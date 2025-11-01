Colombia

Yina Calderón protagonizó polémica con otra participante en ‘La mansión de Luinny’: Karina García intervinó

Durante una actividad en el ‘reality show’, la huilense soltó un duro calificativo contra otra participante, llevando a un debate sobre su significado, pues no todos lo interpretaron de la misma manera

La DJ protagonizó un duro enfrentamiento con La Bella Chanel en 'La mansión de Luinny' - crédito @yinacalderontv/Instagram

En apenas tres días desde su estreno, La mansión de Luinny se ha consolidado como una de las producciones digitales más comentadas del momento. Este reality show, producido en República Dominicana, compite directamente con La casa de Alofoke, del mismo país, que cuenta con la participación de las colombianas Valka y Melissa Gate.

El programa, liderado por el locutor Luinny Corporan, reúne a Yina Calderón y Karina García, dos de las figuras que más llamaron la atención durante el año por su paso por La casa de los famosos Colombia. La relación entre ambas es seguida de cerca en redes sociales, ya que los conflictos que arrastran desde su participación en el formato del Canal RCN provocaron algunos roces durante la primera semana de grabaciones.

Una muestra de ello se vivió en las últimas horas, cuando se organizó en la mansión una dinámica que tenía por objeto responder preguntas incómodas que potencialmente desatarían tensiones entre sus habitantes.

En el caso de Yina, le pidieron que diera su opinión acerca de Chanel Raphael, creadora de contenido dominicana conocida en plataformas digitales como La Bella Chanel. Fiel a su estilo, la DJ expresó sin dudarlo: “Me parece muy grilla, muy vulgar”.

Sorprendida y ofendida, Chanel replicó: “Tú sabes lo que es grilla, ¿verdad? Tú sabes el significado de grilla”, a lo que Yina respondió: “Sí, para mí grilla es alguien vulgar”, comentario con el que Chanel no estuvo de acuerdo. “No, grilla es prácticamente una puta”, indicó, aunque Yina se mantuvo en su postura: “Bueno, para mí, yo aclaro, grilla es alguien vulgar, mal hablada”.

En ese momento intervino Karina, poniéndose del lado de Chanel. “Grilla en Colombia significa puta”, afirmó, recibiendo una dura respuesta de Calderón: “Tú no te metas en lo que no te importa, Karina”. La paisa no se intimidó y aseguró que ya se habían referido a ella de esa manera en el pasado: “Eso ya lo viví. Y si tú estás tratando a alguien como me trataste a mí, yo sí la defiendo”, dijo.

Pese a esto, Yina insistió en que ese no era el sentido de su comentario: “Si fuera putonga, le digo putonga”, aseguró.

Chanel reconoció que se sintió atacada: “O sea, no me gusta, ¿me entiendes? Pero cada quien… ¿No ves que tú no me tienes que gustar? Yo no tengo que gustarte. No soy un billete”.

Yina intentó interrumpir, pero la dominicana golpeó sus manos para hacerse respetar y continuar hablando. “Déjame hablar. Tenemos que ir por el paso. Yo hablo, tú te callas”, señaló, lo que desató aún más a Yina, que arremetió contra Chanel.

“No, no, no. Tú no me manoteas. Si quieres que te deje hablar, a mí no me manoteas. ¿Qué tal esta? A mí no me manoteas, mi amor (…) Ahora pasa que no me puede parecer vulgar. Es vulgar. Pero lo aclaro para el público dominicano. Para mí, grilla no es una mujer que sea prostituta ni escort. Para mí, una mujer grilla es una mujer vulgar, sí, de barrio, igual que yo. ¿Me entiendes? Me choca, no me agrada", expresó, subrayando que tenía derecho a manifestar su opinión sobre la otra concursante.

Yina no perdió tiempo y le lanzó un desafío a Chanel. “Bueno, entonces ahí te lo digo de una vez, si no te lo mandan a decir, con absolutamente nadie. Y así como te metes con Áxel, espero que te metas conmigo”, haciendo énfasis en que el participante hombre no podía responder, lo que parecía darle ventaja a Chanel. “Vamos a ver si conmigo va a ser diferente. He hablado”.

El conflicto continuó cuando llegó el turno de Chanel para decidir a quién eliminar del programa. Sin dudarlo, apuntó hacia Yina, quien respondió con total seguridad: “Pero no vas a poder. Esa es la gran diferencia. No me vas a poder sacar de este programa. Yo me voy cuando me quiera ir, y todavía no me quiero ir”, interrumpiendo a Chanel.

Finalmente, Chanel pudo responder y le lanzó su propio dardo a Yina: “A mí la gente traicionera que hace cualquier bajeza y por ganar unos cuantos números no me sube. La gente barata, la gente sucia y centavera, que no le importa traicionar a otra persona simplemente por unos números y por unos centavos, como que no me corre. Entonces, cuando la gente hace vainas así, no importa que tú no la cojas conmigo. Ya de por sí yo te identifico como una maldita rata, porque el traidor, mami, para mí no vale nada. Arriba Colombia”, sentenció.

