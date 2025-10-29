Colombia

Flota eléctrica transformará el transporte entre Soacha y Bogotá: llegará en 2026 para hacerle competencia a los buses del municipio

La iniciativa reducirá en 15% los tiempos de desplazamiento, recortará emisiones de gases contaminantes y generará empleos en la industria nacional, marcando un avance clave en la movilidad sostenible

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La cofinanciación entre Nación y
La cofinanciación entre Nación y Distrito Capital permitirá incorporar 269 buses eléctricos articulados y biarticulados al sistema troncal - crédito Ministerio de Transporte

El Gobierno nacional aprobó el Documento Conpes de Declaración de Importancia Estratégica para la cofinanciación de la provisión de una flota eléctrica en el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá D.C., con un alcance histórico: la extensión del servicio al municipio de Soacha.

La decisión, sustentada por una inversión total de 1,5 billones de pesos, marca una transformación profunda en el transporte público del área metropolitana de la capital. El nuevo Conpes permitirá la incorporación de 269 buses eléctricos tipo articulado y biarticulado al componente troncal de TransMilenio, que moviliza cerca de 2 millones de pasajeros diarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Del total de la inversión, la Nación aportará el 62,4% (equivalente a 938.307 millones de pesos) y el Distrito Capital el 37,6% (por 564.268 millones), como parte de un convenio de cofinanciación entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Distrito Capital, gestionado a través de TransMilenio S.A.

La nueva flota eléctrica reducirá
La nueva flota eléctrica reducirá en un 78% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a buses a gas y en un 73% frente al diésel - crédito Transmilenio

La aprobación de este proyecto impactará de manera directa la movilidad, la calidad del aire y la experiencia de los usuarios en Soacha. La extensión del componente troncal de buses eléctricos significará una reducción de 15% en los tiempos de viaje entre el municipio y Bogotá, así como un aumento del 12% en la capacidad de pasajeros y la incorporación de 340 nuevas plazas en hora pico.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, dichas mejoras no solo optimizan el flujo diario de cientos de miles de usuarios, sino que hacen más eficiente y confiable la operación del sistema, contribuyendo a una mejor conectividad entre ambos territorios.

En el ámbito ambiental, la iniciativa permitirá reducir en un 78% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con buses a gas y en un 73% respecto al diésel, lo que representa la eliminación aproximada de 224.000 toneladas de CO₂ en quince años. Además, la nueva flota eliminará la emisión de material particulado (PM2.5 y PM10), un beneficio clave para la salud pública, especialmente para las poblaciones vulnerables ubicadas cerca de corredores viales principales en Soacha y Bogotá.

La electrificación del transporte público
La electrificación del transporte público eliminará la emisión de material particulado, beneficiando la salud de poblaciones vulnerables en Bogotá y Soacha - crédito TransMilenio

La transición hacia una flota eléctrica troncal se acompaña de la electrificación del patio calle Sexta en Bogotá, adecuaciones en el Patio El Vínculo en Soacha y la instalación de infraestructura de recarga de última generación. Todo estará gestionado con sistemas inteligentes de transporte (ITS), que optimizarán la gestión en tiempo real, la trazabilidad y la seguridad en la operación del Sitp. El ingreso de los primeros buses eléctricos está previsto para el segundo semestre de 2026, en tres fases consecutivas.

Esta inversión conjunta asegura la sostenibilidad financiera del sistema hasta 2040, con buses eléctricos que, además de tener un menor impacto ambiental, ofrecerán costos operativos 21,6% menores por kilómetro que los de gas y un costo total de propiedad 9 % inferior durante su vida útil. La cofinanciación nacional permitirá reducir el déficit estructural del Sitp y liberar recursos para futuras mejoras del sistema.

La extensión del servicio de
La extensión del servicio de buses eléctricos de TransMilenio a Soacha reducirá en 15% los tiempos de viaje y aumentará la capacidad de pasajeros - crédito Ministerio de Transporte

La iniciativa también dinamizará la industria nacional de electromovilidad, generando empleos en la fabricación de componentes eléctricos, soluciones ITS y gestión de energía. El Distrito Capital prevé brindar asistencia técnica a otras ciudades para implementar modelos de flotas eléctricas, transfiriendo experiencia en operación, financiación y regulación, y facilitando mecanismos eficientes de subsidio al transporte público.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, señaló que “este Conpes consolida el compromiso del Gobierno del Cambio con una movilidad limpia, equitativa y moderna. Estamos impulsando la descarbonización del transporte público más grande del país y demostrando que la transición energética es una realidad en Colombia”.

Por su parte, la directora general del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, destacó que “es un paso hacia una Colombia más limpia, competitiva y con más empleos verdes, que reflejan el cumplimiento del programa de Gobierno del presidente Gustavo Petro”.

Temas Relacionados

Transporte público Flota eléctrica Gobierno nacional Ministerio de Transporte TransMilenio Distrito Capital Bogotá Soacha Electromovilidad Mafe RojasServicio públicoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Mientras los rojiblancos le apuntan al liderato y buscar la cabeza de serie en los cuadrangulares, los bogotanos necesitan los tres puntos para aspirar a la clasificación

EN VIVO Junior vs. Santa

Rescate Imposible arrasa en el catálogo de Netflix Colombia esta semana

La película de acción se ha posicionado en el primer lugar del catálogo de la plataforma en Colombia en la última semana de octubre

Rescate Imposible arrasa en el

Tutela de Daniel Quintero contra la Registraduría fue admitida, pero sin medidas cautelares: juzgado de Bogotá pidió pruebas y vinculó al CNE

Aunque el despacho encontró mérito para admitir la acción, determinó que la solicitud de medida provisional no cumplía con los requisitos de urgencia ni con el soporte probatorio necesario

Tutela de Daniel Quintero contra

Padre de Luis Andrés Colmenares hizo pública la decisión que tomó su familia sobre el caso de su hijo tras 15 años de su muerte

Luis Alonso Colmenares señaló que el proceso judicial estuvo marcado por inconsistencias y vacíos en la investigación, por lo que mantiene la determinación de exigir verdad y justicia

Padre de Luis Andrés Colmenares

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín

Los dirigidos por Hernán Torres llegan obligados a ganar para seguir vivos en el camino a los cuadrangulares, lo mismo que el cuadro de Manizales, que apenas le lleva una unidad en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Once
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc atentaron

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

ENTRETENIMIENTO

Rescate Imposible arrasa en el

Rescate Imposible arrasa en el catálogo de Netflix Colombia esta semana

Natalia Rincón, exparticipante del ‘Desafío’, recibió un curioso regalo de su pareja: “Les juro que no estaba lista para esto…“

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron cruce de declaraciones en redes sociales: “Le pudo más su ‘ellas no pueden estar mejor que yo’”

Ex de Nanpa Básico, aspirante a ‘La casa de los famosos’, reveló crudos detalles sobre lo que habría pasado con el cantante antes de su separación

Deportes

EN VIVO Junior vs. Santa

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Esta sería la verdadera razón por la que Rafael Dudamel no llegaría a Independiente Santa Fe: el motivo se remonta a 2024

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín

Fuerte cruce entre los técnicos de Envigado y Águilas Doradas: “No me trate mal a un jugador”

Crystal Palace le propinó una goleada a Liverpool en la EFL Cup: Daniel Muñoz fue titular y Lerma entró en el segundo tiempo