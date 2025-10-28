Hallan sin vida a vendedor informal en caseta de salvavidas en playas de Bocagrande, Cartagena

La Policía y autoridades judiciales acudieron a primera hora al sector turístico tras el aviso de la comunidad. - crédito Alcaldía de Cartagena

Una jornada habitual en las playas de Bocagrande, centro neurálgico del turismo en Cartagena, cambió de manera abrupta este lunes 27 de octubre debido al hallazgo de un hombre sin vida dentro de una caseta de salvavidas, ubicada sobre la Carrera Primera, también conocida como Avenida del Malecón.

La escena, calificada por testigos como conmocionante, ocurrió poco después de las siete de la mañana, cuando los primeros trabajadores y visitantes del sector recorrían la zona costera.

Según relatos de moradores y trabajadores que frecuentan la playa, la víctima fue identificada como Camilo Andrés Espinosa Bermúdez, de 30 años y natutal de Bogotá, conocido bajo el sobrenombre de “El Cachaco”. Era un vendedor informal reconocido por su presencia cotidiana en varios sectores del balneario de Bocagrande. Comerciante y figura habitual entre bañistas y turistas, su fallecimiento despertó inquietud en la comunidad.

Vista del sector turístico de Bocagrande, uno de los puntos más concurridos de las playas de Cartagena. - crédito EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

La persona que encontró el cadáver emitió inmediatamente una alerta, solicitando la intervención de las autoridades. “Ayuda, llamen a la Policía, hay un muchacho muerto aquí”, fue la frase que, según una publicación del diario El Universal, puso en marcha una reacción rápida por parte de la gente cercana y los actores de playa. Esta situación derivó en un despliegue de los organismos de seguridad en el área, que fue acordonada para facilitar las labores judiciales y de investigación.

La información inicial indica que el cuerpo se encontraba suspendido con una cuerda dentro de la caseta, acompañado de una silla plástica, elemento que ahora reviste interés particular para las autoridades que adelantan el caso.

Funcionarios procedieron a aislar la escena e iniciar los protocolos ordinarios de atención a muertes en circunstancias que requieren verificación, trasladando el cadáver hacia el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí, expertos procederán con la identificación plena y la necropsia, procedimientos que buscan determinar de manera concluyente la causa del fallecimiento.

En la zona, tanto vecinos como otros trabajadores informales expresaron su sorpresa y consternación ante el hecho. Describieron a Espinosa Bermúdez como una persona conocida por su labor y su vínculo con la dinámica comercial de playa, aunque algunos relatos iniciales apuntaban a la posibilidad de que tuviese nacionalidad venezolana, información que quedó descartada tras la identificación realizada por las entidades competentes.

Las versiones recabadas sobre el terreno señalan la hipótesis de que el vendedor habría decidido quitarse la vida, aunque las autoridades han manifestado que solo los dictámenes forenses podrán confirmar o descartar de manera oficial esa causa. La presencia de la cuerda y la silla plástica serán elementos determinantes en el análisis técnico de los investigadores.

Autoridades y turistas presenciaron el despliegue policial tras el hallazgo ocurrido en la playa de Bocagrande. - crédito EFE/Alonso Cupul/Archivo

Mientras tanto, la investigación está en marcha, bajo la coordinación de la Policía y los peritos encargados del caso. Las autoridades han pedido colaboración a la comunidad, solicitando que cualquier persona capaz de aportar información sobre el entorno, las circunstancias o los posibles antecedentes del hecho, se acerque o llame a los canales oficiales para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Este tipo de casos reabre las discusiones sobre la importancia de la salud mental y el acompañamiento psicosocial de quienes trabajan en entornos inestables o son parte de poblaciones vulnerables, como los vendedores informales. La Alcaldía de Cartagena recordó la existencia de campañas orientadas a la prevención y atención oportuna, como “Yo te escucho, por tu salud mental y la vida”, disponible tanto para residentes como para visitantes.

Se difundieron además líneas de atención para necesidades urgentes en el ámbito de salud mental: la Línea 106, activa las 24 horas y sin costo, el CRUED (125), así como otros números institucionales de organizaciones de salud y entidades de la ciudad.

En las recomendaciones difundidas por las autoridades sanitarias y sociales figuran señales de alerta que familiares, compañeros y amigos deben considerar, tales como hablar sobre el deseo de morir, pensamientos de desesperanza, aislamiento social, alteraciones graves del sueño, cambios abruptos de ánimo y expresiones señalando sentir dolor o ser una carga.

Entre las entidades vinculadas a la atención y apoyo figuran también Famisanar (6076829528 y 3153429705), Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales (01-8000-111322), Unidad Prestadora de Salud-Policía (018000910588 y 3183303492), Armada HONAC (018000111456), Magisterio (6053090666) y Salud Total (6056569340 y 6569341). Estas líneas están habilitadas para recibir inquietudes y dar soporte ante cualquier situación relacionada con salud mental y riesgos asociados.

Tras el caso, autoridades reiteraron la importancia del acompañamiento en salud mental y recordaron las líneas de atención disponibles para la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación sobre la muerte de Camilo Andrés Espinosa Bermúdez continúa bajo la estricta supervisión de las autoridades forenses y judiciales. La comunidad en Bocagrande y los sectores de trabajo informal esperan el resultado de las pruebas técnicas y del análisis de los peritos, para que el caso se esclarezca y permita cerrar el ciclo que esta trágica noticia abrió en la mañana en una de las zonas más concurridas de Cartagena.