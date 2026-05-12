María Elvira Salazar alertó sobre el riesgo que correría Colombia si gana Iván Cepeda: “No puede retroceder ni caer en el comunismo”

María Elvira Salazar mantiene su interés en lo que ocurra en las elecciones presidenciales en Colombia, frente a lo que sería, según ella, el riesgo de que la izquierda repita victoria - crédito Marco Bello/REUTERS

La congresista estadounidense María Elvira Salazar advirtió el martes 12 de mayo sobre el “riesgo de retroceso” político en Colombia si el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, conquista la presidencia en los comicios del 31 de mayo. En una declaración dirigida a los electores, Salazar vinculó la figura del congresista oficialista con la “extrema izquierda” e instó a no permitir un retorno de ideologías asociadas al comunismo.

A 19 días de la primera vuelta, la contienda se prevé apretada. Aunque Cepeda lidera la mayoría de las encuestas con cotas que oscilan entre el 35% y el 40%, el promedio de las diferentes mediciones descarta, por ahora, un triunfo en primera vuelta y perfila la casi seguridad de una nueva jornada, el 21 de junio, un escenario en el que tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia disputarían el segundo puesto.

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Con este mensaje en X, la representante republicana María Elvira Salazar envió un mensaje a los colombianos a menos de tres semanas de los comicios - crédito @MaElviraSalazar/X

“Cuando América Latina estaba secuestrada por el socialismo y los narcoterroristas, el gran colombiano, con su liderazgo inquebrantable, se convirtió en esperanza para el continente y puso a los narcos de rodillas”, afirmó la legisladora, en lo que sería, por su parte, la mención al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el que tiene una cercana relación al ser el líder natural del partido Centro Democrático, opositor a Petro.

En su mensaje, la parlamentaria, que integra la bancada republicana en el Congreso, remarcó la responsabilidad de los votantes en la jornada que se avecina. “Ahora que el socialismo del siglo XXI está perdiendo terreno en las Américas, Colombia no puede retroceder ni caer en el comunismo que vende Iván Cepeda y la extrema izquierda”, enfatizó la congresista, comunicadora social de ascendencia cubana.

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En la misma línea, Salazar advirtió también sobre el peligro de “promesas baratas que han fracasado una y otra vez” y situó la decisión electoral en el plano de la supervivencia democrática. “El 31 de mayo, los colombianos tienen una inmensa responsabilidad: proteger el futuro de su democracia y defender su libertad”, señaló la parlamentaria, que estará atenta a lo que suceda en la jornada en la que se clarificarán escenarios.

Las elecciones del 31 de mayos aún ofrecen un panorama abierto con miras a una eventual segunda vuelta, que se llevaría a cabo el 21 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así avanza la campaña electoral en Colombia, a menos de tres semanas de los comicios

En la recta final, los diferentes aspirantes hacen gala de sus planes de Gobierno. Cepeda centró su campaña en reformas sociales, el concepto de “capitalismo social” y la profundización de la paz negociada; mientras que el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella apuesta por la “mano dura” la y defensa de la empresa privada; objetivos que también perseguiría la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

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Mientras tanto, la campaña transcurre bajo estrictas medidas de seguridad, y serios cuestionamientos sobre el papel que tendrá que cumplir la Registraduría Nacional del Estado Civil, por parte de simpatizantes del oficialismo e, incluso, el presidente Gustavo Petro: que ha puesto en duda la legitimidad de los resultados que deban entregarse, debido a que el software contratado para la transmisión de datos es privado y no público.

Más de 41 millones de colombianos están convocados a los comicios del 31 de mayo y, de ellos, más de 850.000 prestarán su servicio como jurado de votación - crédito @Registraduria/X

Asimismo, de parte de la fuerza pública se amplió la protección en zonas vulnerables como Catatumbo y Chocó ante la presión de grupos armados ilegales. En paralelo, surgieron en la presente semana delicadas denuncias sobre lo que serían las supuestas irregularidades metodológicas en las encuestas, especialmente hacia firmas como Atlas-Intel, de la que pidieron su suspensión en el país por no cumplir con la normativa.

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Por ahora, a medida que se acerca el 31 de mayo, la expectativa -como se mencionaba- se concentra en la posibilidad que se registre de una segunda vuelta presidencial, alimentada por el registro de que Cepeda mantiene la ventaja sin superar el umbral del 50% más uno de los votos requeridos; y la incertidumbre de cuál sería entonces su rival en el denominado balotaje, entre el abogado De la Espriella y la senadora Valencia.