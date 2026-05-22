Samuel Martínez, figura de la selección Colombia Sub17, llegaría al Liverpool de Inglaterra: pagarían un millón de euros

El volante fue una de las grandes figuras para la selección Colombia en el Sudamericano Sub17-crédito @samuelmartinez_10/Instagram

Este 22 de mayo de 2026, se conoció que Samuel Martínez, una de las figuras de la selección Colombia Sub-17, campeona en el Sudamericano de Paraguay 2026, sería fichado por el Liverpool de Inglaterra en el año 2027, cuando cumpla la mayoría de edad, una operación que acelera la salida al fútbol europeo de una de las principales apariciones de Atlético Nacional y de la Tricolor.

Pese al interés inicial del Borussia Dortmund, reportado por parte de Sky Sports Alemania, el 21 de mayo de 2026, el volante tendría todo acordado para llegar al equipo más veces campeón de Inglaterra.

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El mediocampista Samuel Martínez brilló como figura de la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano de 2026, portando la camiseta número 10-crédito @FabrizioRomano/X

La posible incorporación fue difundida por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, en su cuenta de X:

“Liverpool acuerda el traspaso para fichar a Samuel Martínez procedente de Atlético Nacional. El acuerdo está en marcha para que el talento colombiano de 17 años se incorpore en 2027, tan pronto cumpla los 18 años”.

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La novedad llega después de que Martínez se consolidara como una de las figuras de Colombia en la conquista del Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2026. El mediocampista llevó la camiseta número 10 y expuso un perfil de volante con peso ofensivo y una evolución táctica marcada.

Antes de que tomara fuerza la opción de Liverpool, el jugador había sido vinculado con clubes de España, Francia y Alemania. En ese grupo aparecieron Bayern Múnich, Chelsea, Barcelona y Borussia Dortmund, que siguieron su progresión de cerca.

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Daniel Neumüller, representante de Samuel Martínez, destaca la formación del jugador en Atlético Nacional y la preparación para su salto a Europa-crédito @PSierraR/X

Por otra parte, el periodista Felipe Sierra dio la información en exclusiva, el 22 de mayo de 2026 de la siguiente forma a través de su cuenta de X:

“Exclusiva: Samuel Martínez (17) está a mínimos detalles de ser nuevo jugador del Liverpool. Llegaron a un acuerdo para que se convierta en el nuevo talento de los ‘reds’ por 1M$ y firmar por 5 años. Avanzan en la documentación final tras superar a otros gigante de Europa El colombiano seguirá en Atlético Nacional hasta que cumpla la mayoría de edad. El ‘verdolaga conservará % de futura venta”, dijo.

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Por otra parte, el 22 de mayo de 2026, el director de comunicaciones de Atlético Nacional Juan Camilo Vasseur, confirmó a la prensa que aún no se ha hecho nada oficial por parte de la salida de Samuel Martínez a otro equipo:

“Respecto al tema Samuel Martínez no hay nada confirmado. Estaremos informando. 🙏“, detalló.

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El acuerdo se activaría cuando alcance la mayoría de edad

El volante tuvo un gran Sudamericano Sub17 en Paraguay,, quedando campeón-crédito @samuelmartinez_10/Instagram

La información central es que Samuel Martínez no se incorporaría de inmediato al club inglés. El plan, según la versión atribuida a Romano en diversos reportes de prensa, es que el fichaje se concrete en 2027, una vez alcance los 18 años, el 5 de abril, día de su cumpleaños.

Ese detalle fija el calendario de la operación y explica por qué el movimiento se describe como un acuerdo encaminado más que como una llegada inmediata. También ubica el proceso dentro de la regulación habitual que condiciona este tipo de traspasos internacionales de futbolistas menores.

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Detrás de la carrera del jugador aparece Daniel Neumüller, representante de Martínez, quien ha seguido su desarrollo y respaldó la lectura de que el salto al exterior era una posibilidad trabajada desde tiempo atrás.

Neumüller destacó el proceso de formación del futbolista en las divisiones menores de Atlético Nacional y señaló que la meta había sido prepararlo para competir en Europa.

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Sobre el nivel mostrado por el mediocampista en el torneo continental, Neumüller dijo en charla con El Tiempo, el 22 de mayo de 2026:

“Nosotros sí esperábamos un rendimiento parecido al que dio en el Sudamericano porque lo seguimos desde hace mucho tiempo. Sabemos de lo que es capaz y tiene una estabilidad emocional que es fundamental a esta edad. Es un chico muy maduro”.

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Neumüller agregó que el interés europeo no se limitó a un solo mercado y mencionó contactos con varios equipos alemanes.

“Nosotros consideramos que el valor lo define el comprador. Al final, un jugador vale lo que los clubes están dispuestos a pagar. Hemos tenido contacto con muchos equipos, entre ellos varios de la Bundesliga. Estamos tranquilos, tenemos una buena relación con Nacional y todavía queda el Mundial Sub-17, donde Samuel seguramente tendrá una participación importante”, afirmó.

Es importante recordar que, el nombre de Martínez estuvo en el radar de FC Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester City FC y Tottenham Hotspur FC durante los últimos meses. De hecho, el 21 de mayo de 2026, se conoció la información de que Borussia Dortmund estaría detrás del volante colombiano, según los reportes que entregó Sky Sports.