Volvió a bajar el desempleo en Colombia: esta fue la cifra en septiembre de 2025,según el Dane

Una disminución significativa en la tasa de desempleo marcó el panorama laboral de Colombia durante septiembre de 2025, según los datos publicados por el Departamento Nacional de Estadística (Dane).

El índice se situó en 8,2%, lo que representa una reducción de 0,9 puntos porcentuales frente al 9,1% registrado en el mismo periodo de 2024. También, implica una mejora respecto al 8,6 por ciento registrado en agosto de 2025.

Este cambio, considerado estadísticamente significativo, refleja una mejora en el panorama laboral del país. Incluso, la entidad recalcó que este indicador es el más bajo para un mes de septiembre desde el inicio de la serie en 2017.

La directora del Dane Piedad Urdinola subrayó que “el mercado laboral colombiano pasa por un buen momento” al registrar estos mínimos históricos.

El informe del Dane también detalló que la Tasa Global de Participación se ubicó en 63,9 por ciento en septiembre, mientras que la Tasa de Ocupación ascendió a 58,7 por ciento, consolidando la tendencia positiva en la generación de empleo.

Además, el Dane reveló que, durante el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2025, la tasa de desempleo fue del 8,5 por ciento, mientras que la tasa de ocupación se mantuvo en 58,7 por ciento.

El comportamiento del mercado laboral mostró diferencias marcadas según el género. La tasa de desocupación de las mujeres a nivel nacional fue de 9,6%, mientras que la de los hombres se ubicó en 7,1%.

La brecha de género en el desempleo se mantuvo en 2,6 puntos porcentuales, lo que subraya la persistencia de desigualdades en el acceso al empleo entre mujeres y hombres.

El sector de industrias manufactureras se destacó como el principal motor de crecimiento en la ocupación, al aportar 244 mil personas adicionales a la población ocupada en septiembre de 2025.

Entre tanto, el sector de administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana incorporó a 188.000 personas.

Este incremento contribuyó de manera significativa al aumento general del empleo. En términos globales, la población ocupada a nivel nacional experimentó un crecimiento de 714.000 personas, lo que equivale a una variación porcentual de 3,1%.

En contraste, el área de actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos registró una disminución de 212.000 empleos, y el sector de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos perdió 79.000 puestos de trabajo.

En este periodo, Quibdó registró la mayor tasa de desempleo con 24,0 por ciento, aunque esto representó una mejora de 0,9 puntos porcentuales respecto al año anterior. Le siguieron Riohacha (14,2 por ciento), Sincelejo (11,5 por ciento) e Ibagué (11,4 por ciento).

Por el contrario, las menores tasas de desocupación se observaron en Medellín (6,4 por ciento), Villavicencio (6,6 por ciento) y Florencia (7,6 por ciento).

Por último, el análisis del trimestre móvil julio – septiembre de 2025 reveló una mejora sustancial en el empleo juvenil.

La tasa de desocupación entre los jóvenes disminuyó en 1,9 puntos porcentuales, lo que representa un avance relevante en la inserción laboral de este segmento de la población.

El reporte del Dane se complementa con el análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que ubicó a Colombia en el cuarto puesto entre los países con mayor desempleo del bloque en julio de 2025, con una tasa superior al 8,5%, solo superada por España, Finlandia y Suecia.

Según la Ocde, desde abril de 2022 la tasa de desempleo del bloque no ha superado el 5%, lo que refleja una estabilidad general en el mercado laboral de los países miembros. No obstante, la situación de Colombia resalta por su desfavorable desempeño, ya que el país solo se encuentra por detrás de España (11%), Finlandia y Suecia en cuanto a desempleo, mientras que el número total de personas desempleadas en la región alcanzó los 34,3 millones.

En contraste, economías como Japón, México y Corea reportaron las tasas de desempleo más bajas, todas por debajo del 3%. Otros países europeos, como Grecia, Italia y Francia, también presentan cifras elevadas, situándose entre el 7% y el 9%, lo que los coloca muy por encima del promedio de la Ocde.