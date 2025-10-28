Colombia

Juan Carlos Pinzón será candidato presidencial por el Verde Oxígeno, partido de Íngrid Betancourt

La asamblea liderada por Ingrid Betancourt otorgaría el respaldo para que Pinzón compita en la consulta del Frente de la Libertad

Juan Carlos Pinzón había solicitado
Juan Carlos Pinzón había solicitado el aval de Verde Oxígeno para asumir una candidatura presidencial - crédito uan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

El exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, será oficialmente avalado este martes 28 de octubre de 2025, por el partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, para avanzar con sus aspiraciones presidenciales para 2026.

El evento de oficialización está previsto a lo largo de la jornada, en un hotel del norte de Bogotá, donde Ingrid Betancourt encabezará la asamblea de Oxígeno y pondrá en consideración el aval para Pinzón ante los directivos y militantes del partido, informó Semana.

De hecho, se conoció que se espera un respaldo unánime y, tras la votación, ambos —tanto Betancourt como Pinzón— pronunciarán discursos presentando la decisión a la opinión pública.

De acuerdo con el medio, las conversaciones entre Pinzón y Betancourt se iniciaron en junio de 2025, luego de que Betancourt expresara al Centro Democrático, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a sectores de derecha la intención de tener un candidato propio en la consulta del Frente de la Libertad, mecanismo que definirá a la figura de la derecha y centroderecha para la primera vuelta presidencial de marzo de 2026.}

Juan Carlos Pinzón envío mensaje
Juan Carlos Pinzón envío mensaje a los petristas sobre el futuro de Colombia - crédito @PinzonBueno

Juan Carlos Pinzón, a su vez, aseguró en entrevista con Semana que ya había tenido “una conversación importante con ella y con otros colegas de su equipo”, en referencia a Betancourt.

Destacó la necesidad de “apertura política y la participación de múltiples sectores”. Dijo: “Enfrentamos una de las peores crisis y uno de los mayores caos de nuestra historia. Hay grandes dificultades en seguridad, salud, relaciones internacionales, en materia fiscal, en pensiones, en asuntos económicos”.

Las relaciones entre Betancourt y Pinzón datan de cuando este último fue viceministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Según informó el medio, Pinzón participó en operaciones de inteligencia y logística militar claves, como la Operación Jaque, que permitió la liberación de Betancourt después de permanecer cerca de siete años en poder de las Farc.

Ingrid Betancourt, directora de Verde
Ingrid Betancourt, directora de Verde Oxígeno, avalaría candidatura de Juan Carlos Pinzón - crédito Asofondos

Actualmente, tanto Betancourt como Pinzón comparten el objetivo de fortalecer a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, instituciones cuya capacidad de reacción ha sido motivo de debate en los últimos meses, según diversos reportes.

La estrategia de Oxígeno y Pinzón se orienta a impedir la continuidad de Gustavo Petro o su candidato en la presidencia después de agosto de 2026.

La próxima consulta del Frente de la Libertad, prevista para marzo, definirá el candidato de la derecha y centroderecha que participará en la primera vuelta presidencial.

Pinzón, oficialmente candidato

El dirigente presentó su postulación acompañado de un mensaje dirigido a los ciudadanos, en sus redes, sociales, en el que aseguró: “Colombia merece un gobierno a la altura de su pueblo. Ustedes merecen un liderazgo que luche por ustedes, que sirva al pueblo, no a sí mismo... Colombia merece un presidente que ponga a los colombianos primero”.

Juan Carlos Pinzón ejerció como ministro de Defensa y embajador en Estados Unidos, detalló que su recorrido reciente por ciudades y regiones le ha permitido conversar directamente con la ciudadanía y líderes políticos de distintas vertientes.

Juan Carlos Pinzón sobre Petro - crédito Cortesia Juan Carlos Pinzón

“Durante años luché por nuestro país con responsabilidad y sentido del deber en las montañas y selvas de nuestra amada Colombia para protegerlos a ustedes, a sus familias, a nuestra nación. Más tarde, luché a través de la diplomacia, en Washington, asegurando que la voz de Colombia fuera escuchada”, dijo Pinzón en su mensaje de confirmación.

Pinzón enfatizó la prioridad de trabajar “por los intereses de los colombianos y de proteger a cada familia”, y añadió: “Durante los últimos meses, mientras he recorrido nuestras ciudades, pueblos y regiones, los he escuchado; he oído sus historias, su dolor, sus miedos y sus esperanzas. Nos quedan muchas batallas por librar: en las calles, en los parques, en los barrios y en los campos, donde no nos sentimos seguros”.

Con el aval de Verde Oxígeno, la figura de Pinzón se integra al grupo de aspirantes que se perfilan para participar en una eventual consulta en favor de un cambio de gobierno.

