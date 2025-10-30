Hincha del Junior ganó por partida doble: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

El hombre ya es celebre entre la hinchada del Junior - crédito Win Sports

Mientras el Junior de Barranquilla sufría una derrota en su propio estadio ante Independiente Santa Fe, un episodio inusual captó la atención de los asistentes y de miles de usuarios en redes sociales.

Un hincha pidió matrimonio simultáneamente a dos mujeres en las tribunas del Metropolitano Roberto Meléndez, y ambas aceptaron la propuesta.

La escena, registrada por las cámaras del canal deportivo Win Sports durante el entretiempo del partido correspondiente a la fecha dieciocho de la Liga Betplay II-2025, mostró al aficionado levantándose de su asiento, arrodillándose frente a las dos mujeres y entregando un anillo de compromiso a cada una.

El gesto fue recibido con entusiasmo por las destinatarias, quienes respondieron afirmativamente y, visiblemente emocionadas, exhibieron sus sortijas ante la cámara.

El público presente reaccionó con risas y vítores, mientras el trío celebraba el compromiso con abrazos y besos, generando un ambiente festivo en medio de la adversidad deportiva.

El protagonista de este episodio ya era conocido entre los seguidores del Junior. El pasado 2 de octubre, durante el partido de cuartos de final de la Copa Colombia frente al América de Cali, la kiss cam lo había enfocado mientras abrazaba a las mismas dos mujeres en las gradas.

En esa ocasión, el hombre besó a ambas, lo que provocó una rápida viralización del momento en redes sociales y una oleada de memes.

Muchos internautas especularon entonces sobre la autenticidad de la relación, sugiriendo que podría tratarse de una broma o una estrategia de mercadeo.

Sin embargo, la reciente propuesta de matrimonio disipó las dudas y confirmó la naturaleza real del vínculo.

El acto no pasó desapercibido en las plataformas digitales. El video de la propuesta se difundió ampliamente, acompañado de comentarios que reflejaban tanto asombro como humor.

Entre las reacciones más destacadas se leía: “¡Eso es normal, en Barranquilla no hay plata que aguante para sacar a pasear a la mujer y a la moza juntas y que sean buenas amigas! La fantasía sí existe”, así como otras expresiones irónicas y jocosas sobre la situación.

La imagen de las dos mujeres mostrando orgullosas sus anillos de compromiso ante la cámara se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Mientras tanto, en el terreno de juego, el Junior caía 2-1 ante Independiente Santa Fe, con goles de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera para el equipo visitante, y un tanto de Yimmi Chará para los locales.

El resultado dejó al conjunto barranquillero en la quinta posición con 31 puntos, mientras que Santa Fe ascendió a la novena casilla con 25 unidades. Durante el partido, el equipo cardenal incluso vio anulado un gol al minuto treinta, en un encuentro marcado por la necesidad de sumar puntos para ambos clubes.

En cuanto a la legalidad de esta unión múltiple, desde el año 2000 la Corte Constitucional decidió que la bigamia dejó de ser un delito penal.

Esta decisión se fundamentó en la consideración de que la penalización representaba una intromisión excesiva en la esfera privada de las personas. No obstante, la despenalización no implica que el segundo matrimonio celebrado por una persona casada adquiera validez jurídica.

En la actualidad, cualquier segundo matrimonio contraído sin que el primero haya sido legalmente disuelto es declarado nulo de pleno derecho. Esta nulidad absoluta priva al segundo vínculo de reconocimiento legal y puede desencadenar una serie de disputas en materia de bienes, derechos patrimoniales y custodia de los hijos.

La legislación colombiana, por tanto, mantiene una postura clara: la protección de la vida privada no exime a los ciudadanos de las consecuencias legales que surgen cuando se vulnera el régimen de matrimonio único reconocido por el Estado.