Amaranto Perea estaría en el radar para dirigir a Independiente Medellín: dejaría de trabajar con Néstor Lorenzo después del Mundial 2026

Independiente Medellín centra su búsqueda de técnico para el segundo semestre de 2026 en Luis Amaranto Perea-crédito J P GANDUL/EFE

El Mundial de 2026 está a menos de tres semanas de comenzar, y la selección Colombia afina los últimos detalles en Medellín para su debut ante Uzbekistán, el 17 de junio, en Ciudad de México, teniendo el partido de despedida ante Costa Rica el 1 de junio, y el último amistoso de la fecha FIFA ante Jordania, el 7 de junio.

En paralelo, Independiente Medellín avanza en la búsqueda de un nuevo director técnico tras la salida de Alejandro Restrepo. Con Leonel Álvarez descartado, el club evalúa a Luis Amaranto Perea como una de las alternativas para asumir el banquillo rojo.

PUBLICIDAD

El periodista confirmó que Leonel Álvarez no llegaría a Independiente Medellín-crédito @JulianCaperaB/X

El 19 de mayo de 2026, el periodista Julián Capera informó que la directiva de Independiente Medellín habría descartado la posibilidad de que Leonel Álvarez (campeón con Independiente Medellín en 2016) tenga un segundo ciclo con los rojos.

“Leonel Álvarez rechazó, a través de su representante, una oferta de Independiente Medellín. El valor era alto para el mercado colombiano y le ofrecía vínculo por dos años. Era el ‘Plan A’ del equipo antioqueño, pero ya trabajan en nuevas alternativas", dijeron.

PUBLICIDAD

El periodista confirmó el interés del Independiente Medellín en Luis Amaranto Perea-crédito @tiagoaristi/X

El periodista Tiago Aristizábal aseguró que Perea es la alternativa más cercana, aunque sin acuerdo cerrado por compromisos vigentes con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), ya que el exdefensor central se encuentra preparando el Mundial con la Tricolor.

“A esta hora, la posibilidad real y más cercana para el nuevo DT de Independiente Medellín es Luis Amaranto Perea. No está completamente acordado, porque hay varios factores que influyen para que se firme y confirme, como el compromiso que aún tiene con la FCF", dijo el comunicador.

PUBLICIDAD

El periodista de la FM confirmó el interés del Medellín en Amaranto Perea-crédito @JFCadavid/X

Sumado a esta información, el periodista Juan Felipe Cadavid confirmó lo dicho por Tiago Aristizábal, detallando que Perea llegaría después del Mundial de 2026:

“Efectivamente tras el NO de Leonel a la buena oferta $ y los 2 años de contrato, la respuesta de Amaranto por el contrario fue un SÍ rotundo. DIM estuvo sondeando a los dos entrenadores y en lo personal me parece mejor opción el hoy AT de la Selección. Su cuerpo técnico empezaría a trabajar de inmediato en la pretemporada, mientras Amaranto vuelve de el Mundial", afirmó.

PUBLICIDAD

Carlos Antonio Vélez afirmó que después del Mundial, Luis Amaranto Perea llegaría a Independiente Medellín ya que el cuerpo técnico actual de la selección Colombia no continuará-crédito @WinSportsTV/X

Como complemento a la información sobre el interés de Independiente Medellín en contratar a Luis Amaranto Perea, el 22 de mayo de 2026 el periodista Carlos Antonio Vélez afirmó que la salida de Néstor Lorenzo de la selección Colombia sería un hecho. “Aprovecho para contarles que esto de Luis Amaranto Perea para el Medellín, que filtraron ayer, pues no es otra cosa sino el reconocimiento de parte del cuerpo técnico de que, terminado el Mundial, no va más”, dijo.

Estadísticas de Amaranto Perea como director técnico

Amaranto confía de un triunfo de Colombia sobre Brasil - crédito Dimayor

Es importante recordar que la carrera de Perea comenzó en las inferiores del Atlético de Madrid en la temporada 2017-2018.

PUBLICIDAD

Luego tuvo la oportunidad de dirigir en el fútbol profesional colombiano, cuando llegó al Leones FC de Itagüí dirigiendo en la segunda división del fútbol colombiano.

En 28 partidos, tuvo un balance de 6 victorias, 11 empates y 11 derrotas.

PUBLICIDAD

Luego llegó como asistente técnico del Junior en el 2020, y tras la salida del técnico uruguayo Julio Comesaña, asumió la dirección técnica en propiedad en 2021, alcanzando a dirigir en 67 partidos.

Dirigiendo al Junior, Amaranto Perea logró ganar en 29 ocasiones, empató en 21 oportunidades y cayó en 17 juegos.

PUBLICIDAD

Finalmente, tras su paso por el cuadro Tiburón, el 2 de junio de 2022, llegó a integrar el cuerpo técnico de la selección Colombia de Néstor Lorenzo, logrando la clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, además de llegar a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024.