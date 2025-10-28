Polémica por la elección de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico: Gobierno anticipa medidas de control

Leyton Barrios fue designado como nuevo rector de la Universidad del Atlántico en medio de controversia - crédito Gobernación del Atlántico / @AABenedetti/x

El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico designó a Leyton Barrios Torres, candidato que contaba con el respaldo del alcalde Alejandro Char y del patriarca Fuad Char, como nuevo rector para el periodo 2025-2029 en medio de una agitada y polémica sesión desarrollada el 27 de octubre de 2025.

El anuncio se produjo pese a que el Ministerio de Educación pidió revisar su hoja de vida debido a presuntas inconsistencias y denuncias que cuestionaban si Barrios cumplía con los requisitos académicos y administrativos estipulados por el estatuto de la universidad.

Durante la sesión de elección, cuatro de los nueve miembros del Consejo Superior se retiraron en desacuerdo con el proceso, entre ellos representantes del Ministerio de Educación, Presidencia de la República, exrectores y profesores, quienes argumentaron que aún quedaban dudas por resolver y solicitaban esperar a la verificación de la información presentada por Barrios.

No obstante, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, actuó como presidente y continuó con la votación. Cinco consejeros votaron a favor de Barrios, incluyendo la representación estudiantil, la de egresados y gremios, lo que permitió la elección a pesar de la polémica.

Previo a que se registrara la sesión en la que el nuevo rector fue elegido, la cartera de Educación había pedido suspender la eventual designación debido a denuncias recibidas, especialmente del sindicato de trabajadores administrativos y académicos (SintraAdeua), que ponían en duda la experiencia docente universitaria de Barrios.

Según la normativa vigente, el aspirante debe haber ejercido funciones docentes o cargos administrativos durante al menos cuatro años, un requisito cuya acreditación para Barrios fue cuestionada por supuestas irregularidades en las certificaciones laborales.

Sumado a esto, se presentaron acciones de tutela que buscaban suspender el proceso, aunque uno fue declarado improcedente y otro no fue notificado, informó la Gobernación del Atlántico. Frente a estas situaciones, el Comité de Credenciales del Consejo Superior manifestó que todos los documentos aportados por Barrios fueron validados y que se cumplió con revisar los requisitos.

Tras ser elegido y pese a la controversia que lo rodea, el nuevo rector se posesionó oficialmente y expresó su agradecimiento a quienes confiaron en su hoja de vida y visión para la universidad. Manifestó que asumía un compromiso grande para convertir a la Universidad del Atlántico en un referente académico no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional.

El plan de Barrios con la una de las instituciones de educación superior más importantes de la Costa Caribe incluye fortalecer el acompañamiento a los estudiantes para reducir la deserción y ampliar la movilidad académica con universidades extranjeras a través de nuevos convenios.

Adicionalmente, planea avanzar en la autonomía presupuestal de la institución por medio de la generación de ingresos propios producto de actividades de extensión y consultoría, esto con el fin de no depender totalmente de los recursos estatales que le son asignados cada año.

La elección produjo reacciones

Como era de esperarse, la polémica elección desató reacciones en los círculos más altos del Gobierno nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue enfático al anticipar que la sesión del Consejo Superior en la que resultó electo Barrios será objeto de medidas de los entes de control que terminarán en algún tipo de sanción.

Si bien el ministro manifestó que su desacuerdo con la elección no obedece a ninguna tensión con los miembros de la casa Char, aseguró que la Universidad del Atlántico debe tener un rector cuyos méritos se centren en aspectos y vayan más allá de su buena relación con la familia que históricamente ha decidido los rumbos de Barranquilla.

“Las universidades no están para que queden en las casas políticas y yo creo que Leyton está inhabilitado, porque no cumplió los cuatro años que tenía que tener de docencia”, explicó el jefe de la cartera política en declaraciones recogidas por Blu Radio.