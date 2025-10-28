Hermana de Baby Demoni lanzó duras acusaciones contra Samor One: “Él lo hizo”

La joven no cree en la versión entregada por Samor One, ante la cantidad de planes que su hermana tenía con su hija y sus seres queridos - crédito TikTok

Continúa la controversia en torno a la muerte de María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, pues los interrogantes y sospechas entre sus allegados y seguidores aumentan, especialmente tras la aparición de audios y videos difundidos por su expareja, el rapero Samor One, que aseguró que ella lo estaba engañando con Robin Alexis Parra, que se hace llamar La fresa más nea en las plataformas digitales.

En medio de la incertidumbre, Valentina Esquín, hermana de la artista, estuvo en el pódcast Más allá del silencio, en el que reveló detalles sobre los hechos que rodearon la tragedia, aportando detalles inéditos sobre la relación sentimental de su familiar y las circunstancias del fallecimiento.

La difusión de grabaciones privadas, en particular un audio en el que la hija de Baby Demoni, de 6 años, hace declaraciones sobre la relación de su madre con un amigo cercano, ha sido uno de los puntos más polémicos.

Valentina Esquín calificó como una “bajeza” la decisión de Samor One de exponer a la menor en redes sociales, asegurando que “él no tenía autorización de difundir esos audios” y advirtiendo sobre el posible impacto psicológico que esto podría tener en la niña en el futuro. Según su relato, la publicación del material responde a un intento de Samor One por “lavarse las manos” y desligarse de cualquier responsabilidad en la muerte de la artista.

El 14 de octubre de 2025, día de la tragedia, varios de los vecinos de la joven participaron en los intentos de reanimación. Una residente del edificio relató que, al escuchar gritos de auxilio, salió y encontró a la joven en el suelo, con un lazo en el cuello: “Yo le daba respiración boca a boca, la señora la reanimaba, le hacía reanimación y efectivamente ella sí tenía un lazo en el cuello. Yo le quité el lazo para poderle dar la respiración boca a boca”, se escucha en un audio difundido por Samor One.

La pareja de la joven también publicó un video mostrando el baño donde supuestamente ocurrió el hecho y exhibió el lazo y el cuchillo utilizados, según su versión, para cortar la cuerda. Valentina Esquín cuestionó la autenticidad y el propósito de estas pruebas.

Además, señaló que la grabación de una discusión previa entre la pareja refuerza la sospecha de una premeditación: “¿En qué momento va a pensar: ‘Voy a ponerme a grabar esto’? Como si él supiera lo que iba a pasar después de esa pelea”, reflexionó la joven.

Del mismo modo, la hermana de Baby Demoni insistió en que la creadora de contenido nunca mostró signos de depresión ni antecedentes de intentos autolesivos: “Ella veía por los ojos de mi sobrina”, afirmó, y sostuvo que la joven tenía proyectos a futuro, como la compra de un vehículo y la adquisición de una vivienda.

Valentina Esquín aseguró que su hermana planeaba dejar a Samor One y que ambas estaban buscando una casa para vivir juntas, lo que refuerza su convicción de que no se trató de un suicidio.

Baby Demoni fue víctima de maltrato

El relato de Valentina Esquín también incluyó episodios de violencia y maltrato. En la entrevista, la joven describió una discusión ocurrida el 9 de octubre, días antes de la muerte, en la que Samor One la agredió verbal y físicamente, y expulsó a ella y a su hermana menor del apartamento. La tensión en la relación era constante, según su testimonio, y las discusiones eran frecuentes y conocidas por los vecinos.

Lamentablemente, ella continuó conviviendo con el rapero y el 14 de octubre, tras una fuerte discusión entre la pareja, Baby Demoni fue hallada sin signos vitales en el apartamento. La hermana relató que, al llegar al hospital, le informaron que la joven había ingresado en estado crítico, con daño cerebral severo por falta de oxígeno.

Sobre la reacción de Samor One en el hospital, la joven indicó que se presentó solo para entregar las pertenencias de su hermana y ella aclaró que el rapero no mostró interés por el estado de salud de la artista ni por el bienestar de la familia.

Uno de los aspectos de la entrevista que más llamó la atención fue la gestión del dinero de Baby Demoni, pues Valentina Esquín denunció que, tras el fallecimiento, faltaban $15 millones que la joven había ahorrado para comprar un carro: “Los tenía en una caja, y en la caja no había ningún dinero”, afirmó, sugiriendo que Samor One habría retirado el efectivo y otras pertenencias del apartamento antes de la intervención policial.

Valentina Esquín indicó que tanto Medicina Legal como la Fiscalía mantienen el caso bajo la hipótesis de autolesión, en parte porque Samor One declaró desde el inicio que se trató de un suicidio. Sin embargo, las autoridades intentan recuperar archivos borrados del teléfono de la víctima para esclarecer los hechos.

¿Qué pasó con la hija de Baby Demoni?

El entorno familiar de la creadora de contenido se ha visto profundamente afectado. Su hija, de 6 años, vive ahora con Valentina Esquín, que aseguró que la niña le contó episodios de maltrato por parte de Samor One y no lo reconoce como figura paterna.

Sobre las acusaciones de una relación entre Baby Demoni y su amigo Robin Alexis Parra, conocido como La fresa más nea, Valentina Esquín negó rotundamente cualquier vínculo sentimental, asegurando que “eran como hermanos” y que lo dicho por Samor One carece de fundamento.