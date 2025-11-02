Murió Jair Martínez, mánager de Delay Magdaniel, en accidente de tránsito en la vía Riohacha–Camarones

El mánager Jair Martínez falleció y Eduard Gamarra resultó herido tras un accidente en el kilómetro 61 de la vía Riohacha–Camarones, cuando la agrupación se dirigía a una presentación en Santa Marta.

En la noche del sábado, Jair Martínez, mánager de la agrupación musical de Delay Magdaniel y Eduard Gamarra, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Riohacha–Camarones, a la altura del kilómetro 61, en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con las primeras informaciones, el grupo artístico se desplazaba hacia la ciudad de Santa Marta, donde tenía previsto cumplir una presentación en el establecimiento The Cartel. Durante el trayecto, los músicos se encontraron con un vehículo que había colisionado contra un caballo en plena carretera.

El grupo detuvo su marcha para prestar asistencia a los ocupantes del automotor accidentado, pero mientras realizaban la labor, otro vehículo que transitaba por la zona los impactó, ocasionando la muerte inmediata de Martínez y dejando a otras personas heridas.

De acuerdo con Televallenato, entre los lesionados se encuentra Eduard Gamarra, hermano del cantante Óscar Gamarra, quien resultó gravemente herido en el mismo accidente. Hasta el momento, no hay reportes oficiales sobre su evolución, aunque fuentes cercanas aseguran que se encuentra estable por el momento y bajo observación médica en un centro asistencial de Riohacha.

Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos cercanos, mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias precisas del siniestro.

Autoridades investigan las causas del siniestro ocurrido en el kilómetro 61 de la vía Riohacha–Camarones, donde un vehículo impactó a miembros de la agrupación vallenata. - crédito @televallenato/X

Riesgo constante en la Troncal del Caribe

El accidente se registró en un sector que ha sido reiteradamente señalado por los conductores como uno de los más peligrosos de la Troncal del Caribe, debido a la presencia constante de animales en la vía. Este corredor, que conecta a Riohacha con Maicao y Santa Marta, ha sido escenario de numerosos siniestros viales ocasionados por la falta de control sobre el tránsito de ganado y caballos, especialmente en el tramo comprendido entre Puente Bomba y Maicao.

Conductores habituales de la ruta han solicitado en varias ocasiones mayores medidas de prevención y vigilancia, señalando que los accidentes provocados por animales sueltos representan un riesgo permanente para quienes circulan por la zona.

Luto en el ámbito musical guajiro

La noticia del fallecimiento de Jair Martínez generó profunda consternación en Riohacha y en el sector musical del norte del país. Martínez era ampliamente reconocido por su compromiso con el desarrollo artístico regional y su papel determinante en la proyección nacional de la agrupación de Delay Magdaniel.

Familiares, amigos y colegas del medio vallenato expresaron su pesar a través de redes sociales, destacando su profesionalismo, liderazgo y apoyo al talento local. Delay Magdaniel y Eduard Gamarra suspendieron sus actividades artísticas programadas tras conocer la noticia, y manifestaron su solidaridad con la familia de su compañero de trabajo.

En el accidente también resultó herido Eduard Gamarra, hermano del cantante Óscar Gamarra, quien se recupera bajo observación médica. - crédito Jair Martínez

Caos vial en Riohacha durante la madrugada

Durante la madrugada del sábado, las autoridades de tránsito reportaron otros accidentes en Riohacha, ocurridos tras la celebración de la noche de Halloween. En la calle 15 con carrera 14, frente a la sede educativa de Comfaguajira, un vehículo colisionó contra un poste de alumbrado público, al parecer por exceso de velocidad y presunto consumo de alcohol por parte de sus ocupantes.

Aunque las autoridades no han confirmado las identidades de las personas involucradas, se informó que los hechos están bajo investigación. Los organismos de tránsito recordaron la importancia de mantener la prudencia al conducir, especialmente durante fines de semana y fechas festivas.

La trayectoria de Delay Magdaniel y su agrupación

La agrupación de Delay Magdaniel es considerada una de las más representativas del nuevo vallenato guajiro, caracterizado por la mezcla de tradición y modernidad en sus composiciones. Liderada por el acordeonero Delay Magdaniel Gómez, quien fue Rey Aficionado del Festival de la Leyenda Vallenata en 2013, la banda ha logrado posicionarse en diversos escenarios nacionales con un estilo que conserva la esencia del folclor vallenato.

Su producción más reciente, titulada “Aquí está mi canto” y grabada junto al artista Wilfred Arrieta, ha recibido reconocimiento por su calidad y autenticidad. Bajo la gestión de Jair Martínez, el grupo consolidó su presencia en diferentes regiones del país, promoviendo el talento joven y llevando la identidad musical guajira a nuevas audiencias.

Jair Martínez era el mánager de la agrupación de Delay Magdaniel y Eduard Gamarra, reconocido por su compromiso con el desarrollo del vallenato guajiro. - crédito @televallenato

Investigación en curso

La Policía de Carreteras y la Seccional de Tránsito del Departamento de La Guajira se encuentran adelantando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Los informes iniciales apuntan a que la falta de visibilidad y la presencia de animales en la vía podrían haber sido factores determinantes en el accidente.

Las autoridades anunciaron que reforzarán los operativos de control en la Troncal del Caribe para prevenir nuevos incidentes, e hicieron un llamado a los propietarios de fincas y haciendas de la zona para que adopten medidas que eviten el tránsito de animales en la carretera, una problemática que ha cobrado numerosas vidas en los últimos años.