María Claudia Tarazona defendió su apoyo a Paloma Valencia y habló de la reacción de su suegro ante la decisión: “La derecha sola no va a ganarle a Cepeda”

María Claudia Tarazona confía en que Paloma Valencia pueda hacerle frente a la campaña del oficialista Iván Cepeda, que busca la reelección del proyecto político de Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A 19 días de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sacudió la campaña con el repentino anuncio de su apoyo a la candidatura presidencial de la senadora Paloma Valencia, no solo por lo que representa para la centro-derecha que se dé esta alianza, sino por lo que sería la confirmación de un distanciamiento de su suegro, el aspirante Miguel Uribe Londoño.

Aunque Tarazona insistió en que mantiene el respeto por el entorno familiar, destacó que sus decisiones políticas responden solo a convicciones personales, y justificó su decisión en que Valencia, a su juicio, puede articular una respuesta firme ante los desafíos actuales a la democracia colombiana y generar consensos en sectores tradicionalmente fragmentados; entre ellos, el centro, que será determinante para el éxito del empeño de Valencia en derrotar al oficialista Iván Cepeda.

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En diálogo con Infobae Colombia, la politóloga de profesión, que jugó un papel clave en la campaña de su esposo, defendió los motivos por los cuales tomó la decisión de unirse a la que considera la opción más sólida para unificar al centro y la derecha. De Paloma Valencia destacó su capacidad de liderazgo y coherencia política como factores clave para enfrentar el difícil momento que, considera, atraviesa el país bajo el Gobierno de Gustavo Petro.

El 7 de junio se cumple un año del atentado que derivó en la muerte del senador Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/Instagram

La viuda de Uribe Turbay también expresó su disposición a respaldar a Abelardo de la Espriella, si Valencia no pasa a la segunda vuelta, y aseguró ser consciente de la necesidad de cerrar filas para que, en su criterio, se preserven los valores democráticos frente a la crisis social y política que, sostiene, promueve el progresismo. En ese sentido, señaló que es vital unir esfuerzos para contener la amenaza que encarna Cepeda y, en sus palabras, “salvar al país”.

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En relación con otras figuras del panorama político, Tarazona afirmó su indiferencia respecto a la excandidatura de María Fernanda Cabal, a la que calificó de “irrelevante” en la escena política; su contacto cercano con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que le ha expresado su respaldo en esta dura etapa de su vida, y la lucha interna que lleva para resistir ante el dolor y ser soporte de su pequeño hijo, Alejandro.

El duelo por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Infobae Colombia: A casi un año del día en que cambió sus días, ¿cómo continuar con la vida sin Miguel? ¿Cómo es ese día día sin su presencia, no solo en el hogar sino en la vida pública?

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María Claudia Tarazona: La muerte de una persona que uno ama, de una manera violenta y tan repentina, es muy dolorosa, no solo para mí sino para mis hijos; especialmente para Alejandro, al que todavía le cuesta mucho entender este hecho, porque a los cinco años, comprender las características de la muerte es mucho más complejo que para nosotros, que tenemos una capacidad de asimilarlo mejor.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, contó cómo ha sido el proceso para que Alejandro, su hijo, pueda sobrellevar el asesinato de su padre - crédito @maclaudiat/Instagram

Esa característica de la muerte, que es ser irreversible, es muy difícil. En el día a día, pienso que el verdadero dolor, y donde está la mayor ausencia, es en las pequeñas cosas cotidianas: tomar un desayuno juntos, esa llamada que no vuelve, esa noche en la que uno espera a la persona que comparte con uno la vida y nunca más va a regresar.

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Muy complejo también replantearse todos los aspectos de la vida personal. Una pareja lo define a uno muchísimo, y además es casi como una vida conjunta. Volverme a redefinir qué soy como mujer, como profesional y nuevamente como mamá....No es lo mismo cuando papá y mamá están juntos y sacan adelante un hijo, que ahora yo sola sin Miguel. Es replantearme la vida sin Miguel. Es muy doloroso, pero también es una decisión: el dolor está ahí, no podemos hacer nada, pero lo que decidamos hacer con ese dolor, sí.

IC: ¿Cómo ha sido esa tarea de explicarle a Alejandro sobre la ausencia de su padre? ¿Qué le dice él en las noches? ¿Qué preguntas hace sobre lo sucedido por su padre?

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MCT: Alejandro tiene claro cuáles fueron los hechos. Desde el primer día llamé a unas personas que saben sobre el tema del duelo y el trauma en niños y me dijeron que tenía que decirle las cosas como son, sin tantos detalles y sin hablar del contexto político ni nada de eso, pero tenía que mencionarle los hechos como habían sucedido, porque finalmente también era algo tan público que se iba a terminar enterando.

María Claudia Tarazona estuvo más de una década al lado de Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/X

Así lo hice y él me pregunta que si su papá puede volver, que por qué lo mataron, por qué no puede regresar, por qué Dios nos da la vida y después nos la quita, esa es una pregunta muy existencialista. Los niños son esos pequeños filósofos de la vida. Esas son las preguntas que me hace, por qué no se pudo despedir de su papá.

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Trato siempre de hablarle con amor, hablarle con la verdad, poner siempre a Dios en su corazón. Creo que tener a Dios en el corazón, de manera real y honesta, nos permite transitar lo duro de la vida y las pérdidas de una manera diferente.

IC: ¿Cuál ha sido el episodio más difícil en estos casi 12 meses desde el atentado que les cambió la vida? ¿Y cómo hizo para afrontarlo?

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MCT: Creo que uno de los momentos más duros es ver a Alejandro llorar desgarradamente por su papá, gritar porque él no está y no va a volver. Hace pocos días estuvo llorando de una manera tan triste. Nos partió el alma a sus hermanas y a mí verlo así, porque no se había podido despedir de su papá.

Explicarle a Alejandro que no se había podido despedir y que tocaba hacerlo de una manera simbólica, fue muy doloroso. Siempre trato con Alejandro el permitirle sentir y expresar su dolor, su tristeza, su rabia, su miedo, todo. Por mí, por sus hermanos y por su familia.

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IC: ¿Qué concepto le merece el avance de las investigaciones en el magnicidio de su esposo? ¿Está conforme con los resultados entregados?

MCT: Creo que las investigaciones han tenido un buen curso. Nosotros hemos visto, en menos de un año, que hay más de siete capturas. Hoy tenemos claro cuál es el eslabón de los determinadores del homicidio, del magnicidio de Miguel. Sabemos que esa cabeza de la Segunda Marquetalia ya tiene orden de captura.

Hay unas recompensas por cada uno de ellos y tienen circulares rojas. En este momento estamos esperando que, ojalá, cambie pronto este gobierno para que haya voluntad y poder capturar a esos determinadores, que nos den más pistas, sobre todo, sobre la participación del régimen venezolano y esta misma administración en el magnicidio de Miguel.

La viuda del senador Miguel Uribe Turbay destacó el apoyo que ha recibido de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia en su proceso de duelo - crédito @palomavalencial - @maclaudiat/Instagram

IC: El país ha sido testigo de su fortaleza en medio de esta tragedia y de sus posturas claras frente a lo sucedido con Miguel. ¿Cómo seguir encontrando precisamente esa claridad y ese apoyo en un ambiente tan convulso como el actual?

MCT: Siento que Dios es ese gran camino que debemos tener, no solamente para las grandes pérdidas, sino también para las cosas buenas y maravillosas de la vida. Las pérdidas las tenemos todos. A esta vida vinimos a perder, no solamente a ganar y a disfrutar, y la pérdida hace parte de la vida. Uno pierde: pierde seres queridos, pierde trabajos, pierde oportunidades, pierde cosas que uno ama y la vida es un poco así. Aprender a transitar la pérdida es importante para poder llevar una vida con propósito.

Lo que hago siempre es pensar cómo vivía Miguel, cómo fue ese gran hombre, ese gran líder, ese gran ser humano, ese esposo maravilloso, ese papá único, y a través de lo que él vivió, darle sentido a mi vida, honrar su vida siendo la mejor persona, una persona que transmita paz, que transmita coherencia, cuidar a mis hijos, que era lo más importante en la vida de Miguel y encontrarle el sentido a la vida, dónde está lo realmente importante. Y cuando uno encuentra ese porqué, puede con cualquier cosa.

Miguel Uribe Turbay tenía 39 años al momento de su muerte, que se produjo el 11 de agosto de 2025 - crédito Colprensa

IC: En medio del dolor por la pérdida del ser amado, aunque haya sido por circunstancias distintas, usted y Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, están de acuerdo en la necesidad de ‘atajar’ un segundo gobierno de la izquierda. ¿Cómo analiza, a grandes rasgos, el panorama electoral a 19 días de la primera vuelta?

MCT: Considero que Clemencia dio unas declaraciones muy importantes. Habló sobre lo que era el propósito y la voluntad de su papá: no ver a este país en manos de Iván Cepeda, salvar a Colombia y que la democracia se fortalezca. Para eso tenemos que unirnos, tenemos que estar unidos.

Como lo he dicho en varias ocasiones, la unión no solamente es de la derecha. Tenemos que unirnos todos los sectores para poder derrotar a esta izquierda nefasta y mal representada que hoy está gobernando. Yo aplaudo y celebro que, en medio del dolor, Clemencia también haya podido hablar sobre lo que es el legado de su papá.

Ahora en las elecciones que vienen, lo que espero es que los colombianos entendamos que tenemos una sola oportunidad para salvar a Colombia de la desgracia y la destrucción, de la criminalidad y el narcotráfico, de la violencia, de la muerte. Es una sola opción, y si no estamos unidos, difícilmente vamos a poder lograrlo.

Aunque reconoció que existe un distanciamiento político, María Claudia Tarazona indicó que la relación personal con Miguel Uribe Londoño es buena - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El apoyo a Paloma Valencia y sus discrepancias con Miguel Uribe Londoño

IC: Sin duda, el anuncio de su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia causó revuelo en el espectro político, sobre todo porque el papá de Miguel está en la contienda electoral. ¿Qué motivos la llevaron a respaldar la aspiración de la senadora?

MCT: Lo primero es que Miguel, mi esposo, hizo parte del Centro Democrático, fue el partido por el que él se decidió y por el que él quería hacer su candidatura a la presidencia. En público y en privado lo dijo en todos los escenarios, que si no era él el candidato, iba a apoyar al candidato del Centro Democrático. Todos sabíamos que Miguel iba a ganar, pero también, Miguel fue un hombre de palabra.

Miguel fue un hombre de partido, un hombre comprometido, un hombre coherente. Y en esa coherencia siempre supo que si no era él, iba a apoyar a la persona que ganara la contienda interna del Centro Democrático; por otro lado, estoy convencida de que Paloma es la única persona que puede ganarle a Iván Cepeda en segunda vuelta.

Paloma, si bien se lleva toda la derecha, y la derecha va a estar con ella, necesita que el centro y la centro-derecha también la apoyen. Por otro lado, aunque el candidato Abelardo de la Espriella tiene opciones de ganar, desafortunadamente no veo cómo el centro y la centro-derecha se vayan con un candidato de extremos como él.

También pienso que Paloma tiene todas las credenciales: es una persona que lleva trabajando muchos años por este país, lo ha recorrido, conoce cuáles son sus necesidades, está bien formada, es un buen ser humano y una persona con estatura moral que va a hacer mucho por este país. Pero lo más importante es que en este momento es la única candidata que es capaz de unir.

El senador Miguel Uribe Turbay fue el más votado en la contienda del 13 de marzo de 2022 - crédito Colprensa

IC: ¿El audio del senador Miguel Uribe Turbay que conocimos, en el que pedía apoyar al candidato o candidata que resultara ganador al interior del Centro Democrático, podría definirse como un testamento político? ¿De cuándo es?

MCT: Tuvo que ser, yo creo que por ahí un mes y medio antes del atentado de Miguel. Él lo envió a uno de sus grupos, porque había salido una encuesta en la que él iba ganando y sus compañeros de campaña y unos medios y otros sectores opositores a él dijeron que esa encuesta no era real, que se la había inventado Miguel o la habían pagado, o algo así.

Entonces, se formó una tensión dentro de la campaña y Miguel mandó ese audio diciendo: “Respeten a las candidatas, fortalezcamos el partido, apoyemos al presidente Uribe”. Más que un testamento, porque no le encuentro mucha lógica a esa palabra, sí es su legado, porque básicamente muestra lo que era Miguel. Es decir, esa era su voluntad, su forma de actuar y su talante. El talante de Miguel era ese, estar por encima de las dificultades y actuar con altura por el bien de Colombia.

IC: Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, ha dicho que las precandidatas del Centro Democrático no se portaron bien con su hijo y recordó algunas acusaciones en su contra. ¿Qué opina?

MCT: Sí, definitivamente había un ambiente muy hostil, muy tenso y eran muy complejas las circunstancias que estaba atravesando Miguel en esa campaña para ser el candidato único del Centro Democrático. Eso no se puede desconocer. Lo que pasa es que Miguel siempre nos mostró altura y que había que estar por encima de las dificultades. Nunca lo tomó como un tema personal, siempre supo estar por encima de eso, y por encima estuvo la voluntad de él de servir a Colombia y que Colombia fuera su causa.

Miguel Uribe Londoño ha señalado que María Claudia Tarazona ha sido instrumentalizada por Paloma Valencia; afirmaciones que la mujer rechazó - crédito Lina Gasca/Colprensa

Yo recibo las enseñanzas de Miguel: no cazar peleas, no generar tensiones personales y no quedarse en rencillas del pasado. Yo decido actuar con propósito, con coherencia y con amor por Colombia. Decido pensar qué es lo mejor para mis hijas y para todos los niños en Colombia y, desafortunadamente, las encuestas no favorecen hoy al papá de Miguel, quien hubiera hecho mucho por este país,

Hay que tener los pies sobre la tierra y pensar que en este momento lo que se está jugando es mucho y por eso decido apoyar a Paloma Valencia.

IC: ¿Ese ambiente hostil dentro del Centro Democrático llevó a Miguel Uribe Turbay a pensar en renunciar a su aspiración?

MCT: Jamás, nunca. Nunca lo planteó, nunca lo dijo. Jamás le dijo algo así al presidente Uribe. No fue una conversación que tuviéramos. Jamás lo oí decírselo absolutamente a nadie. Miguel tenía paciencia, estaba esperando que se dieran las elecciones internas del partido, pero jamás. Miguel no era así. Eso no representa nada de lo que era Miguel. Entonces, como no pude aquí, me voy allá. No, ese no era Miguel. Definitivamente no, jamás.

IC: Miguel Uribe Londoño ha acusado a Paloma Valencia y al expresidente Álvaro Uribe Vélez de instrumentalizar el dolor de la familia; y, en lo particular, le respondió que era él el encargado de llevar las banderas de su hijo. ¿Qué opinión le merece esta postura?

MCT: Lo que él ha dicho es que a mí me instrumentalizaron y él tendrá su opinión sobre eso y yo respeto lo que él piense.

Lo que siento es que es muy desafortunado que, en pleno siglo XXI, cuando una mujer piensa y toma una decisión resulta mejor creer que alguien la tomó por ella que darle valor a su palabra y a su carácter. También creo que es un mal mensaje en un país que tiene mujeres berracas, líderes, transformadoras y que además son capaces de sostener a su familia pese a las adversidades, pese a quedarse solas.

Muchas mujeres han perdido a sus esposos y llevan a cabo una labor que es bastante compleja, a través del duelo poder sostener una familia. Por eso encuentro muy desafortunado descalificar así la posición de una mujer. Pero en medio del dolor, muchas cosas son las que suceden.

Paloma Valencia fue elegida ganadora del proceso de selección de candidato presidencial del Centro Democrático; del mismo que en su momento hizo parte Miguel Uribe Londoño - crédito Sergio Acero/REUTERS

IC: ¿Cómo es su relación hoy por hoy con Miguel Uribe Londoño? ¿Existe un distanciamiento por su decisión de continuar en la campaña? ¿Ha cambiado el diálogo entre ambos?

MCT: No, no ha cambiado. Lo que pasa es que las circunstancias políticas y la forma de ver la muerte de Miguel y de honrar su vida es personal. Él tiene su forma y todo el derecho a estar haciendo lo que hace, a decir lo que dice. Yo respeto con profundidad cualquier decisión que él tome y todas las que ha tomado, de estar primero en el Centro Democrático y haber llegado a otro partido.

Era su hijo, y de la misma manera, yo sé que él también respeta mi decisión. Lo que ha cambiado son las circunstancias políticas, no las personales.

IC: Aún recordamos el discurso de Miguel Uribe Londoño en el que hacía un llamado a la unidad nacional para “frenar la locura” y defender la democracia. ¿Qué cree que cambió para que en la propia familia del senador exista esta especie de división?

MCT: Pues que Miguel papá ya no hace parte del Centro Democrático, que sus números en las encuestas no lo están favoreciendo en este momento, que no tiene posibilidad o viabilidad, tristemente, porque creo que hubiera hecho mucho por Colombia. Yo lo he estado acompañando y he estado ahí en todas las decisiones que han tomado, como cuando se inscribió en su campaña por el Partido Demócrata, yo estuve con él, me subí al escenario y le di la bendición. He querido apoyarlo en sus decisiones y así lo he hecho.

El 13 de agosto de 2025 se llevaron a cabo las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, un acto que conmovió al país político - crédito Fernando Vergara/AP

IC: Usted ha sido muy generosa con Paloma Valencia en la definición que tiene de la senadora. Valoró el apoyo que ella le brindó cuando su esposo murió y ahora la apoya en esta contienda electoral. A nivel personal, ¿cómo la ve para dirigir el país?

MCT: Sin duda es una buena persona, tiene, como decía, estatura moral, es una buena mujer y una buena amiga; es una buena esposa, una buena madre. Yo siempre he dicho: para gobernar hay que ser un buen ser humano, y sin duda ella lo es.

IC: Respecto a María Fernanda Cabal, usted cuestionó algunas de sus actitudes en el velorio de Miguel Uribe Turbay. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con ella?

MCT: María Fernanda hoy no tiene ninguna relevancia política ni hace parte de la contienda, entonces no veo relevante referirme a ella.

IC: ¿Mantiene usted contacto con otros miembros del Centro Democrático? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el expresidente Álvaro Uribe sobre el devenir político?

MCT: Sí, yo he estado en contacto con algunos miembros del Centro Democrático, y el presidente Uribe ha sido muy generoso, me ha apoyado, ha estado pendiente de mí, de mis hijas, en especial de Alejandro. Sé que cuento con él y con el partido, no por la candidatura de Paloma, ni por mi apoyo, sino porque eso fue lo que él me expresó desde el primer momento del atentado de Miguel.

María Claudia Tarazona consideró a María Fernanda Cabal como un personaje "irrelevante" en la política nacional hoy en día, en medio de las diferencias con su suegro, Miguel Uribe Londoño - crédito Jesús Avilés/Infobae

IC: En caso de que Paloma Valencia no pase a segunda vuelta, ¿apoyaría a Abelardo de la Espriella?

MCT: Claro que sí, sin ninguna duda.

IC: ¿Qué mensaje tiene usted para los colombianos con miras a la decisión que deberán tomar en las urnas el próximo 31 de mayo?

MCT: Tenemos una sola oportunidad y solos no lo vamos a lograr. La derecha sola no va a lograr ganarle a Iván Cepeda. La única candidata que en este momento está generando unión, que es posible que se dé esa unión, es Paloma Valencia. No podemos perder tiempo, no podemos perder la única oportunidad que tenemos.

Paloma es capaz de unir al centro, a la centro-derecha y así poder derrotar a Cepeda y poder salvar a este país. Los invito masivamente a votar por Paloma, a todas las mujeres en todos los rincones del país, a todas las personas que creen en la democracia, en la seguridad. Tenemos que votar por Paloma y tenemos que salvar el país juntos y unidos.