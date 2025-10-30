Colombia

Katherine Miranda estalló contra el Gobierno Petro tras ganar poder en territorios en conflicto: “La “paz total” no trajo seguridad”

De acuerdo con las cifras conocidas, después de la consulta, el Pacto Histórico mostró su mayor avance en municipios donde operan grupos armados; por esa razón, surgió la advertencia de la congresista sobre posibles presiones al voto en esas zonas de alto riesgo

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Katherine Miranda lanzó evidente rechazo
Katherine Miranda lanzó evidente rechazo a la consulta del Pacto Histórico por tener mayor activismo en zonas de alto riesgo - crédito Joel González/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

La representante a la Cámara por el Partido Verde Katherine Miranda lanzó una fuerte crítica a la política de ‘Paz Total’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Su mensaje, publicado en la red social X, desató debate político al vincular los resultados electorales del Pacto Histórico con el aumento del riesgo en varios municipios del país.

Katherine Miranda fue directa al señalar que, según datos publicados por La Silla Vacía, el crecimiento electoral de la coalición se concentró en zonas con presencia de grupos armados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, escribió: “La ‘paz total’ no trajo seguridad, pero sí resultados en las urnas. Según La Silla Vacía, el Pacto creció más en los municipios con mayor presencia de grupos armados. Parece que la indulgencia con los violentos fue su mejor estrategia electoral”.

Katherine Miranda criticó la política
Katherine Miranda criticó la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro - crédito @KatheMirandaP/X

El mensaje estuvo acompañado de una imagen con un gráfico de barras que, según explicó la congresista, evidencia la relación entre el nivel de riesgo electoral y el aumento del voto por el Pacto Histórico entre la consulta y las elecciones de 2022. Los datos, basados en cifras de la Registraduría y cálculos de la fuente en mención, muestran una tendencia preocupante: a mayor riesgo, mayor crecimiento electoral.

En los municipios clasificados como “sin riesgo”, el crecimiento del Pacto Histórico fue limitado: 2% en Senado y 4% en Cámara; sin embargo, a medida que el riesgo aumentó, también lo hizo el apoyo electoral.

De igual manera, en las zonas con riesgo “bajo”, “medio” y “alto”, los porcentajes se elevaron de forma progresiva, hasta alcanzar los picos más altos en los municipios con riesgo “extremo”: 8% en Senado y 19% en Cámara.

En los municipios de riesgo
En los municipios de riesgo extremo, el incremento del Pacto Histórico fue del 8% y 19%, respectivamente - crédito Lina Gasca/Colprensa

Este comportamiento, según Miranda, cuestiona la efectividad de una política que prometía reducir la violencia, pero que —a su juicio— no logró garantizar seguridad en los territorios. Para la representante verde, el análisis revela un patrón preocupante sobre la forma en que el Gobierno ha gestionado los acuerdos con los grupos armados.

Aunque no hizo menciones directas a funcionarios del Ejecutivo, su mensaje fue interpretado como un reproche a los resultados de la polémica política de ‘Paz Total’.

En la misma publicación, un internauta le preguntó a Miranda si en los territorios mencionados podrían estar presionando a la población para votar, ante lo cual la congresista respondió de forma contundente: “Eso me temo”.

Un usuario preguntó a la
Un usuario preguntó a la representante si en esos territorios podría haber presión sobre los votantes; Katherine Miranda respondió - crédito @KatheMirandaP/X

El Pacto Histórico consolidó su fuerza en la periferia

La consulta interna del Pacto Histórico celebrada el domingo 26 de octubre alcanzó 2,7 millones de votos, cifra considerada un éxito por los dirigentes del movimiento, según el análisis publicado por el medio citado anteriormente; sin embargo, los datos del medio revelan transformaciones profundas en la composición territorial y política del apoyo al proyecto de izquierda.

El estudio destaca que el Pacto creció en las regiones apartadas y costeras, pero perdió fuerza en grandes centros urbanos como Bogotá, Cundinamarca y Antioquia. En la capital, la votación se redujo en cerca del 50% frente a los resultados de Cámara de 2022, mientras que en municipios como Bajo Baudó, en Chocó, los votos se multiplicaron por 140. Los apoyos más altos se registraron en Palmito (Sucre) y el Litoral de San Juan (Chocó), donde votó cerca del 30% de la población habilitada.

El medio señala además que las zonas donde más creció el Pacto coinciden con aquellas en las que la Misión de Observación Electoral reportó riesgo por presencia de grupos armados y compra de votos, como lo denunció la congresista Katherine Miranda.

El Pacto Histórico obtuvo 2,7
El Pacto Histórico obtuvo 2,7 millones de votos en su consulta interna, pero su crecimiento se concentró en zonas con alto riesgo electoral - crédito Lina Gasca/Colprensa

A esto se suma una correlación entre la inversión regional del Gobierno y la votación obtenida: por cada $10.000 millones adicionales invertidos, el porcentaje de votos del Pacto aumenta unos 4 puntos porcentuales, según los cálculos del portal.

Otro punto relevante es la influencia de estructuras políticas locales; el senador Pedro Flórez, sobrino político del contratista Euclides Torres, concentró la mayor parte de sus votos en municipios donde las empresas de este clan tienen concesiones de alumbrado público, allí el congresista obtuvo cinco veces más apoyo que en municipios sin dichos contratos.

El análisis también indica que dentro del Pacto predominan el Polo Democrático y la Colombia Humana, mientras que movimientos como la UP o Progresistas tuvieron un papel secundario. A nivel de género, el liderazgo sigue marcado por los hombres: el 72% de los votos correspondió a candidatos masculinos.

Temas Relacionados

Katherine MirandaPacto HistóricoConsulta del Pacto HistóricoPaz TotalGobierno PetroVotacionesZonas de alto riesgoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: caos en el portal Américas y bloqueos en vías principales

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

EN VIVO, así va el

Fiscal Luz Adriana Camargo se pronunció sobre la inspección a la sede de Colombia Humana: “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”

La jefe del ente acusador explicó que las diligencias, centradas en dos líneas de investigación, buscan esclarecer posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022

Fiscal Luz Adriana Camargo se

Tras la eliminación, Millonarios podría sumar a un volante proveniente del fútbol israelí para 2026: tiene experiencia en el FPC

El conjunto Albiazul busca perfilar una nómina competitiva de cara a la próxima temporada, en la que tienen la chance de disputar la Copa Sudamericana si terminan bien el 2025

Tras la eliminación, Millonarios podría

Caso Miguel Uribe Turbay: capturaron en Meta a alias El Viejo, que estaría por encima de “El Costeño” en la estructura criminal

Autoridades detuvieron a un presunto cabecilla criminal vinculado al asesinato del exsenador, que será trasladado a Bogotá para enfrentar cargos

Caso Miguel Uribe Turbay: capturaron

Chelsea vuelve a tener un colombiano en sus filas: este es el jugador que integrará al equipo campeón del mundo

Los Blues, que son de los clubes más poderosos en la actualidad, firmaron contrato con una joven promesa que también se encuentra en el radar de la selección Tricolor

Chelsea vuelve a tener un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

ENTRETENIMIENTO

Shakira sumará a la Filarmónica

Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en la capital del país

Yeferson Cossio contó la historia de la mujer que lo rechazó y cómo fue su reacción

Billboard Colombia hot 100, estas son las primeras cien canciones más escuchadas en el país: Beéle, Ryan Castro y Blessd en el top

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

Alejandra Martínez aclaró cómo fue la relación con su ex, que está en la cárcel, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Tras la eliminación, Millonarios podría

Tras la eliminación, Millonarios podría sumar a un volante proveniente del fútbol israelí para 2026: tiene experiencia en el FPC

Chelsea vuelve a tener un colombiano en sus filas: este es el jugador que integrará al equipo campeón del mundo

Las historias de Maradona en Colombia: del mejor gol hasta la tentación del dinero con el cartel de Cali

Barras bravas de Atlético Nacional fueron paradas en seco en Villavicencio: más de 100 armas les fueron decomisadas

Hugo Rodallega tuvo cruce con periodista en redes sociales tras golazo de chilena frente a Junior: “Son mis datos”