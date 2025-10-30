Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Este sujeto seguía órdenes de alias Mapaya - crédito Deval

La Policía Nacional de Colombia confirmó la mañana del jueves 30 de octubre de 2025 la captura de Luis Fernando Vallecilla, más conocido como alias Nando, y señalado como coordinador criminal de una de las estructura multicrimen con operaciones en Colombia y Chile: Los Espartanos.

El arresto se produjo en Buenaventura (región Pacífica), tras una labor conjunta entre el Departamento de Policía Valle, la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y la Dijín - Interpol.

De acuerdo con el reporte oficial, “Nando” presentaba una trayectoria criminal de más de siete años y se l le atribuye responsabilidad en homicidios, extorsiones y narcotráfico internacional.

El rol de alias Nando, al servicio de Los Espartanos y su misión en Chile

En principio se desempeñaba funciones de cobro de extorsiones y cometía hurtos en el puerto de Buenaventura, antes de ascender a posiciones de liderazgo en organizaciones delincuenciales.

En 2023, “Nando” fue comisionado por alias Mapaya para liderar operaciones en Chile como principal enlace con la organización Los Espartanos.

crédito Deval

En ese país, coordinó actividades de narcotráfico con destino a Centroamérica y manejó un grupo armado de cerca de 30 hombres dedicados a impulsar rentas criminales y acciones violentas.

Sobre él pesaba una circular azul de Interpol que solicitaba su extradición por el homicidio de Cristian García Herazo, ocurrido el 10 de octubre de 2023 en el sector La Calera, en Chile.

Según el reporte policial, luego de su estadía en territorio chileno, “Nando” recibió la instrucción de regresar a Buenaventura.

Bajo órdenes de “Mapaya”, asumió el liderazgo criminal en la comuna 8, donde se le señala por el incremento de extorsiones, el control sobre la canasta familiar y homicidios asociados a la confrontación con el GDO (Grupo Delincuencial Organizado) Los Shotas por el dominio de rentas ilícitas en la zona.

Este sujeto era el encargado de coordinar actividades de extorsión, secuestro y desaparición forzada en las comunas 5 y 8 de Buenaventura - crédito Deval

La caída de ‘Nando’ en Chile se suma a la de alias El Menor

Como César Fabián Micolta Sinisterra, o alias el Menor, fue identificado uno de los líderes de extorsiones de la organización criminal Los Espartanos en Buenaventura, luego de su captura y deportación de Chile a Colombia.

La detención de “el Menor” se logró mediante una operación internacional que involucró a la Policía Nacional, autoridades de Estados Unidos y fuerzas de seguridad de Chile.

El operativo se concretó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando “el Menor” ingresó al país, y figuraba en el cartel de los más buscados del Valle del Cauca y tenía vigente una notificación azul de Interpol por procesos de extorsión agravada y delitos como concierto para delinquir y homicidio.

“El hoy capturado tenía como tareas ser el coordinador de extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas en las comunas 5 y 8 de Buenaventura, bajo la dirección de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya, cabecilla principal de Los Espartanos”, mencionó el comunicado emitido por parte del Departamento de Policía Valle.

crédito Deval

Además, las autoridades informaron que existía una recompensa de hasta diez millones de pesos para quien entregara información que permitiera su ubicación.

Las disputas entre Los Espartanos y Los Shottas por el puerto de Buenaventura

Los Espartanos y su enfrentamiento con Los Shottas ha incrementado la violencia en Buenaventura desde diciembre de 2020, cuando ambas bandas surgieron tras la fragmentación interna de La Local.

Estas estructuras ejercen control sobre la comercialización de al menos 35 productos de la canasta básica, lo que afecta la economía y la seguridad de la población, informaron las autoridades el 30 de julio de 2025.

Comerciantes y residentes sostienen que las amenazas y el temor han impulsado desplazamientos masivos ante la falta de garantías para denunciar.

Mientras Los Shottas mantienen presencia en las comunas 6 y 12, Los Espartanos controlan desde la comuna 1 hasta la comuna 6, según testimonios de los mismos pobladores y los reportes por parte de la Policía Nacional.

En su momento alias el Menor apareció en el cartel de los criminales más buscados del departamento de Valle del Cauca por la Policía - crédito Deval

Las autoridades departamentales, encabezadas por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, han implementado un plan de choque.

El despliegue incluye cien integrantes adicionales de la fuerza pública, unidades especiales de Bogotá y el apoyo de la Armada Nacional para recuperar el control y la seguridad en el puerto.

Por último, la autoridades reiteraron su llamado para que la ciudadanía denuncie hechos de extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula.