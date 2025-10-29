Cayó cabecilla de Los Rolex: fichaba a extranjeros para robarles relojes de alto valor

Capturado alias Chamaco, dedicado al robo de relojes a extranjeros - crédito redes sociales/X

En un operativo de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de uno de los cabecillas más importantes de una de las organizaciones dedicadas al hurto en diferentes departamentos del país.

El delincuente conocido con el alias de Chamaco era uno de los hombres que estaba detrás de los robos principalmente a extranjeros en Bogotá, Cartagena y zonas del Valle de Aburrá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información suministrada por la Policía de Medellín, la captura se efectuó en el municipio de Envigado, acatando una orden judicial, en la que figuran los delitos de homicidio agravado en la modalidad de tentativa, hurto agravado y fabricación de armas de fuego.

La institución dio más detalles del rol que este delincuente cumplía dentro de la organización delincuencial.

“Alias Chamaco, identificado como cabecilla y enlace de la estructura criminal conocida como Los Rolex, organización que mantiene vínculos de outsourcing delictivo con el grupo delincuencial organizado La Terraza. Su modus operandi se centra en el hurto de relojes y joyas de lujo en la ciudad de Medellín, Bogotá y Cartagena. Este sujeto presenta un amplio historial criminal desde el año 2014”.

El delincuente conocido con el alias de Chamaco era uno de los hombres que estaba detrás de los robos principalmente a extranjeros en Bogotá, Cartagena y zonas del Valle de Aburrá - crédito redes sociales/X

El oficial encargado de las declaraciones añadió: “Inició en el grupo La Viña bajo órdenes de alias Paraco y alias Cerdo y, con el paso del tiempo, fue escalando posiciones dentro de la estructura delincuencial. Tras la muerte de alias Mono Rolex, ocurrida el pasado 10 de agosto del presente año, Chamaco asumió el control y, y el liderazgo de esta organización criminal”, informó la Policía.

En la diligencia se incautaron dos teléfonos celulares, tres documentos de identificación, cuya autenticidad está aún en verificación, además de un vehículo.

Este hombre también está ligado al crimen de un ciudadano estadounidense de nombre John Mariani, ocurrido en Medellín el 26 de octubre del año 2015. Caso investigado en cooperación bilateral con la Agencia Federal FBI y la Fiscalía General de la Nación.

‘Gocho’, cabecilla del Tren de Aragua capturado en Colombia, será extraditado a Chile

La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó la extradición a Chile de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, señalado como cabecilla del Tren de Aragua y acusado de participar en el asesinato del teniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno en Santiago de Chile.

La decisión, adoptada el 22 de octubre de 2025, responde a la solicitud formal presentada por el Gobierno de Chile tras la captura de Carrillo Ortiz en territorio colombiano. Las autoridades chilenas lo acusan de integrar una estructura criminal bajo el liderazgo de Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, y de haber intervenido en la planificación y ejecución del secuestro y homicidio de Ojeda Moreno, quien se encontraba exiliado en Chile.

La extradición a Chile del presunto líder del Tren de Aragua Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como “Gocho”, fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia - crédito redes sociales/X

Según la documentación oficial, la investigación reveló que la cúpula del Tren de Aragua habría ordenado el crimen a cambio de una suma considerable de dinero. El delito incluyó la recolección de elementos físicos y de inteligencia para ejecutar el secuestro y posterior asesinato por asfixia por suspensión.

El cuerpo de la víctima fue hallado el 1 de marzo de 2024, enterrado en una vivienda de la toma Santa Marta, comuna de Maipú, oculto en una maleta con cal y cubierto por una losa de cemento.

La solicitud de extradición, presentada el 23 de abril de 2025, se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio, conforme a la legislación penal chilena. La orden judicial que respalda el requerimiento fue emitida por el 11° Juzgado de Garantías de Santiago el 17 de enero de 2025.

El presunto cabecilla del Tren de Aragua será extraditado a Chile para responder por varios delitos - crédito Fiscalía Colombia

En la determinación de 36 páginas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema analizó los antecedentes y la documentación presentada, concluyendo que procede la extradición de Carrillo Ortiz. La decisión fue adoptada por los magistrados Jorge Hernán Díaz Soto, Myriam Ávila Roldan, Gerardo Barbosa Castillo, Fernando León Bolaños Palacios, Gerson Chaverra Castro y Diego Eugenio Corredor Beltrán.

El fallo será notificado al requerido, a su defensa, al representante del Ministerio Público y a la Fiscal General de la Nación, y el expediente será remitido al Ministerio de Justicia para continuar con el trámite legal correspondiente, según informó la Corte Suprema de Justicia de Colombia.