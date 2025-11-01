Colombia

Estados Unidos criticó a Petro y aplaudió reducción de funciones de la Misión de Verificación en Colombia: “Irresponsables”

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prolongó el mandato de la misión, pero excluyó de sus tareas la justicia transicional y el capítulo étnico

Estados Unidos aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro ha empeorado la seguridad en Colombia - crédito Montaje Infobae

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió prolongar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (Unvmc) hasta el 31 de octubre de 2026. Esta resolución, adoptada durante la sesión del 31 de octubre de 2025, mantiene el acompañamiento de la comunidad internacional a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de las Farc (Farc-EP).

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la extensión del mandato de la Unvmc implica que la misión continuará centrando sus esfuerzos en tres ejes fundamentales: la reforma rural integral, la reincorporación de los firmantes del acuerdo y las garantías de seguridad. Estos ámbitos fueron catalogados como prioritarios para avanzar hacia una paz estable y duradera en el país.

Colombia buscó asegurar que el mandato de la misión incluyera también los puntos relativos a la justicia transicional y el capítulo étnico, ambos considerados elementos esenciales del Acuerdo de Paz. Aunque la mayoría de los miembros del Consejo respaldó esta postura, finalmente estos aspectos no fueron incorporados en el texto aprobado.

La extensión del mandato de la Misión de Verificación implica un respaldo internacional al Acuerdo de Paz firmado en 2016 - crédito Coprensa

“Colombia hizo todos los esfuerzos posibles (…). Sin embargo, su plena implementación seguirá adelante al tratarse de un compromiso del Estado colombiano”, precisó la Cancillería en un comunicado.

La decisión de no incluir esos dos puntos clave para su verificación fue apoyada por Estados Unidos, país con el que actualmente el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene fuertes tensiones. De acuerdo con el representante del país norteamericano, la Misión de Verificación tiene una sobrecarga de trabajo, lo que estaría dificultando el cumplimiento de su tarea principal, que es hacer seguimiento a la desmovilización de los firmantes de paz.

“Agradecemos los esfuerzos de los redactores del texto por reducir el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, que se había excedido de su alcance original. Y al volver a centrarse la Misión de Verificación en Colombia en su función fundamental, a saber, la de verificar la desmovilización de las Farc”, indicó el representante en el Consejo de Seguridad de la ONU, citado por El Espectador.

Estados Unidos aseguró que la tarea principal de la Misión de Verificación de la ONU se centra en los desmovilizados de las Farc - crédito Colprensa

Asimismo, hizo fuertes críticas a la manera como el actual mandatario de Colombia ha abordado la problemática de la violencia. El jefe de Estado se ha centrado en adelantar una política de Paz Total que, a juicio del Gobierno de Donald Trump, ha empeorado la situación de seguridad en el territorio nacional y ha incrementado el riesgo de que los crímenes cometidos por narcotraficantes y terroristas queden en la impunidad.

En ese sentido, señaló a la administración Petro como responsable de una inestabilidad en la violencia que ahora mismo se vive en el país. “Las prioridades políticas del presidente Petro en lo que se refiere a la paz y la seguridad, tanto dentro de Colombia como en la región y en el mundo entero, que son irresponsables (…). Por ello, no estamos en condiciones de refrendar esta resolución”, explicó.

Pese a los reparos que se tienen con respecto a la dirección de Gustavo Petro en materia de paz, el representante de Estados Unidos aclaró que el Gobierno Trump está interesado en continuar apoyando los avances de paz en Colombia, así como en mantener las relaciones bilaterales con el país, que se han visto seriamente afectadas en la actual administración.

Estados Unidos aseguró que las prioridades del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en materia de paz, son irresponsables - crédito Cristian Bayona/LongVisual via Z/ DPA

Indicó que las relaciones con la población colombiana y con sus instituciones son “firmes” y que espera que así se mantengan.

Estamos deseosos de trabajar con el futuro Gobierno de Colombia para entender sus prioridades en materia de paz y de seguridad y por ende el papel de esta misión de las Naciones Unidas en favor de esas metas”, añadió.

