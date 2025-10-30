Restricciones de tránsito de motociclistas en Bogotá durante el puente de Halloween: vías por donde sí podrán movilizarse

La medida busca reducir accidentes viales y hechos violentos, que históricamente aumentan en Bogotá durante Halloween - crédito Secretaría de Movilidad

Horas de tensión se viven en Bogotá tras la promulgación del Decreto Distrital 528 del 2025, que establece restricciones al tránsito de motociclistas durante el puente festivo de Halloween. Según las autoridades, la medida busca reducir los riesgos viales y de orden público que históricamente se presentan en estas fechas, caracterizadas por un aumento en accidentes y hechos violentos.

La Secretaría de Movilidad anunció en la tarde del miércoles 29 de octubre que desde las 12:00 a. m., del jueves 30 de octubre, hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, se prohíbe temporalmente la circulación de motocicletas con acompañante en toda la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Decreto Distrital 528 del 2025 impone restricciones al tránsito de motociclistas en Bogotá durante el puente festivo de Halloween - crédito Secretaría de Movilidad

A través de las redes sociales de la entidad, la secretaria Claudia Díaz comentó que: “En Bogotá queremos que Halloween sea una celebración tranquila y segura, no una fecha marcada por tragedias en las vías o desórdenes en la ciudad, como históricamente lo ha sido. En los últimos años, el fin de semana de Halloween ha representado un aumento en los siniestros viales, las riñas y los hechos que ponen en riesgo la integridad y la vida. Entre 2022 y 2024 murieron hasta dieciséis personas cada año por siniestros viales y hoy-- en ocho de cada diez casos hubo un motociclista involucrado”.

Sin embargo, la restricción tiene otro componente. El decreto estableció la prohibición de circulación de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. durante el fin de semana, en los siguientes corredores viales principales:

Autopista Norte

Autopista Sur

NQS

Avenida Boyacá

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Primero de Mayo

Avenida Las Américas

Avenida Suba

Calle 26 (avenida El Dorado)

Calle 80

Carrera Séptima

Carrera 68

Avenida Centenario (calle 13)

Avenida Guayacanes

Avenida Esperanza

Avenida Villavicencio

Avenida Circunvalar

Calle 53

Calle 63

Carrera 60

La Secretaría de Movilidad prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre en toda la ciudad - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Cabe señalar que, quienes incumplan esta disposición serán sancionados con la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, lo que implica un comparendo de 604.100 pesos y la posible inmovilización del vehículo.

Podrán o no salir los motociclistas durante el puente festivo de Halloween

Frente a las dudas sobre si los motociclistas podrán movilizarse por la ciudad durante el puente festivo, la Secretaría de Movilidad aclaró que sí podrán hacerlo, pero sin acompañante, y solo deberán evitar los corredores restringidos entre las 8:00 p. m., y las 5:00 a. m. Las rutas alternativas en las que sí se permitirá la circulación nocturna de motocicletas incluyen:

Avenida Agoberto Mejía

Avenida Alsacia

Avenida Bosa

Avenida Caracas

Avenida Chile (Bogotá)

Avenida Ciudad de Lima

Avenida de Los Comuneros

Avenida El Tintal

Avenida Fucha

Avenida Indumil

Avenida Jiménez

Avenida José Celestino Mutis

Avenida La Conejera

Avenida Las Torres (Bogotá-Soacha)

Avenida Longitudinal de Occidente (Bogotá)

Avenida Manuel Cepeda Vargas

Avenida Pepe Sierra

Avenida Quiroga

Avenida San Bernardino

Avenida Terreros

Carrera octava

Carrera 13

Carrera novena

Carrera 12

Carrera 11

Carrera 65

Entre otras.

Las motocicletas no podrán circular entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en los principales corredores viales de la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

El decreto contempla excepciones para las motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia y socorro, servicios de seguridad privada debidamente identificada, aseguradoras, transporte de personas con discapacidad, mensajería y domicilios que estén identificados con logos o distintivos, así como vehículos relacionados con el control y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Durante la implementación de estas medidas, la ciudad contará con un total de 2.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, 180 unidades por noche entre agentes civiles de tránsito, guías y policía de tránsito, y 15 puestos de control estratégicamente ubicados.

Con este operativo, la administración distrital busca prevenir siniestros viales, controlar el orden en las calles y salvaguardar la vida de los ciudadanos durante la celebración de Halloween. Sobre esto, Díaz añadió que:

“Desplegaremos un amplio operativo con puestos de control con la Policía Metropolitana de Bogotá y Policía de Tránsito, agentes civiles y guías de movilidad en toda la ciudad. Esta es una medida preventiva de seguridad y orden público orientada a proteger la vida e integridad de los motociclistas y de todos los ciudadanos. No queremos lamentar muertes que se pueden evitar causadas por siniestros o riñas callejeras”.