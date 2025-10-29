Miguel Polo Polo cuestionó la candidatura de Iván Cepeda con vieja publicación sobre Fidel Castro: “Este tipo venera a un dictador”

La victoria de Cepeda, con más del sesenta por ciento de los votos, provocó reacciones adversas de figuras políticas como Polo Polo, quien lo acusó de admirar a líderes autoritarios por publicaciones pasadas - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Luisa González/Reuters

El resultado de la consulta interna del Pacto Histórico, en la que el senador Iván Cepeda logró más del sesenta por ciento de los votos, ha generado fuertes críticas al candidato oficialistas desde distintos sectores políticos. La exministra de Salud Carolina Corcho quedó en segundo lugar.

Tras conocerse la victoria de Cepeda, varias figuras políticas expresaron severos cuestionamientos contra la candidatura impulsada por la coalición de Gobierno. Uno de ellos fue el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, que se sumó a los cuestionamientos y dirigió duras críticas contra Iván Cepeda.

A través de su cuenta de X, Polo Polo reaccionó a una antigua publicación del senador sobre Fidel Castro y afirmó: “Este tipo venera a un dictador”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la publicación de Cepeda del 2016 que Polo Polo recordó, Cepeda tras la muerte de Fidel Castro, expresaba su reconocimiento hacia el exmandatario cubano mientras le rendía tributo en la sede diplomática de Cuba en Colombia.

En la imagen que acompaña la publicación, se observa a Cepeda sentado frente a un libro de condolencias, rodeado de arreglos florales y bajo la mirada de un gran retrato de Fidel Castro colgado en una pared de piedra. Una bandera cubana y otra fotografía de Fidel completan el escenario.

“Hoy, rindiendo homenaje a Fidel en la embajada de Cuba”, escribió en una publicación de hace nueve años, el candidato presidencial del Pacto Histórico en una publicación en su cuenta de Twitter (hoy X).

Iván Cepeda hizo una publicación en conmemoración a Fidel Castro en 2016 - crédito @IvanCepedaCast

Con respecto a las palabras de Polo Polo, el congresista opositor en su mensaje advirtió sobre la postura de Cepeda respecto a mandatarios de la región, en especial por su homenaje a Fidel Castro y sus opiniones sobre Nicolás Maduro.

El representante remarcó el vínculo de Cepeda con el actual Gobierno y cuestionó el respaldo, que según Polo Polo, el senador del Pacto Histórico tiene con figuras consideradas autoritarias.

“Están advertidos. Este tipo venera a un dictador como Fidel Castro que se perpetuó en el poder por 49 años, esclavizo a su gente y la obligó a vivir en la miseria. También admira a Maduro, que mató a jóvenes para no soltar el poder y se robó las elecciones. El candidato de Petro!”, escribió por medio de su cuenta de la red social X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Miguel Polo Polo recordó una publicación de Iván Cepeda sobre Fidel Castra - crédito @MiguelPoloP

Pero la publicación sobre Fidel Castro no ha sido la única crítica reciente de Miguel Polo Polo dirigida a Iván Cepeda. En otro mensaje divulgado desde su cuenta de X, Polo Polo relacionó la trayectoria del padre de Cepeda con el conflicto armado colombiano y con el apoyo a la guerrilla de las Farc, según lo dicho por él en su publicación.

“Píldora para la memoria: Manuel Cepeda Vargas, padre del candidato del petrismo Iván Cepeda, fue un senador comunista que apoyó abiertamente la lucha armada de las FARC. Murió ‘en su ley’, ya que fue asesinado en 1994 en medio del conflicto que él mismo justificaba. Tanto así que un frente guerrillero llevó su nombre”, escribió el congresista.

Miguel Polo Polo ha hecho varias publicaciones criticando a Iván Cepeda en su cuenta de X - crédito @MiguelPoloP

El congresista también apuntó a una supuesta relación de Iván Cepeda con antiguos miembros de las Farc, señalando que, según él, el senador habría tenido vínculos personales y políticos con figuras de la guerrilla. Polo Polo sostuvo que “Su hijo, Iván Cepeda, no solo ha sido cercano a cabecillas de las Farc como Jesús Santrich, a quien ha defendido públicamente, sino que ha mostrado aprecio por otros líderes guerrilleros”.

Y concluyó su publicación diciendo lo siguiente: “Este es el candidato de Petro: alguien que jamás ha escondido su afinidad con quienes alguna vez empuñaron armas contra colombianos inocentes. Esperamos que el país recuerde esto y que se le dé la importancia que merece”.

Con respecto a la consulta del Pacto Histórico, Iván Cepeda, representante del Polo Democrático, consiguió una victoria amplia sobre la exministra de Salud, Carolina Corcho superando el 60% de los sufragios. Aunque Daniel Quintero había anunciado su retiro de la competencia, aún logró recibir un respaldo considerable en la jornada.