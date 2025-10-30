Senador ‘Wally’ Rodríguez sobre la lista cremallera: “Hay que irle bajando a esa inclusión obligatoria”

El senador aseguró que la lista cremallera cumplió su función para garantizar la participación de las mujeres en política, pero considera que en las próximas elecciones debe primar la democracia plena.

El Senado Walter Rodríguez, conocido como ‘Wally’, uno de los candidatos más votados del Pacto Histórico con 137.821 votos, generó controversia al sugerir disminuir la inclusión obligatoria en las listas electorales conocidas como lista cremallera, las cuales garantizan la paridad de género alternando hombres y mujeres en las candidaturas.

La discusión surgió recientemente, después de que Rodríguez declarara en una entrevista su reconocimiento por la función que tuvo la lista cremallera en Colombia. “Yo creo que en Colombia sí hacía falta esta lista cremallera, porque claramente acá se ha vulnerado muchísimo a través del tiempo los derechos electorales de las mujeres”, afirmó.

Sin embargo, el senador señaló que, en su opinión, ese mecanismo “ya estuvo bien” y consideró que para las siguientes elecciones sería adecuado permitir una lista basada en “completa democracia”.

“Creo que para las próximas elecciones, sí debería haber una lista que entre en completa democracia. Porque estoy absolutamente seguro que el trabajo de las mujeres se va a hacer notar muchísimo. Entonces, que ese trabajo se vea reflejado en lo electoral”, explicó Rodríguez durante la entrevista.

El senador destacó el crecimiento de la votación femenina con ejemplos concretos. “Vean Mafe Carrascal, esa votación tan impresionante por su labor admirable en el Congreso de la República para sacar adelante la reforma laboral. Maravilloso”, señaló sobre el desempeño reciente de las legisladoras.

Rodríguez defendió que la capacidad política femenina se reflejó especialmente en Bogotá, donde “las tres mayores votaciones en Bogotá fueron mujeres. Y eso es de resaltar. Y eso lo que significa es que hay que irle bajando precisamente a esa inclusión obligatoria en unas listas cremallera. Las mujeres tienen absoluta capacidad de llegar al Congreso sin necesidad, pues, de, de ese, de esa figura”.

Posturas opuestas y malestar entre las mujeres del movimiento

Las declaraciones de Rodríguez desencadenaron reacciones inmediatas y el rechazo de numerosas mujeres militantes del movimiento. Una de las respuestas destacadas fue la de María Fernanda Carrascal Rojas, actual senadora por el Pacto Histórico, quien expresó su desacuerdo a través de sus redes sociales.

“La lista cremallera llegó para quedarse, no solo en el Pacto Histórico, sino eventualmente -espero- en todos los partidos políticos. Wally deberías dejar la ligereza y reflexionar sobre este asunto con más cuidado y discernimiento”, escribió Carrascal en su pronunciamiento.

La senadora subrayó la diferencia en la cantidad de votos obtenidos por hombres y mujeres en la reciente consulta interna: “En la Consulta del Pacto Histórico hubo el domingo 1.644.886 votos por candidatos hombres y 637.153 votos por mujeres. Y no hay duda de que esta diferencia es producto de roles y estructuras patriarcales que afectan negativamente la participación política de las mujeres”.

Además, Carrascal respondió a la calificación de “inclusión forzada”: “¿Con qué criterio dices que en esta oportunidad la lista cremallera estuvo bien pero a partir de ahora sería ‘inclusión forzada’? El buen resultado de las mujeres en Bogotá no quita el hecho de que el sesgo patriarcal sigue siendo la constante a lo largo y ancho del país”.

El futuro de la representación paritaria en la política

La discusión acerca de la continuidad de la lista cremallera refleja el debate interno sobre los mecanismos de inclusión y equidad de género que se aplica en la estructura interna de las listas legislativas en Colombia.

Mientras algunos sectores plantean que la paridad podría mantenerse a través de la libre competencia y el mérito, las voces que defienden el modelo de alternancia afirman que aún existen condiciones estructurales que lo hacen necesario. El Pacto Histórico prevé inscribir sus listas para 2026 bajo la fórmula de alternancia; no obstante, la controversia generada sugiere que la conformación final dependerá de un debate más amplio dentro de la organización.