Colombia

Tunja se sumó a Bogotá: anunció restricciones de circulación para motos en Halloween

Quienes no acaten la prohibición temporal enfrentarán multas según el Código Nacional de Tránsito

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La Alcaldía de Tunja impone
La Alcaldía de Tunja impone restricciones al tránsito de motocicletas durante Halloween para reforzar la seguridad ciudadana - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Tunja se sumó a la capital del país y anunció restricciones provisionales para el tránsito de motocicletas por motivo de la celebración de Halloween, en una decisión que la Alcaldía justificó como necesaria para preservar la seguridad y la convivencia ciudadana durante un periodo especialmente sensible.

De acuerdo con el Decreto No. 0516 del 30 de octubre de 2025, las medidas, que rigen desde el viernes 31 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre de 2025, restringen la circulación de motocicletas con acompañante durante las tardes y noches, en concordancia con las disposiciones transitorias adoptadas recientemente en ciudades como Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El decreto municipal señala la aplicación de estas restricciones teniendo en cuenta la necesidad de evitar hechos que pongan en riesgo la tranquilidad de los habitantes y visitantes durante las festividades de Halloween, periodo que tradicionalmente registra un incremento en incidentes de orden público y accidentes de tránsito. La restricción aplicará en la zona urbanizada de Tunja desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, durante los días señalados en el decreto.

Las restricciones para motocicletas en
Las restricciones para motocicletas en Tunja se aplican del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2025 - crédito Alcaldía de Tunja/X

En el texto oficial, la administración precisa que, conforme al artículo 2° de la Ley 769 de 2002, la medida involucra a “todo vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y un acompañante”, es decir, motocicletas en general, exceptuando de la prohibición a diversos grupos indispensables para la prestación de servicios públicos esenciales y la seguridad.

Excepciones a la restricción en Tunja

Según el acto administrativo, quedan exceptuados de la restricción temporal:

  • Personal perteneciente a la Fuerza Pública, organismos de socorro y salud, servicios especiales autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, empresas de mensajería debidamente identificadas, y vehículos y personal designados por la Alcaldía en cumplimiento de misiones oficiales.
  • Quienes se encuentren prestando servicios que, por su naturaleza y urgencia, resultan indispensables para el normal desarrollo de la ciudad.
  • Vehículos empleados por personal de la Fiscalía General, así como servidores encargados de investigaciones judiciales.
El decreto municipal prohíbe la
El decreto municipal prohíbe la circulación de motos con acompañante en la zona urbana de Tunja entre las 4:00 p. m. y las 6:00 a. m - crédito Google Maps

Pedagogía, sanción y control

El decreto también estableció una fase pedagógica, con orientación especial a los conductores durante el periodo previo a la entrada en vigencia de la medida. Entre los días jueves 30 y viernes 31 de octubre, las autoridades municipales intensificarán la difusión de información sobre las restricciones y las consecuencias de su incumplimiento.

A partir del 31 de octubre, el desacato a la medida será sancionado bajo el Código Nacional de Tránsito. El artículo cuarto del decreto advierte: “Serán sancionados con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) el conductor y el propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: transitar por sitios o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

Cabe señalar que dichas sanciones recaen bajo los códigos C.3 y C.14 del manual de infracciones, además las personas que sean multadas también se les procederá a la inmovilización del automotor, de acuerdo con lo señalado en la Ley 769 de 2002.

Los infractores serán multados, además
Los infractores serán multados, además se les inmovilizará el vehículo - crédito X

La alcaldía precisó que la vigilancia y el control de la medida recaerán en las autoridades de tránsito y los inspectores de Tunja, quienes estarán facultados para aplicar las sanciones correspondientes y garantizar el cumplimiento del decreto.

Además, la administración apoyará la estrategia con una campaña informativa utilizando medios digitales y comunicaciones de la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana. La Alcaldía de Tunja exhortó a los motociclistas a cumplir estrictamente las disposiciones, recalcando el carácter transitorio y preventivo de la restricción.

El objetivo central es asegurar unas festividades de Halloween en paz, minimizando riesgos viales y de convivencia, al tiempo que se da continuidad a la tendencia nacional de limitar el uso de motocicletas en eventos masivos o sensibles para el orden público.

Temas Relacionados

Paro motociclistasRestricción de motocicletas Tunja Halloween Bogotá Seguridad ciudadana Código Nacional de Tránsito Policía Metropolitana Secretaría de MovilidadColombia-Noticias

Más Noticias

Fuerzas Militares expusieron las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia

Un informe dejó en evidencia que hay zonas en las que las estructuras armadas han optado por trabajar juntas

Fuerzas Militares expusieron las zonas

Cómo las entidades financieras pueden integrarse al ecosistema de Bre-B, el nuevo PIX colombiano

La infraestructura permite a bancos, fintechs y cooperativas acceder a la red nacional de pagos con una sola conexión. Facilita transferencias, servicios empresariales y supervisión de transacciones

Cómo las entidades financieras pueden

Cambio Radical presentó curioso video en el que revela los disfraces que debería usar el Gobierno en Halloween: “Para asustar”

El partido eligió los disfraces del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y de la vicepresidenta Francia Márquez

Cambio Radical presentó curioso video

Gustavo Petro propuso que Colombia denuncie ante la ONU los bombardeos de Estados Unidos al Caribe

El mandatario colombiano reaccionó a un informe de Amnistía Internacional que califica de ilegales las acciones militares de Estados Unidos y pidió intervención de la comunidad internacional para cesar estas operaciones

Gustavo Petro propuso que Colombia

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: bloqueos en la calle 100 con Autopista Norte y la Avenida NQS

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

EN VIVO, así va el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fuerzas Militares expusieron las zonas

Fuerzas Militares expusieron las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

ENTRETENIMIENTO

Shakira sumará a la Filarmónica

Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en la capital del país

Yeferson Cossio contó la historia de la mujer que lo rechazó y cómo fue su reacción

Billboard Colombia hot 100, estas son las primeras cien canciones más escuchadas en el país: Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

Alejandra Martínez aclaró cómo fue la relación con su ex, que está en la cárcel, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Así quedó la programación de

Así quedó la programación de las semifinales de la Copa Colombia: arrancará antes de lo esperado

Tras la eliminación, Millonarios podría sumar a un volante proveniente del fútbol israelí para 2026: tiene experiencia en el FPC

Chelsea vuelve a tener un colombiano en sus filas: este es el jugador que integrará al equipo campeón del mundo

Las historias de Maradona en Colombia: del mejor gol hasta la tentación del dinero con el cartel de Cali

Barras bravas de Atlético Nacional fueron paradas en seco en Villavicencio: más de 100 armas les fueron decomisadas