Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Samor One aseguró que sí tuvo varias discusiones con Baby Demoni en la relación - crédito @baby_demoni_/IG

La muerte de Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, sigue generando controversia, ante las distintas versiones que han surgido al respecto y ante los señalamientos que han surgido en contra de quien era su novio, un músico llamado Miguel López, conocido como Samor One.

La joven fue hallada inconsciente en su vivienda en Bogotá el 15 de octubre de 2025. Un amigo de la influenciadora, identificado como Robin Alexis Parra, aseguró que se comunicó con ella poco antes de la tragedia y que en la conversación que tuvieron, le contó que había discutido con su pareja.

“Parce, no sabía cómo decirles esto. Baby Demoni se encuentra mal. Estamos hablando, ella estaba peleando con Samor, colgamos, me siguió enviando audios llorando diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer, llamé a la hermana, le dije que ella estaba supermal, que ella podría atentar contra su vida”, dijo.

Baby Demoni, al parecer, sufría maltrato por parte de su pareja - crédito @baby_demoni_/ Instagram

Asimismo, aseguró que, según lo que contó una vecina, Demoni estaba “colgada” y que en medio de lo ocurrido se escucharon muchos gritos. También afirmó que la joven tenía “sangre”.

Yaen Nashkin, madre de la joven, aseguró que su hija era víctima de ciclos de violencia, presuntamente perpetrados por Samor One, lo que ha incrementado las sospechas de que el músico haya estado involucrado en los hechos. “Ella no podía durar ni un día acá porque ya tenía que devolverse otra vez para la casa de él (Samor One), me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó”, precisó la mujer en un video difundido en redes sociales.

La pareja de la joven niega las acusaciones. En el pódcast Conducta Delictiva, confirmó que sí tuvo problemas con su novia en medio de la relación, que duró cinco años, por distintos motivos, a los cuales les restó importancia.

Samor One aseguró que no maltrató a Baby Demoni y que cambió conductas que tenía en una anterior relación - crédito @samor.one/Instagram

“Nuestras peleas eran porque a Baby no le gustaba como yo tendía la cama, dejaba reguero en el baño después de que me bañaba, el reguero de la cocina. Cosas así, mínimas”, detalló.

Aseguró que las discusiones más fuertes tuvieron lugar cuando ella empezó a hacer uso de sus redes sociales. “Ya la gente nos trataba de otra manera”, dijo, indicando que la influenciadora era “muy espontánea” y que no veía problema en conversar con cualquier persona de cualquier tema, incluso, de cosas personales.

“Yo le decía a veces: ‘Mi amor, usted a veces habla hasta de más. Tiene que cuidar eso’”, explicó.

Baby Demoni fue hallada inconsciente en su casa - crédito @baby_demoni_/Instagram - captura de pantalla Podcastas Más allá del silencio / YouTube

Contrario a lo que expuso la madre de la creadora de contenido, Samor One aseguró que él no tenía conductas violentas en la relación. Sin embargo, aseguró que la influenciadora sí las tenía.

“Baby era de un carácter fuerte, era violenta, ella era una persona que… siento que estoy hablando mal de ella, pero hay que exponer el caso. Ella era una persona que así no tuviera la razón, mejor dicho, ella era superorgullosa”, señaló.

En su caso, la forma de afrontar las discusiones era distinta porque, según detalló, su anterior noviazgo fue “tóxico” y no quiso repetir esos patrones en su relación. Sin embargo, confirmó que también “tenía su carácter”.

Samor One aseguró que Baby Demoni tenía carácter y que era vioelnta - crédito @baby_demoni_/Instagram

“De mi parte era diferente (…) Aunque yo también tenía mi carácter y como cualquier ser humano que le pullan y le buscan la pelea, pues a veces también se me saltaba el taco, como dice uno. Yo siempre era como el que más intentaba apaciguar las cosas”, señaló, asegurando que jamás maltrató a la influenciadora.

Valentina Esquín, hermana de la joven, aseguró que Samor One sí maltrató físicamente a la creadora de contenido y que, además, sería el responsable de su muerte. “Él lo hizo”, dijo, en el pódcast Más allá del silencio.