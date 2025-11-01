Shakira anunció la llegada de su marca de cuidado capilar a Colombia y otros dos países por los que pasará su gira

La cantante colombiana Shakira en una foto de archivo. EFE/ Ernesto Guzmán

Shakira afronta su regreso a Suramérica como parte de la tercera manga de Las mujeres ya no lloran World Tour. Protagonizando una de las giras más exitosas del año a nivel internacional, la colombiana recorrió el continente americano de punta a punta interpretando sus clásicos y los temas de su más reciente producción, Las mujeres a no lloran.

Este sábado 1 de noviembre se presentará en el Vive Claro, siendo la primera artista colombiana que se presenta en el recinto inaugurado en agosto pasado como acto principal.

Horas antes de subirse a la tarima y emocionar al público capitalino una vez más, la barranquillera anunció a través de su cuenta de Instagram que uno de sus proyectos fuera de la música hará acto de presencia en Colombia.

Se trata de su línea de productos para el cuidado del cabello Isima. La cantante confirmó en junio que venía trabajando en este proyecto durante los dos años previos en estricto secreto, motivada por su interés en ofrecer un producto capaz de responder a las necesidades específicas de la mujer latina.

“Durante mucho tiempo, las marcas de cuidado capilar se han basado en categorizaciones simples de la textura y el tipo de cabello. Rizado, ondulado, lacio, encrespado… así se han dejado a muchas personas desatendidas e ignoradas”, explicó la cantante en diálogo con People en Español.

Dicha línea hizo su aparición con ocho productos, entre los que se incluyen champús, hidratantes, acondicionadores, entre otros, desarrollados bajo el método trimodal, un sistema patentado basado en la Biotricología, que aborda de manera integral la salud del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula del cabello.

En un principio, Isima estuvo disponible en México y Estados Unidos, dejando a sus fans en el país con la incertidumbre acerca de si la marca llegaría a Colombia. Fue así que mediante un reel, la intérprete de Waka Waka confirmó la llegada de la marca a territorio nacional a partir de este mismo 1 de noviembre.

La cantante confirmó que su línea de productos para el cuidado del cabello están disponibles en las principales ciudades del país - crédito @shakira/Instagram

“Bueno, les tengo una buena noticia. Me han estado preguntando mis amigas, mi familia en Colombia, en todos lados, cuándo van a poder tener mis productos de Isima en las tiendas. Y ya les puedo confirmar que desde el 1 de noviembre van a estar en todas las tiendas de Falabella, en Santiago de Chile, en Perú, en Lima y en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, por supuesto. Yo sé que muchos de ustedes ya quieren tocarlos, olerlos, probarlos, así que por fin ya les puedo compartir esta tremenda noticia para mí. Espero que se alegren tanto como yo y que lo disfruten así como lo disfruto”, anunció la colombiana, desatando el furor entre sus seguidores.

Así continuará ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en el segundo semestre de 2025

Shakira arrancó el paso por Suramérica de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en Cali, acompañada de Grupo Niche - crédito @shakira/Instagram

Luego de su fecha en el Vive Claro, la gira proseguirá por otros destinos de Suramérica, incluyendo algunos que no se tomaron en cuenta en el primer semestre de 2025 como Ecuador, Paraguay y Uruguay, el paso por la región terminará con dos fechas en el estadio de Vélez Sarsfield en Buenos Aires, Argentina.

Luego, en los últimos días de diciembre, Shakira brindará dos fechas de carácter más íntimo en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, con las que cerrará su actividad en vivo durante 2025. Se espera que en 2026 la colombiana retome presentándose en vivo por Europa y algunos países de Asia y Oceania, en fechas todavía pendientes de confirmar.

Este es el itinerario restante de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, programado para el segundo semestre:

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

11 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

27 de diciembre: Hard Rock Live, Hollywood (Estados Unidos)

28 de diciembre: Hard Rock Live, Hollywood (Estados Unidos)