Revelan que Laura Gallego Solís no está registrada como abogada en Colombia: se presentó así en su carta de renuncia

La ex señorita Antioquia dio un paso al costado y no representará al departamento en el Concurso Nacional de Belleza. Ha sido blanco de críticas por presunta incitación a la violencia

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Laura Gallego Solís defendió sus posturas políticas y justificó su renuncia como señorita Antioquia - crédito @lauragallegosoliss/IG

Laura Gallego Solís ha sido blanco de todo tipo de críticas por hacer una pregunta provocadora a los precandidatos presidenciales Abelardo de La Espriella y Santiago Botero en un par de entrevistas. En la conversación que tuvo con cada uno de los aspirantes, insinuó que el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín y precandidato Daniel Quintero deberían recibir disparos.

En el desierto tenés una pistola con una bala y te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala? (...). Y un cachazo pa’ Petro, pues, al menos”, dijo Gallego en las grabaciones. Estas declaraciones fueron ampliamente compartidas y criticadas; el mismo mandatario y el precandidato se pronunciaron al respecto, advirtiendo sobre una posible incitación a la violencia y una apología al delito.

La reina de belleza aseguró que el presidente Gustavo Petro debería recibir un “cachazo” - crédito @JoseAleCastano/X

Por su parte, el Concurso Nacional de Belleza emitió un comunicado en el que informó que ninguna candidata a señorita Colombia puede participar en política, como lo hizo la ex reina. Tras la publicación de esta comunicación, Gallego Solís presentó su renuncia a la representación de Antioquia en el concurso.

“Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presente de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025”, precisó.

Laura Gallego Solís presentó su carta de renuncia como Señorita Antioquia - crédito @lauragallegosoliss/IG

Laura Gallego y su título de abogada

En el documento en el que oficializó su salida, la ex señorita Antioquia se identificó como abogada y activista ciudadana, un aspecto que llamó la atención de medios de comunicación y usuarios de las redes sociales, que advirtieron sobre la posibilidad de que Gallego no sea oficialmente una profesional en Derecho.

El Tiempo consultó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, cuyo director, Andrés Parra Ríos, certificó en un documento fechado el 30 de octubre de 2025 que Laura Gallego Solís no figura inscrita como abogada en el registro.

Por su parte, fuentes del Consejo Superior de la Judicatura explicaron al informativo citado que para ejercer la abogacía en Colombia es indispensable estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados. Además, para representar a terceros como abogado o abogada, se debe contar con la Tarjeta Profesional de Abogado (TPA) vigente, algo que tampoco tiene.

El Consejo Superior de la Judicatura indicó que para ejercer la abogacía en Colombia es indispensable estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados - crédito Sergio Acero/Colprensa

Teniendo en cuenta esta información, Gallego Solís no podría presentarse legalmente como abogada, ya que no cumple con estos requisitos ni posee la acreditación correspondiente.

Aunado a ello, la Universidad Eafit de Medellín, donde Gallego cursó estudios de Derecho, indicó al medio de comunicación que la ex señorita Antioquia no se ha graduado todavía en la Universidad Eafit. No obstante, aclaró que sí cursó el pregrado en Derecho y que justamente esta semana, en la que se generó toda la polémica por sus entrevistas, inició el proceso de solicitud y verificación de requisitos para su graduación.

Las explicaciones de Gallego sobre las polémicas entrevistas

En conversación con W Radio, la ex reina de belleza aseguró que los señalamientos no tienen sustento, porque su intención al hacer esas preguntas a los precandidatos no era incitar a la violencia. “Yo usé el término ‘bala’, que claramente es muy agresivo, pero fue más una analogía”, precisó. Según explicó, pudo haber utilizado otros conceptos como palmada, cárcel o sanción, pero prefirió “bala” porque es el término que abanderan algunos políticos.

La reina de belleza aseguró que una corona nunca debería callar a una mujer - crédito @lauragallegosoliss/IG

Tras su renuncia, publicó un video en redes en el que afirmó que su decisión se basó en no poder expresar sus opiniones políticas, sobre todo, teniendo en cuenta que el 2026 es un año electoral. “Una corona nunca debería callar a una mujer. Mi participación corta, pero suficiente, en el Concurso Nacional de Belleza, cumplió su objetivo. No solo era demostrar que a la reina se le exige más que al presidente de la República, sino demostrar que nuestro sistema social actual sigue arrastrando a las mujeres a limitarse a solo ser lindas”, dijo.

