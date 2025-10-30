Restricciones de tránsito de motociclistas en Bogotá durante el puente de Halloween: vías por donde sí podrán movilizarse

Horas de tensión se viven en Bogotá tras la promulgación del Decreto Distrital 528 del 2025, que establece restricciones al tránsito de motociclistas durante el puente festivo de Halloween. Según las autoridades, la medida busca reducir los riesgos viales y de orden público que históricamente se presentan en estas fechas, caracterizadas por un aumento en accidentes y hechos violentos.
La Secretaría de Movilidad anunció en la tarde del miércoles 29 de octubre que desde las 12:00 a. m., del jueves 30 de octubre, hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, se prohíbe temporalmente la circulación de motocicletas con acompañante en toda la ciudad.
A través de las redes sociales de la entidad, la secretaria Claudia Díaz comentó que: “En Bogotá queremos que Halloween sea una celebración tranquila y segura, no una fecha marcada por tragedias en las vías o desórdenes en la ciudad, como históricamente lo ha sido. En los últimos años, el fin de semana de Halloween ha representado un aumento en los siniestros viales, las riñas y los hechos que ponen en riesgo la integridad y la vida. Entre 2022 y 2024 murieron hasta dieciséis personas cada año por siniestros viales y hoy-- en ocho de cada diez casos hubo un motociclista involucrado”.
Sin embargo, la restricción tiene otro componente. El decreto estableció la prohibición de circulación de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. durante el fin de semana, en los siguientes corredores viales principales:
- Autopista Norte
- Autopista Sur
- NQS
- Avenida Boyacá
- Avenida Ciudad de Cali
- Avenida Primero de Mayo
- Avenida Las Américas
- Avenida Suba
- Calle 26 (avenida El Dorado)
- Calle 80
- Carrera Séptima
- Carrera 68
- Avenida Centenario (calle 13)
- Avenida Guayacanes
- Avenida Esperanza
- Avenida Villavicencio
- Avenida Circunvalar
- Calle 53
- Calle 63
- Carrera 60
Cabe señalar que, quienes incumplan esta disposición serán sancionados con la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, lo que implica un comparendo de 604.100 pesos y la posible inmovilización del vehículo.
Podrán o no salir los motociclistas durante el puente festivo de Halloween
Frente a las dudas sobre si los motociclistas podrán movilizarse por la ciudad durante el puente festivo, la Secretaría de Movilidad aclaró que sí podrán hacerlo, pero sin acompañante, y solo deberán evitar los corredores restringidos entre las 8:00 p. m., y las 5:00 a. m. Las rutas alternativas en las que sí se permitirá la circulación nocturna de motocicletas incluyen:
- Avenida Agoberto Mejía
- Avenida Alsacia
- Avenida Bosa
- Avenida Caracas
- Avenida Chile (Bogotá)
- Avenida Ciudad de Lima
- Avenida de Los Comuneros
- Avenida El Tintal
- Avenida Fucha
- Avenida Indumil
- Avenida Jiménez
- Avenida José Celestino Mutis
- Avenida La Conejera
- Avenida Las Torres (Bogotá-Soacha)
- Avenida Longitudinal de Occidente (Bogotá)
- Avenida Manuel Cepeda Vargas
- Avenida Pepe Sierra
- Avenida Quiroga
- Avenida San Bernardino
- Avenida Terreros
- Carrera octava
- Carrera 13
- Carrera novena
- Carrera 12
- Carrera 11
- Carrera 65
- Entre otras.
El decreto contempla excepciones para las motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia y socorro, servicios de seguridad privada debidamente identificada, aseguradoras, transporte de personas con discapacidad, mensajería y domicilios que estén identificados con logos o distintivos, así como vehículos relacionados con el control y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.
Durante la implementación de estas medidas, la ciudad contará con un total de 2.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, 180 unidades por noche entre agentes civiles de tránsito, guías y policía de tránsito, y 15 puestos de control estratégicamente ubicados.
Con este operativo, la administración distrital busca prevenir siniestros viales, controlar el orden en las calles y salvaguardar la vida de los ciudadanos durante la celebración de Halloween. Sobre esto, Díaz añadió que:
“Desplegaremos un amplio operativo con puestos de control con la Policía Metropolitana de Bogotá y Policía de Tránsito, agentes civiles y guías de movilidad en toda la ciudad. Esta es una medida preventiva de seguridad y orden público orientada a proteger la vida e integridad de los motociclistas y de todos los ciudadanos. No queremos lamentar muertes que se pueden evitar causadas por siniestros o riñas callejeras”.