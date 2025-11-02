Juan José Lafaurie mostró el lado más tierno de María Fernanda Cabal, con virales videos en TikTok: “Admiro tu disciplina”

Juan José Lafaurie abrió una cuenta en TikTok para mostrar el lado más humano de su madre, la senadora María Fernanda Cabal - crédito @juanjoselafaurie/TikTok

La faceta más humana y cercana de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se hizo viral gracias a la iniciativa de su hijo Juan José Lafaurie Cabal, que decidió abrir una cuenta en TikTok para mostrarla desde una perspectiva diferente.

Lejos del debate político y los discursos formales, los videos permitieron ver a los seguidores ver a la parlamentaria como madre, llena de afecto y complicidad con su hijo, abogado de 26 años y que la apoya en su camino a la Presidencia de la República 2026.

En su cuenta de TikTok, Juan José compartió tres videos en los que la política no desaparece del todo, pero se entrelaza con conversaciones íntimas y momentos de diversión familiar. La dinámica se basó en preguntas sencillas para mostrar conocimiento mutuo y admiración.

Juan José Lafaurie se convirtió en un puente entre la política y la vida familiar, mostrando que detrás de la figura pública de María Fernanda Cabal existe una relación de cariño y admiración mutua - crédito Facebook

Por ejemplo, en uno de los clips, Juan José le pregunta a su madre sobre sus gustos, hábitos y aspiraciones: “Si yo fuera político, ma, ¿qué dirías que debo aprender de ti y qué no debería aprender de ti?”. Cabal responde con una reflexión sobre la disciplina y la vida profesional: “Usted tiene más disciplina que yo, y eso es una ventaja. Yo a usted siempre lo vi leyéndose unas sentencias de 400 páginas. Buenísimo el abogado. Yo decía: ‘No, qué pereza, Juan’. O sea, la disciplina usted la tiene mejor que yo. Yo aprendí tarde”.

El contenido fue destacado por la ternura que emerge en cada interacción. En otro de los videos, la senadora se muestra admirada por la personalidad de su hijo y resalta valores como la dedicación y la espiritualidad.

“Ah, que usted es muy tierno, pero yo creo que es así como avioncito. Pero usted es cariñoso, tierno, él se arruncha como si fuera chiquito y es enorme. Lo que más me gusta es que disfruta estar con uno (…) Me fascina tu disciplina: madrugás a las 4:00 de la mañana, tenés todo resuelto al mediodía. Eso me da envidia”, expresó la congresista uribista.

María Fernanda Cabal enseña que el respeto y la empatía hacia las personas son fundamentales a su hijo Juan José Lafaurie - crédito @juanjoselafaurie/TikTok

La respuesta de Juan José refuerza este vínculo emocional: “Mami, lo que más me gusta a mí de ti es que nos has enseñado que en este mundo solo nos vamos con la relación que tenemos con Dios y en cómo somos con los demás, y que eso se traduce en servir”.

El humor y la complicidad también marcan los clips, pues la interacción entre madre e hijo incluyó risas, miradas cómplices y besos en la mejilla que suavizan la imagen pública de Cabal y la acercan a la audiencia juvenil.

En uno de los videos, se escucha cómo discuten con simpatía sobre pequeñas costumbres y hábitos: “Tres cosas que no me gustan de vos… Me cobras hasta la risa”, dice la senadora, a lo que Juan José responde: “Pero porque es que yo soy tu consentido y tu favorito”.

Los besos en la mejilla y las risas suavizan la imagen de la senadora y la acercan a la audiencia joven - crédito @juanjoselafaurie/TikTok

Entre bromas y reflexiones, Cabal comparte lecciones sobre la vida y la importancia de la empatía: “Lo más importante es tener respeto por la gente, y respeto por la gente es conocer los problemas de la gente (…) Ese día a día es el que usted debe conocer para resolver el problema inmediato”.

El éxito de la iniciativa radicó en mostrar un equilibrio entre lo público y lo privado. Juan José logra humanizar la imagen de su madre, presentándola como madre afectuosa, reflexiva y cercana, lo que ha generado más de una reacción viral en las redes sociales.

Numerosos usuarios destacaron su aprecio por el lado humano, maternal y sencillo de la legisladora, mientras que otros, entre risas y con tono irónico, admitían que no podían odiarla, aunque no compartieran sus ideas, porque les resultaba muy simpática.

Algunos de los comentarios que más llamativos de los clips, resaltan: “De María Fernanda me gusta el hijo y del hijo lo que no me gusta es la mamá”; " Siento q ella me cae bien... 😳“; ”Mientras Luisa Postres la hunde, Juan José trata de salvarla"; “YA NO MÁS ESTOS VIDEOS que cada vez me cae mejor y no comulgo con sus ideas 😅“.