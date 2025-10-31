Llane, de Piso 21, reveló su transformación tras la fama y el éxito: “Tenía fama y dinero... pero no tenía nada”

Llane abre su corazón y revela cómo la fe transformó su vida más allá de la fama - crédito @llane/IG

El brillo de los escenarios y el eco de la fama no siempre logran llenar los vacíos más profundos del ser humano, tal como lo expresó Llane, exvocalista de Piso 21, quien alcanzó el reconocimiento y el éxito económico que muchos artistas anhelan, pero confesó en entrevista con Cristina Estupiñán que, en medio de ese esplendor, sentía una carencia interior que nada material podía satisfacer.

Solo a través de la fe y una relación personal con Dios pudo encontrar sentido y plenitud en su vida, según confesó en el video pódcast Sinceramente Cris.

Durante años, Llane formó parte de Piso 21, una de las agrupaciones más reconocidas del pop y reguetón colombiano, y posteriormente inició su camino como solista, después de eso, su carrera lo llevó a conquistar escenarios en Colombia y en el extranjero, especialmente en Miami, donde buscó abrirse paso en un mercado competitivo.

“Tenía todo lo que para mí era éxito. Tenía reconocimiento, fama, dinero... pero no tenía nada. Había una carencia espiritual que no me dejaba estar”, recordó en la entrevista sobre esa etapa en la que, pese a los logros profesionales, sentía que algo esencial le faltaba.

El artista aprovechó el espacio para hablar de sus orígenes en Sabaneta, Antioquia, y la influencia de su familia y la música llanera en su identidad, algo que busca incluir en las canciones que ha ido sacando ahora que canta solo.

De acuerdo con sus declaraciones, su infancia transcurrió entre melodías tradicionales en el restaurante llanero que su padre, un apasionado de esa cultura, fundó en Medellín y ahí fue en donde Llane comenzó a cantar cuando era niño, rodeado de amigos y familiares.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, según recordó, ya que su historia familiar también estuvo marcada por episodios dolorosos como el secuestro y asesinato de su padre, el cual le dejó huellas que, con el tiempo, se transformaron en inspiración para su música y su proceso de sanación.

Pero uno de los temas que más llamó la atención y que mencionó Llane en la entrevista fue el de la aparente plenitud que ofrecía la fama, ya que el cantante colombiano describió que respecto a esa situación tuvo un momento de quiebre a los 28 años, cuando reconoció que el éxito externo no bastaba.

“Había una carencia espiritual que no me dejaba estar, digamos que tener otras cosas que para mí eran importantes, como familia o poder tener algo más profundo, algo que le diera sentido a todo esto”, indicó.

Fue entonces cuando inició un proceso de búsqueda interior, que lo llevó a acercarse a la fe cristiana y a replantear su vida desde una perspectiva espiritual, pero el encuentro con la fe no fue inmediato ni sencillo.

Llane explicó que, tras una invitación casual a una iglesia en Miami, comenzó a asistir regularmente, primero por curiosidad y luego por convicción, pero la experiencia de comunidad, el servicio a los demás y la reflexión sobre la Palabra de Dios fueron los que se convirtieron en pilares de su transformación personal.

“Para mí, Dios, Jesús, ha sido un guía, algo que me ha encaminado para poder hacer las cosas bien, ser mejor persona”, afirmó el artista.

El proceso, según contó, implicó soltar el control, dejar de vivir de las apariencias y buscar coherencia entre su vida pública y privada; este cambio espiritual se reflejó en decisiones concretas, como dejar el consumo de alcohol, ya que al conocer su personalidad intensa, optó por alejarse de hábitos que no aportaban a su bienestar.

“Decidí dejar de tomar y he encontrado un poder muy grande en eso, una libertad muy grande”, señaló, mientras indicaba que el regreso a sus raíces musicales y familiares se tradujo en un homenaje a sus padres y en la búsqueda de autenticidad en su arte.

La colaboración con figuras emblemáticas de la música llanera, como Cholo Valderrama y Luis Silva, y la inclusión de elementos personales, como cartas escritas por su padre, han impregnado su nuevo trabajo de un sentido profundo y genuino.

Actualmente, Llane se encuentra en una etapa de consolidación personal y profesional, tras grabar más de doscientas canciones en los últimos dos años, ha definido un concepto musical claro que, según sus palabras, es “lo más honesto” que ha hecho.

Su sueño ahora trasciende el éxito artístico, pues confirmó que anhela con formar una familia, ser padre y esposo, y seguir transmitiendo valores y autenticidad a través de su música.

“Siento que soy muy yo. No sé si es lo más original del mundo, pero es lo más honesto”, expresó sobre su visión actual.

Con una mirada renovada y un propósito claro, Llane espera que quienes lo escuchen puedan identificarse con su historia y encontrar, cada uno en su camino, aquello que da sentido y plenitud a la vida.