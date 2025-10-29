Melissa Gate sorprende a sus fans y anuncia su entrada a La Casa de Alofoke 2

Melissa Gate, reconocida influencer y modelo colombiana, anunció oficialmente su participación en la segunda temporada del reality show ‘La Casa de Alofoke 2′, una producción liderada por Santiago Matías que se transmite a través del canal de YouTube Alofoke Radio Show.

El anuncio se difundió por medio de un video en redes sociales, donde la creadora de contenido utilizó su sello personal para confirmar la noticia ante sus seguidores.

En la grabación, Melissa Gate expresó: “Bloqueada, baneada, censurada, pero confirmada para la casa de alofoke, querida. Así que, pandilla, pónganse moscas que muy pronto estaré en República Dominicana dando lo mejor de mí y demostrándole no solo a Colombia, sino a República Dominicana y los trece países de Latinoamérica por qué soy la reina. Eso me gustó”.

El video superó los 120.000 “me gusta” a pocas horas de su publicación. Gate finalizó el mensaje agradeciendo a Santiago Matías por la invitación y sumó: “nos vemos pronto”.

La influencer compartió un video en sus redes donde confirma su participación en el reality 'La Casa de Alofoke 2'. - crédito captura de video

Perfil y trayectoria de Melissa Gate

Melissa Gate es figura destacada en el entretenimiento digital latinoamericano gracias a su participación en realities y su presencia activa en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. Cobró notoriedad por su actuación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2025, donde se posicionó como segunda finalista. Su estilo estridente y sarcástico la llevó a ser una de las participantes más comentadas y apreciadas por la audiencia.

Además de sus intervenciones televisivas, la influencer ha protagonizado diferentes episodios mediáticos y controversias, lo que le ha permitido consolidar una audiencia leal en las redes sociales. Recientemente se mantuvo en el foco de la opinión pública por sus declaraciones y diferencias con el canal RCN después de su salida del programa colombiano. La espontaneidad y el impacto de su comunicación han consolidado a Melissa Gate como una voz influyente en la cultura digital y el espectáculo del Caribe.

Melissa Gate anticipa su llegada a República Dominicana para la competencia, generando expectativas entre sus seguidores. - crédito cortesía Canal RCN

La Casa de Alofoke 2: formato, premios y proyección regional

La segunda temporada de La Casa de Alofoke se presenta como uno de los proyectos digitales más ambiciosos de la región. Esta producción reúne a 20 personalidades, entre artistas, comediantes, deportistas e influencers de distintos países, en una convivencia grabada y transmitida en tiempo real por YouTube.

Para esta edición, el reality cuenta con una inversión que supera los 2 millones de dólares, y el ganador obtendrá 4 millones de pesos dominicanos junto con una camioneta de lujo. Asimismo, uno de los seguidores del programa podrá ganar un vehículo durante la transmisión.

El reality se desarrolla en Atlántica Studios, ubicado en Juan Dolio, provincia de San Pedro de Macorís (República Dominicana), complejo que destaca por su infraestructura tecnológica. Según lo anunciado, la producción tiene el objetivo de ser postulada a los Récords Guinness, después de que la primera temporada se ubicara entre las transmisiones continuas más extensas de YouTube en Latinoamérica.

La segunda temporada de La Casa de Alofoke comenzó el lunes 20 de octubre de 2025 a las 9:00 de la noche (hora de República Dominicana) y 8:00 p.m. (hora de Colombia). La convivencia se extenderá durante 38 días consecutivos, y los espectadores pueden seguir la transmisión en vivo las 24 horas por el canal oficial de Alofoke Radio Show en YouTube.

Elencos y figuras internacionales

En el ámbito internacional, La Casa de Alofoke 2 convoca a personalidades de diferentes nacionalidades. La representación colombiana incluye a Valka (Valeria García Calle), cantante urbana que ha iniciado una carrera internacional y suma al reto de convivir junto con otros participantes del entretenimiento latino.

La lista de concursantes para esta edición abarca a figuras como Carlos Montesquieu, Young Swagon, Juan Carlos Pichardo Jr., Shadow Blow, La Perversa, Randy Álvarez (Pollito Tropical), Gracie Bon, Luis Santana, Mami Nola, Diosa Canales, Melina Rodríguez, Luis Polonia, Dianabel Gómez, Andy de la Cruz (La Fruta), Jlexis, Michael Flores, Julissa Gutiérrez (Magaly), JD con su Flow y Daniela Barranco.

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ - crédito @soyvalka/Instagram

El formato busca ofrecer una exposición real, sin restricciones, a todos los participantes y se ha posicionado rápidamente en países como Colombia, Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos. La dinámica de convivencia, junto al peso de personalidades como Melissa Gate, promete situaciones inesperadas y constante interacción de la audiencia a través de comentarios y votaciones digitales.

La Casa de Alofoke 2 apunta a consolidarse como uno de los principales referentes del entretenimiento digital en el Caribe y América Latina, con el ingreso de figuras polémicas y una transmisión completamente abierta al público global.