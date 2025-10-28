Colombia

Nueva ruta del Sitp mejorará la conexión en el sur de Bogotá: reducirá el tiempo de viaje

La nueva alternativa de transporte conecta barrios clave y puntos estratégicos, ofreciendo intervalos de paso de 10 minutos en horas pico y reduciendo tiempos de viaje para los usuarios del sur de la capital

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Más de 1.000 usuarios diarios
Más de 1.000 usuarios diarios se benefician de la ruta circular que une CC. Villa del Río, El Ensueño y la estación Madelena - crédito TransMilenio

Bogotá cuenta con una nueva alternativa de movilidad para los habitantes de Ciudad Bolívar y Bosa, gracias a la puesta en marcha del servicio TransMiZonal G545 CC. Villa del Río – H545 El Ensueño.

Esta ruta, anunciada por la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, nació a partir de un trabajo articulado con la comunidad y beneficiará a más de 1.000 usuarios diarios que podrán conectar de manera más eficiente y directa con el componente troncal del sistema en el sur de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El nuevo servicio opera de manera circular, de lunes a sábados entre las 4:00 a. m. y las 10:00 p. m., y busca responder a las necesidades de movilidad identificadas en las zonas intervenidas. El recorrido conecta estratégicamente diferentes barrios y puntos de interés, permitiendo que los usuarios se desplacen entre CC. Villa del Río, El Ensueño y la estación Madelena, que pertenece a la troncal NQS Sur del sistema TransMilenio.

El servicio opera de lunes
El servicio opera de lunes a sábado, de 4:00 a. m. a 10:00 p. m., con intervalos de paso de 10 minutos en horas pico - crédito TransMilenio

Durante el recorrido completo, los usuarios experimentarán un tiempo estimado de viaje que oscila entre 28 y 40 minutos, dependiendo del tráfico, mientras que un trayecto entre puntos intermedios puede tardar de 14 a 20 minutos. Para garantizar la frecuencia y calidad del servicio, la ruta circular cuenta con cuatro buses del concesionario Etib S.A.S., cada uno con capacidad para 50 pasajeros, y promete intervalos de paso de 10 minutos en las horas pico, facilitando el acceso a las principales conexiones del sur de la capital.

El trazado de la ruta ha sido diseñado para optimizar la conectividad entre barrios residenciales, zonas comerciales y ejes troncales, ampliando las posibilidades de acceso al sistema para los habitantes de sectores con limitada cobertura zonal. Hacia El Ensueño, la ruta H545 realiza paradas en:

  • Barrio Guadalupe - Carrera 63 con Autopista Sur (frente al CC. Villa del Río)
  • Barrio Guadalupe - Autopista Sur con Carrera 63
  • Estación Madelena – Carrera 67 con Autopista Sur
  • Barrio Rafael Escamilla – Carrera 67 con Calle 59 Sur
  • Barrio Madelena – Carrera 67 con Calle 60A Sur y Calle 62B Sur
  • Barrio Atlanta – Carrera 67 con Calle 65 Sur
  • Parque Residencial El Paraíso – Calle 59C Sur con Transversal 70
  • Barrio El Ensueño – Calle 59C Sur con Carrera 52
La nueva ruta TransMiZonal G545-H545
La nueva ruta TransMiZonal G545-H545 conecta Ciudad Bolívar y Bosa con el sistema troncal de TransMilenio en el sur de Bogotá - crédito TransMilenio

En el retorno hacia el CC. Villa del Río, la ruta G545 detalla 11 paradas, principalmente en urbanizaciones y zonas de alto flujo residencial, como:

  • Urbanización Atlanta - Avenida Gaitán Cortés con Avenida Villavicencio
  • Barrio El Ensueño – Avenida Gaitán Cortés con Transversal 63
  • IED Rogelio Salmona – Transversal 59 Sur con Calle 59 Sur
  • Estación Madelena – Autopista Sur con Carrera 66A
  • Barrio Guadalupe – Carrera 63 con Autopista Sur

Ortiz, destacó que este nuevo servicio “es el resultado de escuchar a la comunidad, priorizando soluciones que mejoren la calidad de vida y la movilidad en Bogotá, acercando a los barrios servicios modernos, seguros y eficientes”. Además, recalcó que la implementación del nuevo TransMiZonal responde a la política de seguir ampliando alternativas de transporte y optimizando la cobertura del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

Los usuarios pueden consultar horarios,
Los usuarios pueden consultar horarios, recorridos y paraderos en la web oficial de TransMilenio, TransMiApp y WhatsApp - crédito TransMilenio

Para facilitar la planeación de viajes, los usuarios pueden consultar itinerarios, recorridos, horarios y paraderos en la página oficial www.transmilenio.gov.co, así como en la aplicación TransMiApp y en el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp.

Herramientas digitales como la TransMiApp permiten buscar rutas y paraderos, calcular trayectos en bus o a pie, guardar rutas favoritas, consultar saldos y acceder a información sobre servicios complementarios como BiblioEstaciones, baños públicos, cajeros y cicloparqueaderos. La app está disponible en español e inglés y se integra a plataformas como Google Maps para una mejor experiencia de usuario.

La ciudadanía es invitada a mantenerse informada permanentemente sobre las novedades del sistema a través de los canales oficiales de TransMilenio y aprovechar los dispositivos digitales dispuestos para una movilidad más accesible y confortable en Bogotá.

Temas Relacionados

TransMiZonal TransMilenio Bogotá Ciudad Bolívar Bosa CC Villa del Río El Ensueño Movilidad Transporte público TransMiAppColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Petro arreció contra María Elvira Salazar y la llamó mentirosa por cifras de cultivos de coca en Colombia: “¿Dónde habrá estudiado matemáticas?”

El presidente de la República, en un nuevo mensaje en sus redes sociales, tuvo fuertes calificativos contra la representante republicana, que puso la lupa sobre el incremento en las plantaciones en el país, que según sus datos ya llegan al 300%

Petro arreció contra María Elvira

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: Leicy Santos abrió el marcador en Quito

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitan el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde las locales defenderán el liderato del torneo y acercarse al mundial de Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN

Petro lanzó pulla a Laura Gallego, señorita Antioquia, por asegurar que debería ser agredido: “Mira cómo me dan cachazos”

La reina de belleza, que renunció a su título, aseguró que, “al menos”, el presidente debería recibir un “cachazo”

Petro lanzó pulla a Laura

Camilo Zuñiga afronta una nueva aventura después del fútbol: una leyenda del balompié nacional lo acompañó en su lanzamiento

El exjugador de Atlético Nacional, Napoli y la selección Colombia, anunció la puesta en marcha de una iniciativa para impulsar a los deportistas de alto rendimiento en el país

Camilo Zuñiga afronta una nueva

El médico que le practicó la cirugía a Baby Demoni desestimó que la influenciadora se haya quitado la vida: “No sé si ella era tan fuerte”

A través de un video, un amigo de Alejandra Esquín compartió detalles de una liposucción a la que se sometió la joven antes de su fallecimiento

El médico que le practicó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobierno evalúa el traslado de

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

ENTRETENIMIENTO

Petro lanzó pulla a Laura

Petro lanzó pulla a Laura Gallego, señorita Antioquia, por asegurar que debería ser agredido: “Mira cómo me dan cachazos”

“Era bella, pero por fuera”: Petro ‘estalló’ contra Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia

Antioquia no tendrá representación en el Concurso Nacional de Belleza tras renuncia de Laura Gallego

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Westcol cargó contra Gustavo Petro y afirmó que desea meterse en política: “Arriesgaría mi vida durísimo”

Deportes

Ecuador vs. Colombia - EN

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: Leicy Santos abrió el marcador en Quito

Camilo Zuñiga afronta una nueva aventura después del fútbol: una leyenda del balompié nacional lo acompañó en su lanzamiento

Jefferson Lerma le diría adiós a la Premier League: sería fichaje de un sorpresivo equipo

Carlos Antonio Vélez reveló detalles del que podría ser el nuevo técnico de Santa Fe: se maneja regreso de un viejo conocido

Esta sería la fecha en la que James Rodríguez se despediría de León de México: adiós anticipado en el Torneo Apertura