Representante Juan Carlos Losada reaccionó a autorización del Gobierno para vender cannabis medicinal: “Llega absolutamente tarde”

Por primera vez en Colombia, una disposición legal habilita la venta de la flor de cannabis para uso médico. Con la emisión del decreto 1138 de 2025 por parte del Gobierno nacional, el país modifica el marco normativo sobre el manejo de esta planta.

De acuerdo con la nueva regulación, quienes cuenten con un respaldo médico podrán adquirir este producto en farmacias y droguerías autorizadas.

Frente a la medida del gobierno de Gustavo Petro, el representante Juan Carlos Losada, quien ha presentado en el Congreso iniciativas para regular el cannabis de uso adulto, reaccionó desde su cuenta de X. En su mensaje, expresó: “Llega absolutamente tarde”.

En su cuenta de X, Losada manifestó que, aunque la autorización para vender la flor de cannabis medicinal constituye un paso positivo, cuestionó el retraso con el que fue adoptada la medida, según él.

Señaló que el proceso para reconocer la flor como producto terminado ha sido excesivamente largo y advirtió que aún falta definir la reglamentación requerida para asegurar que los pacientes puedan acceder efectivamente a este medicamento.

“Este es buen avance del gobierno nacional que llega absolutamente tarde. Tres años les tomó decidir que la flor de cannabis fuera considerada un producto terminado, y aún no contamos con la reglamentación necesaria que efectivamente permita el acceso a los pacientes”, escribió el representante a la Cámara del Partido Liberal.

El congresista también subrayó también la importancia de que el Gobierno Nacional acerque esta nueva regulación a las regiones productoras tradicionales de cannabis. En su opinión, garantizar la información y la inclusión de estos territorios en la cadena legal es esencial para enfrentar las problemáticas derivadas del mercado informal y responder a las demandas históricas de quienes han cultivado la planta.

“Es fundamental que el Gobierno Nacional haga presencia en los territorios que históricamente han cultivado cannabis, estos necesitan conocer el alcance del decreto. Desde hace años han reclamado que sean incluidos dentro de la cadena de suministro legal de cannabis. Así se combate la ilegalidad”, escribió Losada en su cuenta de la red social X.

El representante Juan Carlos Losada también difundió un video en sus redes sociales donde explicó el trasfondo del decreto. Allí afirmó: “Este decreto lo que hace es corregir un error que cometió el Gobierno de Iván Duque al permitir la exportación de la flor seca a otros países, pero no permitió la comercialización de esa misma flor seca en Colombia con fines medicinales”.

En su intervención, Juan Carlos Losada aclaró que la reciente autorización del Gobierno Nacional se limita únicamente al cannabis medicinal y que, por tanto, no reemplaza el debate sobre la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia. El congresista afirmó: “Porque hay que aclarar que esto es solamente para fines medicinales. Por lo tanto, no reemplaza de ninguna manera la necesidad de una regulación del cannabis de uso adulto en Colombia, que es lo que nosotros hemos propuesto durante tantos años”.

Respecto a la implementación del nuevo decreto, el legislador liberal advirtió que su entrada en vigor no será automática y dependerá de procesos regulatorios que aún deben completarse. Además, enfatizó que el acceso a la flor de cannabis con fines medicinales no será generalizado, sino que estará restringido exclusivamente a las droguerías autorizadas por el Fondo Nacional de Estupefacientes.

Juan Carlos Losada concluyó su pronunciamiento refiriéndose al descontento manifestado por comunidades cultivadoras de cannabis, sobre todo en el norte del Cauca.

El representante indicó que estos grupos consideran que no participaron en la construcción de la norma y temen quedar excluidos del nuevo esquema legal. Además, instó al Gobierno de Gustavo Petro a acercarse directamente a estas comunidades para entablar un diálogo y explicar el sentido de la regulación.

“Por último, hay que decir que hay muchas comunidades cultivadoras de cannabis, especialmente en la región del norte del Cauca, que están muy molestas con esta medida por parte del Gobierno porque sienten que no fueron tenidas en cuenta y que una vez más, las van a dejar por fuera del mercado. Es absolutamente necesario que el Gobierno de Gustavo Petro vaya a esa región del país a dialogar con esas comunidades, a explicarles el alcance del decreto y por supuesto, a apaciguar los ánimos que no están nada fáciles en esa región del país”, aseveró el representante a la Cámara en sus redes sociales.