Colombia

Vicky Dávila acusó a Mauricio Cárdenas de “comprar votos” por propuesta de vivienda: “Es una forma asquerosa de recolectar datos”

La precandidata presidencial compartió un video en sus redes sociales, en la que acusa al exministro de Hacienda por supuesta compra de votos y recolección de datos de ciudadanos

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas,
Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas, precandidatos presidenciales - crédito Asobancaria/Ministerio de Hacienda

Un video de Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y precandidato presidencial, circuló ampliamente en la red social X tras ser compartido por Vicky Dávila.

El material presentado por la precandidata presidencial muestra la supuesta promesa de entregar cuatrocientos mil subsidios de vivienda a familias de bajos recursos si el candidato accede a la Presidencia.

Este mensaje incluyó la apertura de un “registro nacional de vivienda” en la plataforma Mi Casa Ya, pidiendo a los interesados inscribirse para participar.

Vicky Dávila compartió en sus redes sociales el video de Mauricio Cárdenas - crédito @VickyDavilaH/X/X

En la grabación, compartida por Dávila, Cárdenas explicó que el programa daría prioridad a quienes devengaran salario mínimo y se inscribieran, indicando: “Casas para cuatrocientas mil familias ya”.

El exfuncionario declaró, supuestamente, que los primeros cuatrocientos mil inscritos que cumplieran con los requisitos serían priorizados.

Agregó que había firmado el compromiso ante notario público y propuso que el Gobierno asumiría los primeros 30 millones de pesos de cada vivienda, con cuotas mensuales que no superarían los 650.000 pesos.

Vicky Dávila reaccionó al video con mensajes en X. En sus publicaciones afirmó: “Esto es la política que hay que acabar. Es la misma de la mermelada, la del santismo puro. La politiquería”.

“Miren este video de Mauricio Cárdenas. Aquí ofrece 400 mil subsidios de vivienda para los más pobres, a quienes se inscriban en una página suya. Dice que esas personas tendrán ‘prioridad’ para obtener las ayudas. No tienen que demostrar nada, así no se entrega la ayuda del Estado. Esto es la política que hay que acabar. Es la misma de la mermelada, la del santismo puro. La politiquería”, indicó Vicky Dávila.

Vicky Dávila sobre el video
Vicky Dávila sobre el video de Mauricio Cárdenas - crédito @VickyDavilaH/X

Además, destacó una parte del mensaje de Cárdenas: “Déjeme sus datos y yo le aseguro un subsidio si soy presidente. Le pago su voto”.

La periodista señaló una “forma asquerosa de recolectar datos personales”, cuestionando la entrega de información privada a cambio de promesas electorales.

“El ofrecimiento de Cárdenas es una ‘compra de votos’ disfrazada. Es un, ‘vote por mí y le doy un subsidio’. Y los amarra en una página”, indicó Dávila.

Dávila expresó que esta estrategia hacía uso de las necesidades de personas vulnerables en la campaña y planteó inquietudes sobre la legalidad del procedimiento de inscripción.

“Lo segundo es que es una forma asquerosa de recolectar datos personales. ‘Déjeme sus datos y yo le aseguro un subsidio si soy presidente. Le pago su voto’. Esto que hizo Mauricio Cárdenas, no se hace. Luego borró el video”, expresó la precandidata presidencial.

En otra publicación, la precandidata Vicky Dávila aseguró que la política “indolente se aprovecha de las necesidades de los más pobres”, asegurando que el exministro de Hacienda “no se equivocó”.

“La política indolente se aprovecha de las necesidades de los más pobres para conseguir poder y ganar elecciones. Mauricio Cárdenas no se equivocó, es así. ¿Cuál es la diferencia entre “comerciar” subsidios a cambio de votos y datos personales y lo que ha hecho Petro engañando a los más pobres? Ninguna. Politiquería, a Cárdenas se le fue la mano y los pies y todo”, aseveró la periodista.

Según Dávila, ella consultó con abogados y le han precisado que eso podría “configurarse” como un delito.

“Se fue hasta una notaría, abogados me dicen que aquí podría hasta configurarse delito”, expresó Dávila.

Vicky Dávila sobre Mauricio Cárdenas
Vicky Dávila sobre Mauricio Cárdenas - crédito @VickyDavilaH/X

El video original fue retirado posteriormente de las cuentas en redes de Cárdenas. Tras ello, se difundió una nueva grabación en la que reafirmó su intención de lanzar un programa de vivienda sin cuota inicial.

“¿Ud gana un salario mínimo y quiere tener vivienda propia? Para ese fin lanzo el programa de vivienda sin cuota inicial. Serán 400 mil viviendas. Quiere tener más información y dejarme preguntas o comentarios“, expresó Mauricio Cárdenas.

Nuevo video de Mauricio Cárdenas
Nuevo video de Mauricio Cárdenas - crédito @MauricioCard/x

