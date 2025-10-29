Baby Demoni estaba decidida a dejar a Samor One antes de la fatal noche de su muerte, según su hermana

La famosa creadora de contenido murió en extrañas circunstancias y sus familiares y amigos culpan a su pareja sentimental - crédito @baby_demoni_/Instagram

María Alejandra Esquín, conocida como Baby Demoni había tomado la decisión de separarse de Samor One días antes de su muerte, según relató su hermana Valentina Esquín en el pódcast Más allá del silencio, de Rafael Poveda, en el que dio a conocer detalles de lo que ocurría en la vida de la “influenciadora” al momento de su muerte.

Este dato, hasta ahora desconocido, reforzaría la hipótesis de sus allegados sobre la tragedia que rodeó el fallecimiento de la joven, pues afirman que no se suicidó y que su partida está relacionada con Samor One, con el que mantenía una relación de más de cuatro años y que estuvo marcada por episodios de celos, amenazas y violencia psicológica.

Días después del fallecimiento, Miguel López, que artísticamente se hace llamar Samor One, difundió videos y ofreció entrevistas en las que defendió su inocencia. Además, incluyó un audio de la hija de Baby Demoni, una niña de 6 años, en el que supuestamente la menor afirmaba que su madre mantenía una relación sentimental con su mejor amigo, Robin Alexis Parra, conocido en redes sociales como La fresa más nea.

Valentina Esquín cuestionó la actitud de Samor One tras la muerte de su hermana. Según su testimonio, “Creo yo que si él hubiera querido saber sobre mi hermana, sobre su estado de salud o sobre mi sobrina, él hubiera estado desde el día uno con nosotros. Desde que dejó a mi hermana del hospital, él se perdió completamente. Él no apareció, no ha escrito, no ha llamado. No hemos tenido razón de él. Y creo que el silencio que él está brindando deja mucho, mucho más que pensar”.

La hermana de Baby Demoni también descartó que la joven presentara signos de depresión o que quisiera suicidarse: “Creo que si ella hubiera querido hacerlo, ella lo hubiera comunicado con todos, conmigo, con mi mamá. Pero nunca, ella nunca tuvo signos de depresión, tampoco se medicaba, tampoco había tenido citas con psicólogos, nunca. Ella estaba feliz, estaba con su cirugía que tanto él anhelaba. Tenía muchos proyectos a futuro“, dijo la joven.

Además, reiteró que la creadora de contenido pretendía irse del lado de Samor a construir una nueva vida: “Quería comprarse su carro, porque ella me lo recalcaba mucho, que tenía su dinero ahorrado para su carro. Quería comprar una casa, teníamos planes de irnos a vivir juntas el otro año, porque, pues, siempre fuimos nosotras”, relató Valentina Esquín.

Baby Demoni quería terminar la relación con Samor One

“Sí. Ella iba a dejar a Miguel. Por el mismo tema estábamos buscando una casa, porque, pues, la idea era estar juntas, como siempre lo habíamos estado, porque desde que ella se había conocido con él, a mí nunca me entró. Yo había tenido una discusión con él el año pasado. Este año se repitió, pero, pues, fue porque él fue muy grosero conmigo el día que mi hermana se operó”, explicó.

La pelea ocurrió el 9 de octubre, día de la cirugía de Baby Demoni. Valentina Esquín relató que, tras llegar a la casa de su hermana, fue agredida verbal y físicamente por Samor One: “Ahí se dirige Miguel hacia mí y me dice: ‘Hija de puta. Váyase de mi casa, ustedes nunca han sido bienvenidas acá’. A lo que yo le digo: ‘Deje de tratarme mal enfrente de mi hija’. Él se devuelve, me da un empujón, mi hermana menor se mete y le dice que se calme. Él a lo que hace la empuja y le dice: ‘Quítese’. Entonces, yo en ese momento digo: ‘Voy a pedir un carro’”.

Ese día estaba lloviendo en Bogotá y, según el relato, Samor One la insultó para que se fuera: “Le dije: ‘Espérese, que está lloviendo’. Me importa un culo. Váyanse, sálganse de mi casa. Fresa se involucra, le dice: ‘Cálmese, respete que Baby está recién operada, las niñas están acá’. Él hace caso omiso, sigue diciendo groserías. Salgo del apartamento de mi hermana, me pongo a llorar con mi hermana menor”.

Tras este episodio, Valentina Esquín se distanció de su hermana durante los días previos a su muerte. El 13 de octubre, Baby Demoni intentó contactarla en dos ocasiones, pero no obtuvo respuesta.

Al día siguiente, Robin Alexis Parra, La fresa más nea, la llamó para informarle que la joven estaba discutiendo fuertemente con Samor One y le pidió que la ayudara: “Yo le respondo ahí que le resuelva al marido. Y él me dice como que: ‘No sea así, búsquela, ayúdela’. Yo ahí procedo a escribirle a mi hermana por Messenger, porque me había bloqueado WhatsApp. Le dije que yo la mandaba a buscar, que no importaba, que quería que estuviera conmigo. Ella deja de responderme. A las 3:15 p. m., más o menos, Fresa se comunica otra vez conmigo y me dice que mi hermana está en urgencias, que se la llevaron para un hospital (...) Me pasa el número de una muchacha, yo hablo con la muchacha y ella me confirma eso. Tu hermana salió sin signos vitales de acá”, narró Valentina Esquín.

La información proporcionada por una testigo presencial reveló que las discusiones y gritos entre la pareja eran frecuentes, por lo que sus familiares creen que la joven no se suicidó, sino que fue atacada por su novio.