Colombia

Polémica por la elección de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico: Gobierno anticipa medidas de control

El nombramiento desató un intenso debate institucional, marcado por denuncias, retiro de consejeros y cuestionamientos sobre su experiencia, mientras persisten dudas sobre la validez de su designación y el respaldo político recibido

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Leyton Barrios fue designado como
Leyton Barrios fue designado como nuevo rector de la Universidad del Atlántico en medio de controversia - crédito Gobernación del Atlántico / @AABenedetti/x

El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico designó a Leyton Barrios Torres, candidato que contaba con el respaldo del alcalde Alejandro Char y del patriarca Fuad Char, como nuevo rector para el periodo 2025-2029 en medio de una agitada y polémica sesión desarrollada el 27 de octubre de 2025.

El anuncio se produjo pese a que el Ministerio de Educación pidió revisar su hoja de vida debido a presuntas inconsistencias y denuncias que cuestionaban si Barrios cumplía con los requisitos académicos y administrativos estipulados por el estatuto de la universidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la sesión de elección, cuatro de los nueve miembros del Consejo Superior se retiraron en desacuerdo con el proceso, entre ellos representantes del Ministerio de Educación, Presidencia de la República, exrectores y profesores, quienes argumentaron que aún quedaban dudas por resolver y solicitaban esperar a la verificación de la información presentada por Barrios.

No obstante, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, actuó como presidente y continuó con la votación. Cinco consejeros votaron a favor de Barrios, incluyendo la representación estudiantil, la de egresados y gremios, lo que permitió la elección a pesar de la polémica.

Previo a que se registrara la sesión en la que el nuevo rector fue elegido, la cartera de Educación había pedido suspender la eventual designación debido a denuncias recibidas, especialmente del sindicato de trabajadores administrativos y académicos (SintraAdeua), que ponían en duda la experiencia docente universitaria de Barrios.

El Ministerio de Educación pidió
El Ministerio de Educación pidió revisar la hoja de vida de Barrios - crédito Ministerio de Educación

Según la normativa vigente, el aspirante debe haber ejercido funciones docentes o cargos administrativos durante al menos cuatro años, un requisito cuya acreditación para Barrios fue cuestionada por supuestas irregularidades en las certificaciones laborales.

Sumado a esto, se presentaron acciones de tutela que buscaban suspender el proceso, aunque uno fue declarado improcedente y otro no fue notificado, informó la Gobernación del Atlántico. Frente a estas situaciones, el Comité de Credenciales del Consejo Superior manifestó que todos los documentos aportados por Barrios fueron validados y que se cumplió con revisar los requisitos.

Tras ser elegido y pese a la controversia que lo rodea, el nuevo rector se posesionó oficialmente y expresó su agradecimiento a quienes confiaron en su hoja de vida y visión para la universidad. Manifestó que asumía un compromiso grande para convertir a la Universidad del Atlántico en un referente académico no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional.

Barrios cuenta con el respaldo
Barrios cuenta con el respaldo del alcalde Alejandro Char - crédito Colprensa

El plan de Barrios con la una de las instituciones de educación superior más importantes de la Costa Caribe incluye fortalecer el acompañamiento a los estudiantes para reducir la deserción y ampliar la movilidad académica con universidades extranjeras a través de nuevos convenios.

Adicionalmente, planea avanzar en la autonomía presupuestal de la institución por medio de la generación de ingresos propios producto de actividades de extensión y consultoría, esto con el fin de no depender totalmente de los recursos estatales que le son asignados cada año.

La elección produjo reacciones

Como era de esperarse, la polémica elección desató reacciones en los círculos más altos del Gobierno nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue enfático al anticipar que la sesión del Consejo Superior en la que resultó electo Barrios será objeto de medidas de los entes de control que terminarán en algún tipo de sanción.

El ministro del Interior cuestionó
El ministro del Interior cuestionó la elección del nuevo rector - crédito Colprensa

Si bien el ministro manifestó que su desacuerdo con la elección no obedece a ninguna tensión con los miembros de la casa Char, aseguró que la Universidad del Atlántico debe tener un rector cuyos méritos se centren en aspectos y vayan más allá de su buena relación con la familia que históricamente ha decidido los rumbos de Barranquilla.

“Las universidades no están para que queden en las casas políticas y yo creo que Leyton está inhabilitado, porque no cumplió los cuatro años que tenía que tener de docencia”, explicó el jefe de la cartera política en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Temas Relacionados

Universidad del AtlánticoLeyton BarriosArmando BenedettiMinisterio de EducaciónNuevo rector UniatlanticoConsejo Superior UniversitarioColombia-Noticias

Más Noticias

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina

El Puerto de Tumaco refuerza

El bate “amansa mamertos” que ‘Gury’ Rodríguez promocionó en sus redes: nueva polémica del concejal que intimidó a manifestantes en Medellín

El concejal del Centro Democrático salió al paso a las críticas por la publicación del utensilio, tras la cual fue acusado de posible incitación a la violencia

El bate “amansa mamertos” que

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Jaguares quedó líder de la tabla de posiciones, mientras que Deportes Quindío, uno de los históricos del Fútbol Profesional Colombiano, quedó fuera por diferencia de gol

Se definieron los cuadrangulares del

Gustavo Bolívar destapó el “chicharrón” que hay en el Pacto Histórico por la lista al Senado: “Está muy difícil esa decisión”

El ex precandidato presidencial pidió acatar las normas establecidas durante la consulta del 26 de octubre y mantener los compromisos aprobados por los partidos del sector progresista, en medio de la disputa por el liderazgo que enfrentan María José Pizarro y Carolina Corcho

Gustavo Bolívar destapó el “chicharrón”

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

La segunda finalista de ‘La casa de los famosos’ cuestionó la autenticidad de los acuerdos laborales anunciados por el canal, asegurando que la mayoría no se concretaron

Melissa Gate volvió a arremeter
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate volvió a arremeter

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ recibió amenazas tras rumores de maltrato: “Problemas van a tener”

Ella es la famosa exnovia de Nicolás Arrieta, el primer confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026’

Las series de Netflix Colombia que se roban la atención del público en todo momento

‘Desafío Siglo XXI’: familiar de Juan se prepara para participar en la próxima edición del concurso

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo