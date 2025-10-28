Nueva ruta del Sitp mejorará la conexión en el sur de Bogotá: reducirá el tiempo de viaje

Bogotá cuenta con una nueva alternativa de movilidad para los habitantes de Ciudad Bolívar y Bosa, gracias a la puesta en marcha del servicio TransMiZonal G545 CC. Villa del Río – H545 El Ensueño.
Esta ruta, anunciada por la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, nació a partir de un trabajo articulado con la comunidad y beneficiará a más de 1.000 usuarios diarios que podrán conectar de manera más eficiente y directa con el componente troncal del sistema en el sur de la ciudad.
El nuevo servicio opera de manera circular, de lunes a sábados entre las 4:00 a. m. y las 10:00 p. m., y busca responder a las necesidades de movilidad identificadas en las zonas intervenidas. El recorrido conecta estratégicamente diferentes barrios y puntos de interés, permitiendo que los usuarios se desplacen entre CC. Villa del Río, El Ensueño y la estación Madelena, que pertenece a la troncal NQS Sur del sistema TransMilenio.
Durante el recorrido completo, los usuarios experimentarán un tiempo estimado de viaje que oscila entre 28 y 40 minutos, dependiendo del tráfico, mientras que un trayecto entre puntos intermedios puede tardar de 14 a 20 minutos. Para garantizar la frecuencia y calidad del servicio, la ruta circular cuenta con cuatro buses del concesionario Etib S.A.S., cada uno con capacidad para 50 pasajeros, y promete intervalos de paso de 10 minutos en las horas pico, facilitando el acceso a las principales conexiones del sur de la capital.
El trazado de la ruta ha sido diseñado para optimizar la conectividad entre barrios residenciales, zonas comerciales y ejes troncales, ampliando las posibilidades de acceso al sistema para los habitantes de sectores con limitada cobertura zonal. Hacia El Ensueño, la ruta H545 realiza paradas en:
- Barrio Guadalupe - Carrera 63 con Autopista Sur (frente al CC. Villa del Río)
- Barrio Guadalupe - Autopista Sur con Carrera 63
- Estación Madelena – Carrera 67 con Autopista Sur
- Barrio Rafael Escamilla – Carrera 67 con Calle 59 Sur
- Barrio Madelena – Carrera 67 con Calle 60A Sur y Calle 62B Sur
- Barrio Atlanta – Carrera 67 con Calle 65 Sur
- Parque Residencial El Paraíso – Calle 59C Sur con Transversal 70
- Barrio El Ensueño – Calle 59C Sur con Carrera 52
En el retorno hacia el CC. Villa del Río, la ruta G545 detalla 11 paradas, principalmente en urbanizaciones y zonas de alto flujo residencial, como:
- Urbanización Atlanta - Avenida Gaitán Cortés con Avenida Villavicencio
- Barrio El Ensueño – Avenida Gaitán Cortés con Transversal 63
- IED Rogelio Salmona – Transversal 59 Sur con Calle 59 Sur
- Estación Madelena – Autopista Sur con Carrera 66A
- Barrio Guadalupe – Carrera 63 con Autopista Sur
Ortiz, destacó que este nuevo servicio “es el resultado de escuchar a la comunidad, priorizando soluciones que mejoren la calidad de vida y la movilidad en Bogotá, acercando a los barrios servicios modernos, seguros y eficientes”. Además, recalcó que la implementación del nuevo TransMiZonal responde a la política de seguir ampliando alternativas de transporte y optimizando la cobertura del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).
Para facilitar la planeación de viajes, los usuarios pueden consultar itinerarios, recorridos, horarios y paraderos en la página oficial www.transmilenio.gov.co, así como en la aplicación TransMiApp y en el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp.
Herramientas digitales como la TransMiApp permiten buscar rutas y paraderos, calcular trayectos en bus o a pie, guardar rutas favoritas, consultar saldos y acceder a información sobre servicios complementarios como BiblioEstaciones, baños públicos, cajeros y cicloparqueaderos. La app está disponible en español e inglés y se integra a plataformas como Google Maps para una mejor experiencia de usuario.
La ciudadanía es invitada a mantenerse informada permanentemente sobre las novedades del sistema a través de los canales oficiales de TransMilenio y aprovechar los dispositivos digitales dispuestos para una movilidad más accesible y confortable en Bogotá.