Tres jugadores de Independiente Medellín denuncian calvario por difamaciones: “No puedo mandar a mi hija al colegio”

El portero, que ahora se encuentra en Peñarol, afirmó que nunca tuvo cruces con sus compañeros en la final de la Liga BetPlay, en el primer semestre de 2025 - crédito @washiaguerre/Instagram

La actualidad del Deportivo Independiente Medellín es todo un calvario: fracturada la relación entre la directiva y la hinchada, ya fuera de la Liga BetPlay-l 2026, parcialmente eliminados de la Copa Libertadores, torneo en el cual está ad portas de una posible sanción por los desmanes en el partido más reciente ante Flamengo, sin director técnico en propiedad, y ahora se le suma una complejidad más, tres jugadores del equipo han denunciado que los han difamado tanto, que ya ni siquiera pueden mandar sus hijos e hijas al colegio.

La denuncia la hizo pública Francisco Chaverra, volante por izquierda del equipo, en Blu Radio. "“Hoy por hoy no puedo salir, no puedo mandar a la niña al colegio ni nada por ciertos comentarios que se han dicho, que son totalmente falsos”, afirmó el jugador de 26 años.

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Francisco Chaverra

Chaverra también negó versiones que apuntaban a supuestas peleas con el arquero uruguayo Washington Aguerre. Según explicó, nunca existió un conflicto entre ambos y, por el contrario, reveló que el guardameta incluso intentó llevarlo al club donde actualmente juega debido a las buenas referencias futbolísticas que tenía sobre él.

Además, desmintió rumores sobre supuestos problemas de liderazgo dentro del DIM. “Nunca he sido capitán ni he estado cerca de serlo”, aclaró el futbolista, quien también explicó una situación que generó críticas por parte de algunos aficionados: la celebración de uno de sus goles.

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De acuerdo con Chaverra, muchos hinchas interpretaron de manera equivocada que no celebrara junto al delantero argentino Francisco Fydriszewski. Sin embargo, explicó que simplemente terminó la jugada en otro sector del campo y que no existía ningún problema personal con su compañero.

“Yo vine aquí a limpiar mi nombre. Nunca he estado involucrado en cosas de ese tipo”, señaló el jugador, quien además reconoció que analizará junto a su representante, su familia y el club la posibilidad de continuar o no en Medellín debido al ambiente hostil que se ha generado.

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El extremo del Independiente Medellín expuso este comunicado en sus redes sociales - crédito @fchaverra13/Instagram

Francisco Fydriszewski

Por su parte, Francisco Fydriszewski también rechazó las acusaciones y aseguró que el grupo se encuentra golpeado emocionalmente por las versiones que circulan en redes sociales. El delantero argentino insistió en que dentro del plantel no existe ninguna división y calificó todas las versiones como “mentiras”.

“La amistad sigue entre todos. No hubo ninguna discusión. Todo eso es falso”, afirmó.

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Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM durante los últimos años, se pronuncia sobre los actos después del partido ante Águilas Doradas, que hoy mantienen el denso ambiente en el DIM - crédito DIM

El atacante aseguró que tanto él como sus compañeros sienten miedo de salir a la calle debido a las amenazas que han recibido. “Como Bladimiro y Francisco, yo tampoco puedo salir tranquilo. Es doloroso vivir esto por unas mentiras”, comentó.

Fydriszewski también desmintió rumores sobre supuestos incentivos económicos irregulares dentro del plantel. Explicó que el único premio existente era el estipulado oficialmente por el club y que todos los jugadores estaban enfocados únicamente en competir deportivamente.

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Francisco Chaverra, Francisco Fydriszewski y Baldomero Perlaza denunciaron que no pueden ni mandar sus hijas al colegio por difamaciones - crédito DIM/Dimayor

Baldomero Perlaza

Las declaraciones más contundentes sobre las acusaciones de “venta” de finales llegaron por parte de Bladomero Perlaza. El mediocampista manifestó sentirse triste e indignado por las versiones que han puesto en duda la honestidad del plantel.

“La final no se vendió. Todo fue deportivo. No pudimos mantener el resultado, pero vender una final no le cabe en la cabeza a nadie”, aseguró el jugador.

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Perlaza confirmó que tanto él como otros integrantes del equipo han solicitado acompañamiento de las autoridades por temor a posibles agresiones. Según explicó, la situación ya escaló a un nivel preocupante para las familias de los futbolistas.

“Hemos pedido ayuda a la Policía y a las autoridades porque lastimosamente ya no puede salir uno tranquilo. El temor existe”, afirmó.

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El jugador también denunció que las amenazas no solo afectan a futbolistas actuales del Medellín, sino también a exintegrantes del club como Luis “El Chino” Sandoval y Homer Martínez.