Disfraces, dulces y fiestas: así se reactiva la economía colombiana con la temporada de Halloween

Halloween impulsa el comercio colombiano con un aumento significativo en ventas de disfraces, dulces y accesorios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Octubre se convirtió en uno de los meses más movidos para el comercio colombiano. Entre disfraces, dulces, maquillaje y fiestas temáticas, Halloween —o el Día de los Niños— deja ver un panorama de consumo vibrante que cada año gana más fuerza en ventas y participación ciudadana.

Según la encuesta de Fenalco, el 73% de los colombianos planea celebrar la fecha, que oficialmente se conmemorará el viernes 31 de octubre. Lo que empezó como una tradición infantil es hoy una temporada clave para los comerciantes, que aprovechan el entusiasmo colectivo para impulsar la economía a través de promociones, eventos y experiencias.

El 73% de los colombianos planea celebrar el Día de los Niños, consolidando la fecha como clave para el consumo familiar - crédito iStock

El gasto en disfraces y accesorios es uno de los motores de esta dinámica. El 44% de los encuestados invertirá entre $100.000 y $200.000, mientras que un 20% destinará más de $200.000 a su atuendo o al de sus hijos. Incluso las mascotas tienen un papel protagonista, el 41% de los hogares planea disfrazarlas. Aunque la tendencia del consumo crece, también hay espacio para la creatividad, el 13% optará por elaborar o reciclar su propio disfraz, una señal del interés por celebrar sin gastar demasiado.

El comercio minorista, las grandes superficies y los negocios de barrio aprovechan este comportamiento para reforzar inventarios y ampliar horarios. Los almacenes de dulces, jugueterías y tiendas de decoración registran sus mayores ventas del año, impulsados por el hecho de que el 77% de los colombianos comprará golosinas para regalar, principalmente en casa (65%) o en el trabajo (26%).

En cuanto a los planes, el movimiento comercial se refleja también en el flujo de personas. El 26% saldrá a pedir dulces con los niños, el 24% visitará centros comerciales y el 19% asistirá a fiestas temáticas, lo que dinamiza sectores como el entretenimiento, la gastronomía y el transporte. Incluso los colegios, restaurantes y bares aprovechan la ocasión para organizar actividades especiales.

Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, esta es una fecha que impacta positivamente al consumo familiar. “El Día de los Niños o Halloween es una fecha clave para el comercio colombiano, no solo por el aumento en ventas, sino por el dinamismo y la alegría que genera en las familias”, afirmó.

El 41% de los hogares colombianos incluye a sus mascotas en la celebración de Halloween con disfraces especiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pero, más allá de las cifras, el reto de los establecimientos es ofrecer algo diferente. Los consumidores buscan experiencias más completas, el 29% quisiera espectáculos de magia o ilusionismo, el 28% decoraciones temáticas que transformen los espacios, y el 25% actividades interactivas como juegos o concursos. En otras palabras, la ambientación se convierte en un recurso estratégico para atraer público y generar permanencia.

El fenómeno también se traslada al mundo digital. El 43% de los colombianos busca ideas de disfraces en internet y el 30% en redes sociales, lo que abre una ventana para marcas, creadores de contenido y comercios en línea. Las búsquedas sobre decoración, maquillaje y recetas temáticas disparan el tráfico digital y activan el comercio electrónico durante toda la última semana del mes.

El gasto en disfraces y accesorios supera los $200.000 en el 20% de los hogares, reflejando el auge del consumo en Halloween - crédito Freepik

La encuesta revela, además, que hay margen para innovar, el 28% de los participantes desea disfraces más originales y de mejor calidad, el 25% pide una mayor variedad de dulces y chocolates, y el 20 % busca más opciones de decoración para el hogar. Estas preferencias marcan nuevas oportunidades para productores locales, emprendedores y pymes del sector.

Así, Halloween no solo llena las calles de color y disfraces, también impulsa la economía. Cada compra, cada vitrina decorada y cada evento temático contribuyen a mover miles de empleos y millones de pesos en circulación. En una época en la que el consumo se mezcla con la emoción, el Día de los Niños se consolida como una de las celebraciones más rentables y esperadas del año.