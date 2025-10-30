Gustavo Petro presentó la sede de la embajada de Colombia en Arabia Saudita: “Por primera vez es más digna que la casa del embajador”

Esta es la edificación de la nueva sede diplomática de Colombia en Arabia Saudita - crédito @petrogustavo/X

Una fastuosa construcción de arquitectura árabe y acondicionamientos internos propicios para el desarrollo de las tareas diplomáticas fue mostrada por Gustavo Petro como la sede de la embajada de Colombia en Arabia Saudita.

En su perfil de X presentó las instalaciones de la nueva sede diplomática con un mensaje en el que reconoció la belleza de la edificación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Les presento la embajada de Colombia en Arabia Saudita, recién inaugurada. Por primera vez la embajada de Colombia para connacionales y extranjeros es más digna que la casa del embajador, que por ahora a es un cuarto de hotel. Presentaré toda la casa, porque al mismo tiempo es Colombia bella”, escribió el presidente Petro.