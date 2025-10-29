Colombia

Melissa Gate sorprende a sus fans y anuncia su entrada a La Casa de Alofoke 2

En sus redes destacó que, a pesar de haber enfrentado bloqueos y censura, consiguió la confirmación para integrarse al reality, donde promete demostrar su carácter y liderazgo

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar

Melissa Gate, reconocida influencer y modelo colombiana, anunció oficialmente su participación en la segunda temporada del reality show ‘La Casa de Alofoke 2′, una producción liderada por Santiago Matías que se transmite a través del canal de YouTube Alofoke Radio Show.

El anuncio se difundió por medio de un video en redes sociales, donde la creadora de contenido utilizó su sello personal para confirmar la noticia ante sus seguidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la grabación, Melissa Gate expresó: “Bloqueada, baneada, censurada, pero confirmada para la casa de alofoke, querida. Así que, pandilla, pónganse moscas que muy pronto estaré en República Dominicana dando lo mejor de mí y demostrándole no solo a Colombia, sino a República Dominicana y los trece países de Latinoamérica por qué soy la reina. Eso me gustó”.

El video superó los 120.000 “me gusta” a pocas horas de su publicación. Gate finalizó el mensaje agradeciendo a Santiago Matías por la invitación y sumó: “nos vemos pronto”.

La influencer compartió un video
La influencer compartió un video en sus redes donde confirma su participación en el reality 'La Casa de Alofoke 2'. - crédito captura de video

Perfil y trayectoria de Melissa Gate

Melissa Gate es figura destacada en el entretenimiento digital latinoamericano gracias a su participación en realities y su presencia activa en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. Cobró notoriedad por su actuación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2025, donde se posicionó como segunda finalista. Su estilo estridente y sarcástico la llevó a ser una de las participantes más comentadas y apreciadas por la audiencia.

Además de sus intervenciones televisivas, la influencer ha protagonizado diferentes episodios mediáticos y controversias, lo que le ha permitido consolidar una audiencia leal en las redes sociales. Recientemente se mantuvo en el foco de la opinión pública por sus declaraciones y diferencias con el canal RCN después de su salida del programa colombiano. La espontaneidad y el impacto de su comunicación han consolidado a Melissa Gate como una voz influyente en la cultura digital y el espectáculo del Caribe.

Melissa Gate anticipa su llegada
Melissa Gate anticipa su llegada a República Dominicana para la competencia, generando expectativas entre sus seguidores. - crédito cortesía Canal RCN

La Casa de Alofoke 2: formato, premios y proyección regional

La segunda temporada de La Casa de Alofoke se presenta como uno de los proyectos digitales más ambiciosos de la región. Esta producción reúne a 20 personalidades, entre artistas, comediantes, deportistas e influencers de distintos países, en una convivencia grabada y transmitida en tiempo real por YouTube.

Para esta edición, el reality cuenta con una inversión que supera los 2 millones de dólares, y el ganador obtendrá 4 millones de pesos dominicanos junto con una camioneta de lujo. Asimismo, uno de los seguidores del programa podrá ganar un vehículo durante la transmisión.

El reality se desarrolla en Atlántica Studios, ubicado en Juan Dolio, provincia de San Pedro de Macorís (República Dominicana), complejo que destaca por su infraestructura tecnológica. Según lo anunciado, la producción tiene el objetivo de ser postulada a los Récords Guinness, después de que la primera temporada se ubicara entre las transmisiones continuas más extensas de YouTube en Latinoamérica.

La segunda temporada de La Casa de Alofoke comenzó el lunes 20 de octubre de 2025 a las 9:00 de la noche (hora de República Dominicana) y 8:00 p.m. (hora de Colombia). La convivencia se extenderá durante 38 días consecutivos, y los espectadores pueden seguir la transmisión en vivo las 24 horas por el canal oficial de Alofoke Radio Show en YouTube.

Elencos y figuras internacionales

En el ámbito internacional, La Casa de Alofoke 2 convoca a personalidades de diferentes nacionalidades. La representación colombiana incluye a Valka (Valeria García Calle), cantante urbana que ha iniciado una carrera internacional y suma al reto de convivir junto con otros participantes del entretenimiento latino.

La lista de concursantes para esta edición abarca a figuras como Carlos Montesquieu, Young Swagon, Juan Carlos Pichardo Jr., Shadow Blow, La Perversa, Randy Álvarez (Pollito Tropical), Gracie Bon, Luis Santana, Mami Nola, Diosa Canales, Melina Rodríguez, Luis Polonia, Dianabel Gómez, Andy de la Cruz (La Fruta), Jlexis, Michael Flores, Julissa Gutiérrez (Magaly), JD con su Flow y Daniela Barranco.

Valka se sumó a la
Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ - crédito @soyvalka/Instagram

El formato busca ofrecer una exposición real, sin restricciones, a todos los participantes y se ha posicionado rápidamente en países como Colombia, Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos. La dinámica de convivencia, junto al peso de personalidades como Melissa Gate, promete situaciones inesperadas y constante interacción de la audiencia a través de comentarios y votaciones digitales.

La Casa de Alofoke 2 apunta a consolidarse como uno de los principales referentes del entretenimiento digital en el Caribe y América Latina, con el ingreso de figuras polémicas y una transmisión completamente abierta al público global.

Temas Relacionados

Melissa GateLa Casa de Alofoke 2Santiago MatíasRepública Dominicanareality showPandillaLa reinaColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Tatiana Martínez regresa a Colombia tras denunciar detención arbitraria por parte de ICE en Estados Unidos

La creadora de contenido caleña relató haber sufrido torturas, agresiones físicas y maltrato psicológico en California antes de obtener una salida voluntaria y retornar a su país

Tatiana Martínez regresa a Colombia

Este es el paso a paso para reclamar su saldo a favor ante la DIAN tras declarar renta en 2025

Tras el cierre del calendario tributario, muchos contribuyentes pueden recuperar dinero pagado de más

Este es el paso a

Experto responde si Verónica Alcocer podría seguir siendo primera dama luego de una separación con Gustavo Petro

Los rumores de una posible separación reavivan el debate sobre las funciones y límites del cargo de primera dama

Experto responde si Verónica Alcocer

Benedetti interviene en la disputa entre Corcho y Pizarro por la cabeza de lista del Pacto Histórico

El ministro del Interior pidió calma ante la pugna entre María José Pizarro y Carolina Corcho por el primer lugar en la lista al Senado, en medio de la tensión que atraviesa el Pacto Histórico tras las consultas del 26 de octubre

Benedetti interviene en la disputa

Denuncian a la jueza que condenó a Uribe por supuesta “postura política” en su fallo

La jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, fue denunciada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por una presunta “evidente postura política” en el fallo de primera instancia que emitió contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Denuncian a la jueza que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Karina, señalada de reclutar

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Vesga se despidió de

Ricardo Vesga se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ tras el reto de eliminación: el actor tuvo un gesto con toda la producción en su despedida

Conoce el ranking de lo más visto en Disney+ Colombia que no te puedes perder

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Daniel Quintero criticó a Laura Gallego por renunciar y no hacer una reflexión sobre sus declaraciones: “Que siguiera adelante”

J Balvin sorprendió a sus seguidores con su nuevo look: “Es la última vez que lo hago”

Deportes

Deportivo Cali confirmaría bajas de

Deportivo Cali confirmaría bajas de peso tras la eliminación de la Liga BetPlay: estos jugadores no continuarían para 2026

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección

El futuro de James Rodríguez: estos son los posibles destinos del “10″ de la selección Colombia

Futbolista colombiano comparó el racismo en Colombia y Argentina: “Se siente más”

Colombia sigue su paso firme en la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Ecuador por 2-1 en Quito