Videos revelarían que conductor que atropelló a varios motociclistas en Bogotá habría participado en piques ilegales y estaría bajo los efectos del alcohol: se dio a la fuga

La reciente tragedia en Engativá reabre el debate sobre la efectividad de los controles y la responsabilidad ciudadana en un contexto de creciente complejidad en la movilidad de la capital colombiana - crédito cámaras de seguridad

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana del 31 de octubre de 2025 en Bogotá ha puesto en el centro del debate la problemática de los piques ilegales en la ciudad.

Un vehículo Volkswagen Jetta blanco, presuntamente vinculado a estas carreras clandestinas, impactó a dos motociclistas, quienes fallecieron en el lugar, y dejó a otras tres personas heridas.

El siniestro también provocó daños materiales a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y a una furgoneta, según la información disponible hasta el momento.

Las primeras indagaciones señalan a Edwin Delgado como el presunto conductor del automóvil implicado en el accidente.

Edwin Delgado, señalado como conductor del automóvil implicado en el siniestro, aparece en videos y cámaras de seguridad, mientras crecen las sospechas sobre su relación con carreras clandestinas en la capital - crédito Redes Sociales

Delgado aparece en videos difundidos en redes sociales dentro del Volkswagen Jetta blanco, y las cámaras de seguridad lo ubican en la escena del choque. Además, se le atribuye la propiedad de una discoteca llamada Ciroc, donde, de acuerdo con testimonios y registros en redes, se reuniren otros conductores para planear y organizar los piques ilegales en la capital.

Organización de los piques ilegales y colectivo involucrado

El colectivo conocido como Piques Colombia ha sido identificado como uno de los principales organizadores de estas carreras.

A través de plataformas como Instagram, el grupo convoca a conductores y difunde videos de sus actividades.

Desde el sábado 25 de octubre, las autoridades ya habían detectado y monitoreado a este colectivo, que utiliza las redes sociales para coordinar los encuentros y las rutas de las competencias.

Las historias publicadas por la cuenta de “Piquescolombia” muestran al Volkswagen Jetta blanco liderando caravanas de vehículos, lo que refuerza la presunta relación entre el accidente y las actividades del grupo.

El colectivo Piques Colombia, organizador de carreras clandestinas, es objeto de seguimiento policial luego de que un vehículo vinculado a sus actividades protagonizara un accidente con víctimas fatales y daños materiales - crédito Redes Sociales

Según la información suministrada a Infobae Colombia en anteriores publicaciones, en la que el director de la seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá confirmó redadas, el monitoreo incluyó la revisión de videos y publicaciones en redes sociales, lo que permitió identificar a varios de los participantes y sus vehículos, en Cedritos y otras zonas de Bogotá.

Se especula que, precisamente, Delgado venía de la realización de uno de estos piques ilegales, antes de causar el siniestro vial. Este hecho no se ha confirmado de forma oficial.

Esto dice la Policía de Movilidad sobre el conductor implicado

La búsqueda del responsable del accidente que dejó dos víctimas fatales en Bogotá se intensifica, luego de que el coronel John Silva, jefe Seccional Tránsito y Transporte, confirmara que el conductor implicado huyó del lugar.

“Estamos adelantando todas las labores investigativas para poder dar con su ubicación y que sea presentado ante la Fiscalía General de la Nación”, afirmó Silva.

La huida del conductor involucrado en el accidente fatal plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para garantizar rendición de cuentas y prevenir hechos similares en el futuro inmediato - crédito Policía de Tránsito

El siniestro ocurrió en la intersección de la calle sesenta y tres con carrera noventa y ocho, en la localidad de Engativá, donde se vieron involucrados un vehículo particular, tres motocicletas y un bus del sistema integral de transporte público.

Según el jefe policial, “en horas se presenta un siniestro vial donde se ven involucrados un vehículo particular, tres motocicletas y un bus del sistema integral de transporte público, donde lamentablemente pierden la vida dos personas y tres más resultan lesionadas”.

El oficial detalló que el conductor del vehículo particular circulaba en sentido occidente-oriente, perdió el control, invadió la calzada contraria e impactó a las motocicletas y al bus, que se desplazaban en sentido oriente-occidente.

“Debemos resaltar que el conductor del vehículo particular se da a la fuga y estamos adelantando todas las labores investigativas para poder dar con su ubicación y ser presentado ante la Fiscalía General de la nación”, subrayó Silva.

Las autoridades ya realizaron el procesamiento en el lugar de los hechos y el caso será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las circunstancias que originaron el accidente.