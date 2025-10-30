Colombia

Gustavo Petro presentó la sede de la embajada de Colombia en Arabia Saudita: “Por primera vez es más digna que la casa del embajador”

El presidente subió unas fotografías de las instalaciones, incluso, de los espacios interiores, en las que será representado el Gobierno de Colombia en el país árabe

Juan Sánchez Romero

Esta es la edificación de
Esta es la edificación de la nueva sede diplomática de Colombia en Arabia Saudita - crédito @petrogustavo/X

Una fastuosa construcción de arquitectura árabe y acondicionamientos internos propicios para el desarrollo de las tareas diplomáticas fue mostrada por Gustavo Petro como la sede de la embajada de Colombia en Arabia Saudita.

En su perfil de X presentó las instalaciones de la nueva sede diplomática con un mensaje en el que reconoció la belleza de la edificación.

“Les presento la embajada de Colombia en Arabia Saudita, recién inaugurada. Por primera vez la embajada de Colombia para connacionales y extranjeros es más digna que la casa del embajador, que por ahora a es un cuarto de hotel. Presentaré toda la casa, porque al mismo tiempo es Colombia bella”, escribió el presidente Petro.

