El senador Carlos Giménez le recordó a Iván Cepeda un trino en el que afirmó que Maduro era digno sucesor de Chávez: “Mucho ojo”

Para Carlos Giménez, la postulación de Iván Cepeda representa la continuación del petrismo y un riesgo de repetir situaciones vividas en Venezuela

El representante Carlos Giménez, de Estados Unidos, lanzó una advertencia sobre el panorama político en Colombia, enfocándose en la figura del senador Iván Cepeda como aspirante presidencial, tras ganar la consulta del Pacto Histórico del domingo 26 de octubre de 2025, convirtiéndose en el candidato oficial del petrismo.

Giménez cuestionó directamente la candidatura de Cepeda al considerar que implicaría “la continuidad del presidente Gustavo Petro”.

El congresista sostuvo su postura a través de una publicación en la red social X, en la que afirmó: “Este es el que pretende ser el sucesor del petrismo. Mucho ojo, Colombia, que podrían terminar como Venezuela: un bello país carcomido por la violencia, el hambre y la miseria”.

En su señalamiento, Giménez hizo referencia a un antiguo mensaje publicado en 2013 por Iván Cepeda, donde el senador expresaba respaldo a la candidatura de Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez.

Sobre ese episodio, Giménez citó el texto: “Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la paz en Colombia”, considerándolo un antecedente importante para la discusión actual sobre las tendencias políticas en Colombia.