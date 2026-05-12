La selección de Costa de Marfil ya tiene fecha para presentar su lista definitiva de convocados para el Mundial 2026

El viernes 15 de mayo se dará a conocer la lista de convocados por Costa del Marfil para el Mundial 2026 - crédito Federación de Costa de Marfil

Faltan 29 días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y poco a poco se van conociendo las listas de convocados o de preconvocados para el certamen que dará inicio el 11 de junio.

Entre las selecciones que más interés despierta está la de Costa de Marfil, uno de los 10 clasificados de esta edición, la primera de la historia con 48 selecciones. Ubicados en el grupo E con Alemania, Ecuador y Curazao, los Elefantes buscarán o bien dar la sorpresa ante los teóricos favoritos a clasificar directamente a la siguiente fase, o bien disputar una plaza como mejor tercero.

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Con un plantel que incluye nombres como Amad Diallo, Franck Kessie, Yan Diomande o el veterano Wilfried Zaha, se espera que el seleccionado busque imponer su juego físico en la defensa y la velocidad de sus mejores hombres en ataque. A diferencia de otras selecciones que parecen tener más dudas y prefieren darle espera a la manera en que termine la temporada europea, los africanos anunciarán este viernes 15 de mayo su lista final de convocados.

Costa de Marfil viene de ganar con autoridad en sus dos partidos amistosos de preparación en marzo pasado - crédito Phil Noble/REUTERS

El anuncio tendrá lugar en el estadio Félix Houphouët-Boigny de Abidjan, lugar donde el seleccionador nacional, Emerse Faé, dará a conocer los 26 nombres con los que afrontarán su cuarta aparición mundialista. La transmisión se podrá seguir a través del canal oficial de la cadena RTI Info en Facebook, a partir de la 01:00 p. m. (hora local).

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El seleccionador nacional de Costa de Marfil, Emerse Faé, dará a conocer los nombres de su plantel en una transmisión que podrá seguirse en las redes sociales - crédito @RTI_Info/X

Costa de Marfil avanzó como líder del Grupo F, terminando invicta con ocho victorias y dos empates, superando por un solo punto a Gabón y quedándose con el cupo directo a la cita mundialista. En esta cuarta participación está el reto añadido de intentar avanzar por primera vez a la segunda ronda, pues en sus participaciones anteriores nunca pasaron de la fase de grupos.

Estos fueron los 25 jugadores convocados de Costa de Marfil para los partidos contra Corea del Sur y Escocia en la fecha FIFA de marzo, ambos saldados con victorias por 4-0 y 1-0, respectivamente:

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Yahia Fofana (Caykur Rizespor - 25 años).

Alban Lafont (Panathinaikos - 27 años).

Mohamed Kone (Charleroi - 24 años).

Ghislain Konan (Gil Vicente - 30 años).

Odilon Kossounou (Atalanta - 25 años).

Wilfried Singo (Galatasaray - 25 años).

Evan Ndicka (A. S. Roma - 26 años).

Emmanuel Agbadou (Besiktas - 28 años).

Guela Doue (Estrasburgo - 23 años).

Ousmane Diomande (Sporting CP - 22 años).

Clement Akpa (Auxerre - 24 años).

Franck Kessie (Al-Ahli - 29 años).

Jean Michael Seri (Maribor - 34 años).

Ibrahim Sangare (Nottingham Forest - 28 años).

Seko Fofana (FC Porto - 30 años).

Christ Inao Oulai (Trabzonspor - 20 años).

Parfait Guiagon (Charleroi - 25 años).

Nicolas Pepe (Villarreal - 30 años).

Simon Adingra (Mónaco - 24 años).

Evann Guessand (Crystal Palace - 24 años).

Amad Diallo (Manchester United - 23 años).

Benie Traore (Basilea - 23 años).

Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim - 20 años).

Martial Godo (Estrasburgo - 23 años).

En los juegos de preparación en marzo, Costa de Marfil goleó 4-0 a Corea del Sur - crédito Andrew Boyers/Reuters

Cabe recordar que en marzo no estuvo presente Yan Diomande, joven atacante al servicio del RB Leipzig de Alemania, por una lesión en el hombro de la que se recuperó durante la fecha FIFA. Su lugar fue asumido por Nicolas Pepe en esa oportunidad. Debido a que pudo volver a jugar con normalidad luego del receso, todo indica que estará en la lista de 26 hombres de Faé, avalado por sus números en Leipzig — 13 goles y nueve asistencias en 35 partidos disputados entre la Bundesliga y la Copa de Alemania —.

Yan Diomandé se perdió los amistosos de preparación por lesión, pero se espera que sea uno de los nombres a seguir en los "Elefantes" durante la Copa del Mundo - crédito Jan Woitas/dpa via AP

Estos son los partidos del grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha 1

14 de junio: Alemania vs. Curazao - Lincoln Financial Field, Filadelfia.

14 de junio: Costa de Marfil vs. Ecuador- NRG Stadium, Houston.

Fecha 2

20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil - BMO Field, Toronto

20 de junio: Ecuador vs. Curazao - Arrowhead Stadium, Kansas City

Fecha 3

25 de junio: Ecuador vs. Alemania - MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil - Lincoln Financial Field, Filadelfia