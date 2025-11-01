Hermano de Luis Andrés Colmenares se refirió a la trágica muerte del joven de Los Andes: “No pude evitar sentir un nudo en el pecho”

Jorge Colmenares se pronunció sobre la muerte de la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo - crédito redes sociales

La comunidad estudiantil de Bogotá está conmocionada luego de confirmarse la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, luego de participar en una fiesta de Halloween en Bogotá.

A pesar de que no se han revelado muchos detalles de la investigación, las reacciones de rechazo por lo ocurrido no se han hecho esperar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por medio de su cuenta de X, Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, estudiante del mismo plantel educativo que perdió la vida en circunstancias similares en 2010, expresó su preocupación por lo sucedido.

En una primera publicación expresó el sentimiento que le generó el enterarse de la noticia: “¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho”.

Acto seguido recordó el desafortunado episodio que vivió hace 15 años, con la desaparición y posterior muerte de su hermano, investigación que en su momento se convirtió en el centro de la atención pública por lo que implicó y las personas que estuvieron involucradas.

Jorge Colmenares sobre muerte de estudiante de la Universidad Nacional - crédito @JcolmenaresE/X

“Mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven”, expresó.

En un tercer y último mensaje describió cómo se viven esos momentos de dolor dentro del núcleo familiar de las víctimas: “A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente”.

Se cumplen 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares

A quince años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, la familia del joven colombiano ha tomado una decisión significativa que marca un nuevo capítulo en su largo proceso de duelo y búsqueda de respuestas.

El padre de Colmenares, Luis Colmenares, compartió recientemente la determinación que ha adoptado junto a sus seres queridos, en medio de un caso que, tras más de una década, sigue sin resolverse y mantiene en vilo a la opinión pública.

A quince años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, la familia del joven colombiano ha tomado una decisión significativa que marca un nuevo capítulo en su largo proceso de duelo y búsqueda de respuestas - crédito Colprensa

El caso Colmenares, que en 2025 cumple 15 años sin una conclusión definitiva sobre lo ocurrido la noche en que el joven perdió la vida, continúa siendo objeto de atención y debate en Colombia. Desde el momento en que se conoció la noticia, la familia Colmenares ha insistido en la necesidad de esclarecer los hechos y obtener justicia, enfrentando un proceso judicial prolongado y mediático que no ha logrado disipar las dudas ni ofrecer una versión definitiva de lo sucedido.

En este contexto, Luis Colmenares reveló la nueva decisión familiar, subrayando el impacto emocional que ha tenido la ausencia de respuestas claras durante estos años. “No saben lo que esto es”, expresó el padre de Luis Andrés Colmenares al medio El Tiempo, aludiendo al dolor persistente y a la carga que representa para su familia la incertidumbre y la exposición pública constante.

Jorge Colmenares habló de una reencarnación de su hermano Luis Andrés Colmenares - crédito @jcolmenarese/Instagram

Esta declaración, cargada de emotividad, refleja el desgaste que ha supuesto para los Colmenares la prolongación del caso y la falta de una resolución judicial.

La familia ha optado por dar un paso que, según explicó Luis Colmenares al medio de comunicación, busca proteger su bienestar y preservar la memoria de Luis Andrés en un entorno más íntimo. Aunque no se detallan los pormenores de la decisión, el padre del joven enfatizó que la experiencia de estos quince años ha sido profundamente transformadora y que la prioridad ahora es la unidad familiar y la salud emocional de todos sus integrantes.