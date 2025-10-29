Flota eléctrica transformará el transporte entre Soacha y Bogotá: llegará en 2026 para hacerle competencia a los buses del municipio

La cofinanciación entre Nación y Distrito Capital permitirá incorporar 269 buses eléctricos articulados y biarticulados al sistema troncal - crédito Ministerio de Transporte

El Gobierno nacional aprobó el Documento Conpes de Declaración de Importancia Estratégica para la cofinanciación de la provisión de una flota eléctrica en el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá D.C., con un alcance histórico: la extensión del servicio al municipio de Soacha.

La decisión, sustentada por una inversión total de 1,5 billones de pesos, marca una transformación profunda en el transporte público del área metropolitana de la capital. El nuevo Conpes permitirá la incorporación de 269 buses eléctricos tipo articulado y biarticulado al componente troncal de TransMilenio, que moviliza cerca de 2 millones de pasajeros diarios.

Del total de la inversión, la Nación aportará el 62,4% (equivalente a 938.307 millones de pesos) y el Distrito Capital el 37,6% (por 564.268 millones), como parte de un convenio de cofinanciación entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Distrito Capital, gestionado a través de TransMilenio S.A.

La nueva flota eléctrica reducirá en un 78% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a buses a gas y en un 73% frente al diésel - crédito Transmilenio

La aprobación de este proyecto impactará de manera directa la movilidad, la calidad del aire y la experiencia de los usuarios en Soacha. La extensión del componente troncal de buses eléctricos significará una reducción de 15% en los tiempos de viaje entre el municipio y Bogotá, así como un aumento del 12% en la capacidad de pasajeros y la incorporación de 340 nuevas plazas en hora pico.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, dichas mejoras no solo optimizan el flujo diario de cientos de miles de usuarios, sino que hacen más eficiente y confiable la operación del sistema, contribuyendo a una mejor conectividad entre ambos territorios.

En el ámbito ambiental, la iniciativa permitirá reducir en un 78% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con buses a gas y en un 73% respecto al diésel, lo que representa la eliminación aproximada de 224.000 toneladas de CO₂ en quince años. Además, la nueva flota eliminará la emisión de material particulado (PM2.5 y PM10), un beneficio clave para la salud pública, especialmente para las poblaciones vulnerables ubicadas cerca de corredores viales principales en Soacha y Bogotá.

La electrificación del transporte público eliminará la emisión de material particulado, beneficiando la salud de poblaciones vulnerables en Bogotá y Soacha - crédito TransMilenio

La transición hacia una flota eléctrica troncal se acompaña de la electrificación del patio calle Sexta en Bogotá, adecuaciones en el Patio El Vínculo en Soacha y la instalación de infraestructura de recarga de última generación. Todo estará gestionado con sistemas inteligentes de transporte (ITS), que optimizarán la gestión en tiempo real, la trazabilidad y la seguridad en la operación del Sitp. El ingreso de los primeros buses eléctricos está previsto para el segundo semestre de 2026, en tres fases consecutivas.

Esta inversión conjunta asegura la sostenibilidad financiera del sistema hasta 2040, con buses eléctricos que, además de tener un menor impacto ambiental, ofrecerán costos operativos 21,6% menores por kilómetro que los de gas y un costo total de propiedad 9 % inferior durante su vida útil. La cofinanciación nacional permitirá reducir el déficit estructural del Sitp y liberar recursos para futuras mejoras del sistema.

La extensión del servicio de buses eléctricos de TransMilenio a Soacha reducirá en 15% los tiempos de viaje y aumentará la capacidad de pasajeros - crédito Ministerio de Transporte

La iniciativa también dinamizará la industria nacional de electromovilidad, generando empleos en la fabricación de componentes eléctricos, soluciones ITS y gestión de energía. El Distrito Capital prevé brindar asistencia técnica a otras ciudades para implementar modelos de flotas eléctricas, transfiriendo experiencia en operación, financiación y regulación, y facilitando mecanismos eficientes de subsidio al transporte público.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, señaló que “este Conpes consolida el compromiso del Gobierno del Cambio con una movilidad limpia, equitativa y moderna. Estamos impulsando la descarbonización del transporte público más grande del país y demostrando que la transición energética es una realidad en Colombia”.

Por su parte, la directora general del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, destacó que “es un paso hacia una Colombia más limpia, competitiva y con más empleos verdes, que reflejan el cumplimiento del programa de Gobierno del presidente Gustavo Petro”.