se nota que le queda tiempo para publicar guevonadas”.

Gustavo Petro reaccionó con dureza a un mensaje crítico en X, creyendo que provenía de Abelardo de la Espriella, pero no se trataba de él - crédito Luisa González/Reuters

No es la primera vez que el presidente se ‘descacha’ en sus respuestas en redes sociales

Es importante señalar que no es la primera ocasión en que el presidente responde a una cuenta que no pertenece a la persona que afirma ser. Esto ocurrió previamente en 2024, cuando generó gran polémica en redes sociales al responder supuestamente al exfiscal General Francisco Barbosa, aunque en realidad se trataba de una cuenta falsa.

En ese momento, Petro criticó duramente las imputaciones contra Ricardo Roa y Dagoberto Quiroga, vinculadas a la financiación de su campaña presidencial en 2022, y calificó las acciones del fiscal como un posible “golpe de Estado bajo manto institucional”.

El mandatario también llamó a la ciudadanía a organizar “coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares” para defender el voto popular.

Presidente Petro le respondió a una cuenta falsa del fiscal Barbosa por imputación de cargos a Ricardo Roa y Dagoberto Quiroga - crédito @petrogustavo/X

Frente a ese error del presidente, la Fiscalía General emitió un comunicado aclarando que el fiscal Barbosa no poseía cuentas oficiales en redes sociales (para 2025 si cuenta con ellas), y que cualquier información difundida en su nombre fuera de los canales oficiales era falsa.