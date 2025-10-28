Colombia

Tuti Vargas relató relación narcisista por la que pasó y cómo le puso fin: “Empecé a volverme chiquita”

La empresaria narra en un pódcast los pasos que siguió para reconocer una dinámica de abuso emocional y tomar distancia, en un testimonio que dio pie a un debate sobre salud mental

La creadora de contenido contó su experiencia con una pareja que se comportaba de esta manera - crédito @tutivargasm/Ig

La creadora de contenido Tuti Vargas compartió en una conversación los detalles de su experiencia al identificar que vivía en una relación narcisista y los pasos que siguió para superarla.

De acuerdo con la también empresaria, la primera decisión que tomó fue grabar los comportamientos de su expareja en la convivencia.

Durante la grabación del pódcast conducido por Susy Mora, Vargas relató cómo logró detectar los signos y tomar acción, en un testimonio que rápidamente captó la atención del público y generó debate en redes sociales. La influencia de las relaciones narcisistas en la vida personal y emocional fue el eje central de la conversación.

Tuti Vargas, influencer colombiana, decidió ponerle punto final a su compromiso - crédito @tutivargasm/IG

De acuerdo con la publicación, Daniela “Tuti” Vargas, que cuenta con una amplia presencia en el mundo digital, explicó que su proceso de toma de conciencia comenzó en un momento de crisis.

“Yo dije: ‘A ver, yo no me puedo estar enloqueciendo’. Yo cogí mi celular y grabé, puse a grabar. Dije: ‘Yo necesito oír esto mañana para darme cuenta qué es lo que está pasando y entender’,” relató.

Asimismo, describió el impacto psicológico que sufrió, caracterizado por inseguridad y pérdida de autoestima.

"Empecé a volverme chiquita, a no expresarme, a no hacer lo que me gustaba, a no ser quién era Daniela Vargas, a esconder mi esencia por miedo o pena a lo que él pensara o dijera de mí, porque además me lo decía directamente: ‘Compórtate’,” recordó durante la entrevista.

Según dijo, estar con una persona narcisita y darse cuenta de la situación es muy difícil salir de ahí - crédito @tutivargasm / Instagram

Al consultarle si la otra persona involucrada estaba al tanto de la grabación, Vargas respondió que le confesó la existencia del registro, pero mucho tiempo después: “Mira, óyete, esto nunca lo he contado en público. Yo en ese momento me quito mi anillo, se lo dejo en la mesita de noche y me voy a mi casa”.

Al día siguiente, escuchó la grabación y reflexionó sobre su bienestar emocional: “Yo decía: ‘¿A mí qué me pasa? ¿Por qué sigo en esta relación? ¿Por qué? Daniela, a ver qué me pasa’, pero yo no podía, no era capaz de salir de ahí”. Según explicó la creadora de contenido, el proceso de salir de una relación narcisista suele ser más complejo de lo que se cree.

Remarcó que el abuso narcisista va más allá de la concepción superficial del término.

“El narcisismo de verdad es una patología. Y sé que las mujeres que hemos pasado por relaciones narcisistas sabemos lo difícil que es salir de una relación narcisista y recuperarse en una relación post-eso,” afirmó.

Post en Instagram de Tuti Vargas. Foto: @tutivargasm

Durante el diálogo con Susy Mora, Vargas enfatizó que la identificación del problema fue apenas el primer paso, pues enfrentó un período en que se convencía de ser la persona equivocada. “Yo estando durante la relación, yo decía: ‘Já, juepucha, yo me estoy enloqueciendo. Yo soy la que estoy mal todo el tiempo’. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A volverme chiquita...”, compartió.

El testimonio reveló los mecanismos de manipulación y control que suelen estar presentes en relaciones narcisistas en la voz de la creadora de contenido, un fenómeno que tiende a invisibilizar el sufrimiento emocional hasta que la víctima comprende la dinámica abusiva en la que se encuentra.

Tuti Vargas reservó un mensaje de agradecimiento para la anfitriona del podcast: “GRACIAS Susy. Hay cosas que las mujeres callamos hasta que somos capaces de hablarlo y decirlo abiertamente y este fue el espacio para hacerlo. Te quiero!”.

La revelación de Vargas abrió espacio a una discusión pública sobre la importancia de reconocer señales de abuso emocional y buscar ayuda profesional, así como apoyarse en redes de contención, con el objetivo de reconstruir la autoestima y promover el bienestar personal tras relaciones de este tipo.

