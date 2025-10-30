Colombia

Primera sanción contra clínica que practicó una cirugía estética a detective de la Policía de Nueva York que murió

La Secretaría de Salud de Cali acudió al centro médico donde fue operada la agente dominicana para inspeccionar el cumplimiento de las normas de habilitación en salud

Tras la cirugía, la ciudadana dominicana comenzó a experimentar complicaciones médicas que resultaron fatales

Alicia Stone, una detective dominicana adscrita a Departamento de Policía de Nueva York (Nypd), viajó desde Estados Unidos hasta la ciudad de Cali (Valle del Cauca) con el objetivo de realizarse una liposucción y un levantamiento de glúteos.

La mujer, de 40 años, ingresó al hospital de Cali para someterse a estos procedimientos: solo una semana después del procedimiento quirúrgico, mientras se encontraba en proceso de recuperación, la ciudadana extranjera comenzó a experimentar complicaciones médicas que resultaron fatales.

Stone fue hallada inconsciente en el hotel donde se hospedaba: a raíz de ello, la dominicana fue remitida de inmediato a la Fundación Valle del Lili, donde los médicos confirmaron su deceso. Este hecho activó la intervención de las autoridades locales, que abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La Secretaría de Salud Municipal de Cali informó que, en las primeras 24 horas tras conocerse la noticia, un equipo especializado acudió al centro médico para verificar el cumplimiento de las normas de habilitación en salud.

Alicia Stone era una detective dominicana adscrita a Departamento de Policía de Nueva York (Nypd)

“Respecto al caso de una paciente extranjera de la ciudad de Nueva York, que falleció posterior a una cirugía plástica en la ciudad de Cali, nos permitimos informar que la Secretaría de Salud desplegó un equipo de respuesta a la institución prestadora de salud. En las primeras 24 horas de reportado el suceso, verificamos las condiciones de las normas de habilitación en salud”, comunicó la entidad.

A raíz de ello, la entidad distrital confirmó que, tras la muerte de la detective del Departamento de Policía de Nueva York, se detectó una irregularidad en el centro médico donde se realizó una cirugía estética, lo que llevó al cierre temporal de la clínica.

Durante la inspección, los funcionarios detectaron una deficiencia relacionada con el personal del centro: “Encontramos falta en uno de los criterios relacionados con talento humano, por lo cual, se procedió de acuerdo a la norma, con el cierre temporal de la institución prestadora de salud, específicamente de su servicio de cirugía estética”, detalló un representante de la Secretaría de Salud Municipal de Cali.

La Secretaría de Salud de Cali halló una irregularidad en el centro médico donde se realizó la cirugía estética, lo que llevó al cierre temporal de la clínica

Esposo de la detective se pronunció: “Algo no cuadra”

El impacto de la noticia también alcanzó a la familia de la detective. Michael Stone, esposo de Alicia Stone, relató al periódico Daily News el momento en que recibió la llamada desde Colombia: “La doctora que me llamó desde Colombia solo me llamó y me dijo que mi esposa acababa de fallecer”, explicó, señalando que la profesional no pudo ofrecerle información precisa sobre las causas del deceso.

Michael Stone manifestó sus dudas respecto al procedimiento y la atención recibida, al declarar: “Algo no cuadra”, y recordó a su esposa como “hermosa” y una agente de la “más alta integridad”.

Según su testimonio recogido por el Daily News, la médica que le comunicó la noticia solo mencionó que “podría haber sido un ataque cardíaco o un coágulo de sangre”, sin brindar certezas. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado el parte médico definitivo ni la causa real de la muerte de la detective estadounidense.

El esposo de Alicia Stone, también detective en el Nypd, aseguró que la doctora que el comunicó la muerte de su pareja no le entregó detalles concretos

La noticia movilizó a su esposo, también detective del NYPD, que viajó a Cali para seguir de cerca la investigación y solicitó que se esclarezcan las circunstancias del suceso, y expresó su deseo de que se llegue al fondo de lo ocurrido, según informaron las autoridades.

Según la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, el BBL (Brazilian Butt Lift; en español Aumento de Glúteos) es un procedimiento que consiste en transferir grasa de distintas zonas del cuerpo para incrementar el volumen de los glúteos. Aunque se ha vuelto una práctica frecuente, los especialistas advierten que puede implicar riesgos graves, entre ellos la embolia grasa, una complicación que puede resultar letal.

