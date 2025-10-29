Colombia

Mauricio Gaona respondió a Petro tras haberlo llamado “ignorante”: “El orden constitucional no se disfraza con asambleas”

El debate sobre la propuesta del Gobierno para convocar una asamblea nacional constituyente volvió a escalar, tras un cruce de declaraciones entre el presidente y el reconocido constitucionalista

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Mauricio Gaona advirtió que la
Mauricio Gaona advirtió que la propuesta del Gobierno implicaría una sustitución del orden constitucional y de la separación de poderes - crédito @mauriciomatri/X y Andrea Puentes/Presidencia

El 23 de octubre de 2025, el Gobierno nacional presentó el borrador del proyecto de ley que busca convocar una asamblea nacional constituyente.

La propuesta plantea la creación de una asamblea conformada por 71 delegados, hombres y mujeres en igual número, con un periodo de sesiones de tres meses y la facultad de reformar la Constitución de 1991, sin disolver el Congreso de la República. Sin emabergo, el anuncio generó una amplia controversia jurídica y política que se intensificó tras un intercambio entre el presidente Gustavo Petro y el constitucionalista Mauricio Gaona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Constitución Política, el Gobierno debe presentar el proyecto al Congreso, que definirá los temas y el mandato de la asamblea. La iniciativa debe ser aprobada por mayoría en ambas cámaras, revisada por la Corte Constitucional y posteriormente sometida a votación popular. Para que la convocatoria sea válida, se requieren al menos 13 millones de votos afirmativos.

En este contexto jurídico, Mauricio Gaona advirtió en sus redes sociales que la propuesta del Gobierno podría implicar una sustitución del orden constitucional, al modificar elementos estructurales como la separación de poderes. En una publicación en su cuenta de X, el académico señaló que “sin él, no hay democracia, solo dictadura constitucional”.

El presidente Gustavo Petro respondió directamente a Gaona, cuestionando su apreciación. En su mensaje, escribió: “¿De dónde tanta ignorancia jurídica? La constituyente solo hará garantía real de los derechos fundamentales construidos por la Constitución de 1991 (sic)”. La declaración del mandatario reavivó el debate sobre los límites de una eventual reforma constitucional y provocó una respuesta de Gaona.

“Sus insultos son como su gobierno, intrascendentes”: la respuesta de Gaona

El académico explicó que el
El académico explicó que el proyecto propone una asamblea sin un contexto histórico que lo justifique - crédito @JMauricioGaona/X

A través de su cuenta de X, el constitucionalista replicó al jefe de Estado afirmando: “Sus insultos son como su gobierno, intrascendentes. La ‘garantía real’ de cualquier constitución se ejerce respetándola, no cambiándola. El orden constitucional no se disfraza con asambleas. La Constitución y la ley se respetan: no habrá dictadura constitucional en Colombia”.

Durante una entrevista concedida a W Radio, el experto amplió su análisis sobre el proyecto de ley del Ejecutivo. Explicó que “existe una necesidad constitucional, internacional e institucional de mantener una congruencia mínima entre el motivo para hacer una ley o reformarla y el texto que se propone”, principio que denominó “congruencia constitucional”. Según indicó, este concepto garantiza que cualquier modificación mantenga coherencia con el espíritu del constituyente de 1991.

Gaona advirtió que el proyecto no plantea una asamblea nacional constituyente tradicional, sino una “asamblea popular constituyente” que podría convocarse mediante un mecanismo simplificado. “No hay un momento histórico en la nación que convoque esa reforma. Utilizan una exposición de motivos para reemplazar ese momento histórico, diferente a lo que ocurrió en el 91”, afirmó.

Riesgos de concentración del poder

Según Gaona, la idea de
Según Gaona, la idea de un “Gobierno unido” podría llevar a la concentración del poder en el Ejecutivo - crédito AFP

El profesor señaló que la exposición de motivos del proyecto hace referencia a un “Gobierno unido”, entendido como aquel en el que la misma mayoría política controla el Ejecutivo y el Legislativo. A su juicio, esa concepción podría conducir a “pasar de un autoritarismo constitucional a una dictadura constitucional plena”, ya que el presidente terminaría ejerciendo control sobre los tres poderes públicos.

Gaona sostuvo que, bajo ese esquema, el Congreso podría transformarse en un departamento más del Gobierno, al quedar sujeto al control de las mayorías legislativas del Ejecutivo. En ese escenario, advirtió, “el presidente se convierte en la máxima autoridad constitucional del Estado”.

El constitucionalista respaldó sus argumentos citando los artículos 113, 121 y 4 de la Constitución Política. El primero establece la separación de poderes entre las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial; el segundo regula la legitimidad de la función pública; y el tercero consagra la supremacía constitucional. Según su análisis, el proyecto “termina eliminando el 113 y cambiando la legitimidad del 121”, lo que concentraría el poder en el Ejecutivo.

El constitucionalista advirtió que el
El constitucionalista advirtió que el proyecto podría eliminar la separación de poderes establecida en el artículo 113 de la Carta Magna - crédito Luisa González/REUTERS

En su conclusión, Gaona expresó: “Lo que estamos presenciando es el ascenso a una dictadura constitucional utilizando el concepto de amalgama democrática. Se utiliza la asamblea popular constituyente para impulsar una dictadura constitucional“.

Temas Relacionados

Mauricio GaonaGustavo PetroAsamblea nacional constituyenteConstituyente PetroSeparación de poderesConstitución de 1991Colombia-Noticias

Más Noticias

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

El criminal más buscado del país ha perdido a varias piezas claves en los últimos meses

La seguridad de ‘Iván Mordisco’

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal Palace, Daniel Muñoz es titular en la EFL Cup

El colombiano fue confirmado entre los inicialistas para el choque ante los Reds, en el que destaca la ausencia de Mohamed Salah

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal

Tiroteo en un velorio en Cali dejó un adolescente muerto y dos capturados: joven de 14 años permanece hospitalizado

Según explicaron las autoridades, el cruce de disparos obedeció a un enfrentamiento entre dos de las estructuras criminales más fuertes del Valle del Cauca

Tiroteo en un velorio en

EN VIVO Colonia vs. Bayern Múnich: gol y asistencia de Luis Díaz en la Copa de Alemania

El atacante colombiano es de la partida en el duelo que se jugará en el RheinEnergieStadion de Colonia, en territorio germano

EN VIVO Colonia vs. Bayern

Petro hizo pública la razón por la que cree que Estados Unidos lo incluyó en la polémica Lista Clinton: “Ser hijo de Bolívar”

El mandatario colombiano aseguró que se le castiga tratando de que los demás presidentes latinoamericanos bajen la cabeza

Petro hizo pública la razón
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades capturaron a pieza clave

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

ENTRETENIMIENTO

Ex de Nanpa Básico, aspirante

Ex de Nanpa Básico, aspirante a ‘La casa de los famosos’, reveló crudos detalles sobre lo que habría pasado con el cantante antes de su separación

Rafaella Chávez, hija de Marbelle respondió a acusaciones de haberse metido en una relación: “He guardado silencio por respeto”

Las cinco mejores películas para disfrutar Halloween en familia según la inteligencia artificial: para todas las edades

Shakira conquista Europa, pero ahora como empresaria: su marca de cuidado capilar debuta en el Reino Unido

Diana Celis, expareja de Epa Colombia, fue víctima de atraco en Bogotá: “Entró un man con un revólver”

Deportes

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal Palace, Daniel Muñoz es titular en la EFL Cup

EN VIVO Colonia vs. Bayern Múnich: gol y asistencia de Luis Díaz en la Copa de Alemania

Alberto Gamero señaló la razón por la que Deportivo Cali fue eliminado de la Liga BetPlay: “No lo vayan a tomar como excusas”

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: el Tiburón recibe al rojo en el Metropolitano

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín