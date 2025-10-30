Tunja se sumó a Bogotá: anunció restricciones de circulación para motos en Halloween

La Alcaldía de Tunja impone restricciones al tránsito de motocicletas durante Halloween para reforzar la seguridad ciudadana - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Tunja se sumó a la capital del país y anunció restricciones provisionales para el tránsito de motocicletas por motivo de la celebración de Halloween, en una decisión que la Alcaldía justificó como necesaria para preservar la seguridad y la convivencia ciudadana durante un periodo especialmente sensible.

De acuerdo con el Decreto No. 0516 del 30 de octubre de 2025, las medidas, que rigen desde el viernes 31 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre de 2025, restringen la circulación de motocicletas con acompañante durante las tardes y noches, en concordancia con las disposiciones transitorias adoptadas recientemente en ciudades como Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El decreto municipal señala la aplicación de estas restricciones teniendo en cuenta la necesidad de evitar hechos que pongan en riesgo la tranquilidad de los habitantes y visitantes durante las festividades de Halloween, periodo que tradicionalmente registra un incremento en incidentes de orden público y accidentes de tránsito. La restricción aplicará en la zona urbanizada de Tunja desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, durante los días señalados en el decreto.

Las restricciones para motocicletas en Tunja se aplican del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2025 - crédito Alcaldía de Tunja/X

En el texto oficial, la administración precisa que, conforme al artículo 2° de la Ley 769 de 2002, la medida involucra a “todo vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un acompañante”, es decir, motocicletas en general, exceptuando de la prohibición a diversos grupos indispensables para la prestación de servicios públicos esenciales y la seguridad.

Excepciones a la restricción en Tunja

Según el acto administrativo, quedan exceptuados de la restricción temporal:

Personal perteneciente a la Fuerza Pública, organismos de socorro y salud, servicios especiales autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, empresas de mensajería debidamente identificadas, y vehículos y personal designados por la Alcaldía en cumplimiento de misiones oficiales.

Quienes se encuentren prestando servicios que, por su naturaleza y urgencia, resultan indispensables para el normal desarrollo de la ciudad.

Vehículos empleados por personal de la Fiscalía General, así como servidores encargados de investigaciones judiciales.

El decreto municipal prohíbe la circulación de motos con acompañante en la zona urbana de Tunja entre las 4:00 p. m. y las 6:00 a. m - crédito Google Maps

Pedagogía, sanción y control

El decreto también estableció una fase pedagógica, con orientación especial a los conductores durante el periodo previo a la entrada en vigencia de la medida. Entre los días jueves 30 y viernes 31 de octubre, las autoridades municipales intensificarán la difusión de información sobre las restricciones y las consecuencias de su incumplimiento.

A partir del 31 de octubre, el desacato a la medida será sancionado bajo el Código Nacional de Tránsito. El artículo cuarto del decreto advierte: “Serán sancionados con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) el conductor y el propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: transitar por sitios o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

Cabe señalar que dichas sanciones recaen bajo los códigos C.3 y C.14 del manual de infracciones, además las personas que sean multadas también se les procederá a la inmovilización del automotor, de acuerdo con lo señalado en la Ley 769 de 2002.

Los infractores serán multados, además se les inmovilizará el vehículo - crédito X

La alcaldía precisó que la vigilancia y el control de la medida recaerán en las autoridades de tránsito y los inspectores de Tunja, quienes estarán facultados para aplicar las sanciones correspondientes y garantizar el cumplimiento del decreto.

Además, la administración apoyará la estrategia con una campaña informativa utilizando medios digitales y comunicaciones de la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana. La Alcaldía de Tunja exhortó a los motociclistas a cumplir estrictamente las disposiciones, recalcando el carácter transitorio y preventivo de la restricción.

El objetivo central es asegurar unas festividades de Halloween en paz, minimizando riesgos viales y de convivencia, al tiempo que se da continuidad a la tendencia nacional de limitar el uso de motocicletas en eventos masivos o sensibles para el orden público.