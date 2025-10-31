Colombia

Gustavo Petro mostró su polémico libro traducido en persa que algunos dicen que no existe

En un corto video se observa al mandatario pasando las páginas del libro traducido en el idioma oficial de Irán, en la que, según Petro, será editado con más de un millón de ejemplares

El mandatario aseguró que de
El mandatario aseguró que de su texto se editarán más de un millon de ejemplares - crédito Presidencia de Colombia/@petrogustavo/X

Continúa la controversia por la difusión del libro De la lucha al poder, del presidente Gustavo Petro, y que ha sido centro de críticas en Colombia por su supuesta inexistencia en el mundo.

En esta ocasión, fue el mismo mandatario colombiano que, ante la oleada de cuestionamientos, publicó un video en el que se observa al jefe de Estado hojeando el texto traducido en idioma persa.

El filme fue publicado en su cuenta de X, luego de que investigaciones periodísticas señalaran que dicho texto no se encuentra publicado oficialmente.

El presidente aparece hojeando uno de los ejemplares del texto traducido en persa - crédito @petrogustavo/X

La controversia se originó en la misma red social cuando el presidente Petro hizo una publicación del texto traducido en el idioma oficial de Irán. “En lengua persa se edita un millón de ejemplares de la historia de mi vida”, expresó Petro.

Esta declaración generó una oleada de reacciones inmediatas en X, donde numerosos usuarios expresaron dudas sobre la magnitud del dato y solicitaron a Grok que indagara sobre la existencia de la edición mencionada.

La inteligencia artificial respondió que no halló evidencia independiente que confirmara la publicación de la biografía en persa ni la cifra de ejemplares anunciada.

- crédito captura de pantalla
- crédito captura de pantalla / X

Grok precisó que la única referencia a tal edición provenía del propio tuit de Petro, sin que existieran reportes de editoriales iraníes, noticias o anuncios oficiales que respaldaran la información.

Igualmente, la herramienta también fue consultada sobre la magnitud de ventas de libros de autores colombianos, teniendo en cuenta que Petro aseguró que su libro es editado en más de un millón de ejemplares.

Al respecto, la inteligencia artificial respondió que, hasta la fecha, solo Gabriel García Márquez ha superado el millón de copias vendidas a nivel global, con títulos como Cien años de soledad (más de 50 millones), El amor en los tiempos del cólera (más de 10 millones) y Crónica de una muerte anunciada. Grok señaló que no existen registros claros de otros escritores colombianos alcanzando cifras similares.

De qué se trata el libro de Petro

En cuanto a los detalles de la obra, el libro lleva por título original Una vida, muchas vidas, y su versión en farsi se titula از مبارزه تا مهارت (Az mobarezeh ta maharat). El autor es el propio Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, y la traducción al persa estuvo a cargo de Mehdi Fouladvand.

El texto recorre la trayectoria vital de Petro, desde sus orígenes familiares, su paso por el movimiento M-19, el exilio y su visión sobre figuras y acontecimientos clave de la política colombiana.

La editorial Fanus se encarga
La editorial Fanus se encarga de la difusión de los ejemplares del libro del presidente Gustavo Petro - crédito Captura de Pantalla

A su vez, la editorial Fanus se encargará de la difusión del texto, recalcando que fue publicado en agosto de 2025, y mencionando que se ha convertido en gran éxito tras el discurso del presidente colombiano en la Asamblea de Naciones Unidas, logrando agotar tres ediciones completas.

Además, la editorial explicó que, ante la gran relevancia del mandatario nacional por su postura frente a la Guerra en Oriente Medio, el libro puede alcanzar el millón de ejemplares vendidos a finales de 2026, recalcando que la distribución del libro se ampliará a Afganistán, Tayikistán y comunidades persas hablantes de la India.

A diferencia de otras publicaciones sobre líderes latinoamericanos, la editorial reseñó que el libro “De la Lucha al Poder” se presenta como una obra original escrita en persa, no una traducción. “Mehdi Fouladvand ofrece una perspectiva singular que conecta a los lectores de Irán y de la diáspora persahablante con una de las figuras políticas más influyentes de América Latina”, recalcaron.

Parte de las ganancias del
Parte de las ganancias del texto será destinada a una causa benéfica, cuya selección quedará en manos del propio presidente Gustavo Petro - crédito Fernando Vergara/Foto AP

Por último, la editorial Fanus ha comunicado que una parte de las ganancias obtenidas por la venta de texto será destinada a una causa benéfica, cuya selección quedará en manos del propio presidente Gustavo Petro.

Entre las opciones consideradas se encuentran el apoyo a víctimas inocentes en Gaza y la asistencia a prisioneros, aunque la decisión final dependerá de las prioridades que establezca el mandatario colombiano. Esta iniciativa refleja el espíritu del libro, centrado en los ideales de justicia social y superación.

