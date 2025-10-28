Colombia

Sectores del Partido de la U proponen unirse al Frente Amplio con Roy Barreras como candidato

Mientras el Partido de la U debate su rumbo político para 2026, algunos de sus congresistas proponen unirse al Frente Amplio y respaldar a Roy Barreras como candidato presidencial. Otros sectores, en cambio, insisten en mantener la independencia frente al Gobierno de Gustavo Petro

Por Mauricio Villamil

Guardar
Roy Barreras, exsenador y exembajador
Roy Barreras, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En el interior del Partido de la U comenzó una discusión sobre el rumbo que tomará la colectividad frente a las elecciones presidenciales de 2026. Aunque oficialmente se declaró en independencia del Gobierno, algunas de sus figuras han mostrado afinidad con el presidente Gustavo Petro y su proyecto político.

Los dos personajes de la
Los dos personajes de la izquierda se reunieron en la Casa de Nariño - crédito @RoyBarreras

Estas divisiones internas han abierto la posibilidad de que el partido explore una eventual participación en el Frente Amplio, la coalición de sectores progresistas que busca definir un candidato único mediante consulta popular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las propuestas más comentadas está la de respaldar a Roy Barreras como aspirante dentro de esa alianza. Barreras, actual senador y líder de la Fuerza de la Paz, militó en el pasado en el Partido de la U y ha sostenido acercamientos con varios de sus dirigentes, lo que ha reactivado los lazos políticos entre ambos sectores.

El debate surgió luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunciara la idea de crear una corriente interna denominada “La Nueva U”, que buscaría un acercamiento directo con el petrismo. Sin embargo, la iniciativa generó resistencia entre dirigentes tradicionales, especialmente los cercanos a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien mantiene una posición crítica frente al Gobierno.

Dilian Francisca Toro- crédito Corte
Dilian Francisca Toro- crédito Corte Constitucional/YouTube

En medio de esa controversia, el senador Antonio José Correa, conocido por su cercanía con el presidente Petro, planteó una alternativa diferente. Según indicó, el partido no debería dividirse en nuevas facciones, sino considerar oficialmente su participación dentro del Frente Amplio con su propio logo y estructura. “La llamada ‘Nueva U’ no existe; es una idea unipersonal, sin norte. Como senador del Partido de la U, mi invitación es a que, junto a la génesis del partido, los codirectores y las bancadas de Senado y Cámara, respondamos prontamente a su llamado para que, en justa democrática y de la mano de Dios y del pueblo, podamos participar con candidato propio”, expresó el congresista.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Correa también sugirió el nombre de Roy Barreras como una figura capaz de representar a la colectividad dentro de esa alianza. El exembajador ha manifestado que el Frente Amplio debe ser un espacio amplio e incluyente, con la participación de diferentes sectores políticos y sociales.

El planteamiento de Correa coincide con los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre la construcción de una coalición más extensa. En un mensaje divulgado a través de su cuenta en X, el mandatario propuso que la consulta del Frente Amplio se denomine “Frente Humano”, e incluya a dirigentes del Partido Verde, del liberalismo socialdemócrata y de movimientos afines a la izquierda democrática. “Ese sería mi partido predilecto”, afirmó el presidente, en alusión a la posibilidad de una alianza más representativa de diversas corrientes políticas.

El escenario que se abre dentro del Partido de la U anticipa una discusión profunda sobre su identidad y su papel en el panorama político de los próximos meses. La colectividad fue durante años un actor determinante en gobiernos anteriores y ahora enfrenta el desafío de redefinir su posición frente al actual Ejecutivo.

Las divisiones internas se reflejan también en el Congreso, donde algunos parlamentarios han votado a favor de proyectos impulsados por el Gobierno, mientras otros han mantenido una línea opositora. Esta dualidad ha dificultado la toma de decisiones conjuntas y genera incertidumbre sobre la dirección que tomará el partido de cara a la contienda electoral.

Congreso de la República
Congreso de la República - crédito Colprensa

Roy Barreras, por su parte, anunció su intención de competir dentro del Frente Amplio y ha hecho llamados a la unidad de las fuerzas políticas que respalden una agenda de reformas y estabilidad democrática. En su declaración pública desde Monserrate, el senador señaló que la coalición debe “superar la fragmentación” y articular una propuesta de gobierno capaz de sostener los cambios iniciados por el actual mandatario.

A pesar de los acercamientos, la posibilidad de que la U se sume al Frente Amplio enfrenta resistencias de sectores que temen una pérdida de autonomía o identidad política. Las figuras más cercanas a Dilian Francisca Toro continúan defendiendo la independencia partidista y consideran que el acercamiento al petrismo podría diluir las banderas tradicionales de la colectividad.

En las próximas semanas, el Partido de la U deberá decidir si mantiene su postura de independencia o si participa en la consulta del Frente Amplio prevista para marzo de 2026. La decisión marcará su papel en la configuración de alianzas políticas y en la definición de las candidaturas presidenciales.

Temas Relacionados

Partido de la UFrente AmplioRoy BarrerasJulián López Dilian Francisca ToroCOLOMBIA-NOTICIASAntonio José CorreaJulián López DilianFrancisca Toro elecciones 2026

Más Noticias

Los riesgos que enfrentan los bancos por transacciones con sancionados en la Lista Clinton

Un experto señaló las implicaciones jurídicas y financieras para Colombia tras la inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo cercano en la lista de sanciones de la OFAC

Los riesgos que enfrentan los

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barranquilla

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima: estas son

Temperaturas en Cartagena de Indias: prepárate antes de salir de casa

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Temperaturas en Cartagena de Indias:

Temperaturas en Cali: prepárate antes de salir de casa

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Temperaturas en Cali: prepárate antes

Clima en Bogotá: el estado del tiempo para este 28 de octubre

El clima en Bogotá cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Bogotá: el estado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Fan viajó más de 800

Fan viajó más de 800 km para ver a Shakira en Cali y terminó cantando con ella: “Fue un milagro”

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Desesperante prueba en el ‘Desafío Siglo XXI’: una participante se estaba ahogando y otra se quedó si aire tras un fuerte golpe

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo