Autor intelectual del asesinato de B King y Regio Clown será llevado a juicio: afirman que los artistas vendían droga

En México afirman que “El Teniente” fue contratado por un capo conocido como “El Pantera” para que asesinara a los colombianos

Un testigo protegido afirmó que
Un testigo protegido afirmó que los colombianos vendían drogas en sus presentaciones - crédito Fiscalía de México / Redes Sociales

Desde que se confirmó el hallazgo de los cuerpos de los artistas B King y Regio Clown, dos colombianos que desaparecieron tras presentarse en un evento privado en la capital de México y que posteriormente fueron encontrados desmembrados, las autoridades del país norteamericano avanzan en la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Uno de los avances más significativos fue la captura de cuatro individuos que habrían participado en la desaparición y el posterior asesinato de los colombianos; sin embargo, familiares de los detenidos han denunciado que se trata de un complot para inculparlos.

A esto se sumó la detención de Cristopher “N” o “El Comandante”, que estaría al mando del plan criminal para asesinar a los colombianos. Además, se han expuesto videos en los que se observa a los artistas subir a un vehículo que era conducido por él.

Cristopher "N" sería el encargado
Cristopher "N" sería el encargado de ejecutar el plan para asesinar a los artistas - crédito Fiscalía de México

En un nuevo avance sobre este caso, la Fiscalía de México confirmó en la tarde del 1 de noviembre que “El Comandante” ha sido oficialmente vinculado al proceso judicial en el que será juzgado: “Se determinó la vinculación a proceso en contra de Cristopher ‘N’, alias ‘El Comandante’, por su probable participación en el homicidio en agravio de dos víctimas de nacionalidad colombiana, cuyos restos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán”.

La entidad informó que Cristopher “N” será imputado por el cargo de homicidio calificado, por el cual podría ser condenado hasta a 70 años de prisión, asegurando que cuentan con pruebas que confirman que el mexicano se aprovechó de la confianza que tenía con los sudamericanos para llevar a cabo el plan de asesinarlos.

“De acuerdo con los indicios aportados por esta fiscalía, se permite inferir que Cristopher tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza, para asegurar el resultado planificado por el grupo”, afirmó la Fiscalía mexicana.

La justicia en México juzgará
La justicia en México juzgará al presunto autor intelectual del asesinato de los colombianos B King y Regio Clown - crédito Fiscalía de México

Droga ‘Coco Chanel’ y la supuesta conexión con el asesinato de B King y Regio Clown

Un informe del medio Imagen Noticias expuso que en México ha comenzado a ser comercializada una droga llamada “Coco Chanel”, y que esto podría estar relacionado con el asesinato de los artistas colombianos.

Sobre este tipo de drogas, expertos han afirmado que se trata de sustancias iguales al 2C-B, pero los criminales deciden cambiar su nombre para generar mayor morbo de los posibles compradores, que acceden a pagar hasta 200 dólares por bolsas de pocos gramos.

La estrategia estaría funcionando de manera positiva en México, en donde el cartel de Sinaloa afirma ser la única estructura que tiene en su poder este narcótico.

"El Comandante" habría sido contratado
"El Comandante" habría sido contratado por "El Pantera", un reconocido narco de Tepito - crédito Fiscalía de México

Al mencionar el vínculo con el asesinato de los colombianos, el medio citado asegura que hay hasta 16 personas vinculadas en el caso, en el que se destaca “El Pantera” un capo que habría pagado más de 200.000 pesos mexicanos (10.000 dólares) por el crimen de los colombianos.

Un testigo protegido afirmó que los colombianos tenían la intención de vender drogas sintética en sus presentaciones y en eventos realizados en México, lo que molestó a la estructura criminal que lidera “El Pantera”.

En ese sentido, los colombianos estuvieron en un gimnasio la última vez que fueron vistos con vida, allí fueron recogidos por un vehículo de alta gama (conducido por “El Teniente”) y desde entonces sus familiares y allegados no volvieron a tener información sobre su paradero.

Después de la búsqueda, que concluyó con el hallazgo de los cuerpos en bolsas de basura, el vehículo fue encontrado en un predio abandonado en Texcoco; al respecto, informaron que había sido modificado para ser ocultado de las autoridades.

