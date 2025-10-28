Exoficial de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que elementos del Ejército buscarían sacar a Petro del poder: “Dios quiera que sí”

La llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford y ejercicios conjuntos con Trinidad y Tobago son interpretados como advertencia a Maduro y sus aliados, en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad hemisférica - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

La advertencia de Guillermo de Cueto, exoficial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sobre la posibilidad de operaciones militares estadounidenses en Venezuela y Colombia ha generado inquietud en la región.

En una entrevista con NTN 24, De Cueto señaló que el presidente Gustavo Petro se ha convertido en un “blanco” debido a su presunta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro y su supuesta implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Además, detalló la magnitud del despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, subrayando que la estrategia de Washington contempla acciones de gran alcance para enfrentar la amenaza del narcotráfico y la inestabilidad regional.

De Cueto afirmó que Colombia forma parte de la ecuación de seguridad de Estados Unidos, aunque matizó que la naturaleza de una eventual intervención diferiría de la prevista para Venezuela.

Según el exoficial, “Petro es un blanco, no los colombianos, obviamente, pero Petro es un blanco y yo considero que puede pasar algo en contra de Petro... es posible que haya elementos del Ejército de Colombia que promuevan sacar a Petro del poder”.

El exoficial estadounidense afirmó que el presidente colombiano podría enfrentar acciones impulsadas por sectores del Ejército, debido a presunta colaboración con Maduro y acusaciones de participación en actividades ilícitas transfronterizas - crédito Ejército Nacional de Colombia / Facebook

De Cueto argumentó que el mandatario colombiano ha sido calificado como dirigente y participante de un grupo narcoterrorista, lo que, a su juicio, lo coloca fuera de las normas habituales de un presidente electo y lo convierte en un objetivo de interés para las agencias estadounidenses.

El exfuncionario explicó que la supuesta colaboración entre Petro y Maduro no se limita al ámbito político-ideológico, sino que abarca aspectos logísticos, operativos y de respaldo de recursos, especialmente en operaciones asimétricas a través de la frontera colombo-venezolana.

“Cuando yo me refiero a eso quiere decir que es posible que haya, Dios quiera que sea así, elementos dentro del ejército de Colombia que siempre han estado al lado de los Estados Unidos y de los países libres del hemisferio, que ayudasen o, o que promoviesen el punto de vista práctico, operativo, eh, sa-sacar a Petro del poder (SIC)“, afirmó Cueto.

De Cueto mencionó la utilización de la frontera y del grupo criminal Tren de Aragua como parte de estas dinámicas, lo que, según él, ha perjudicado tanto a Colombia como a la región.

La estrategia de Washington, basada en acciones diferenciadas y presión indirecta, redefine los límites de la intervención y la cooperación militar en un contexto de desafíos transnacionales y alianzas cambiantes - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Al profundizar en la diferencia entre los escenarios de Colombia y Venezuela, De Cueto sostuvo que, aunque Petro ha llegado al poder mediante elecciones democráticas, la existencia de pruebas directas e irrefutables en su contra, según su opinión, podría justificar acciones por parte de sectores del Ejército colombiano, tradicionalmente aliados de Estados Unidos.

No obstante, aclaró que no prevé una intervención militar directa o de mayor complejidad en Colombia, como sí considera posible en Venezuela.

“No creo que vaya a incluir otro tipo de acción más kinética o más compleja, como sí creo que puede pasar en Venezuela”, puntualizó en la entrevista con NTN 24.

De Cueto insistió en que la presentación pública de pruebas contra Petro no es habitual en este tipo de operaciones, ya que revelar información sensible podría alertar a los implicados y frustrar eventuales acciones.

A su entender, la estrategia estadounidense se basa en un “gradualismo ascendente”, con operaciones que pueden desarrollarse de manera progresiva y diferenciada en cada país, dependiendo de la naturaleza de las amenazas y de la colaboración de actores internos y externos.

En cuanto al despliegue militar estadounidense en la región, De Cueto describió la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe como una muestra del poderío naval de Estados Unidos y una medida preventiva ante posibles amenazas provenientes de Venezuela, que, según él, ha recibido misiles de Rusia e Irán.

El despliegue militar estadounidense y las advertencias sobre Colombia y Venezuela evidencian un cambio en la dinámica de seguridad hemisférica y plantean interrogantes sobre el futuro de la estabilidad política en la región - crédito Colprensa

El portaaviones, acompañado por al menos ocho navíos militares y un número significativo de aviones y marines, se suma a los recursos ya presentes en la zona, lo que, en palabras del exoficial, supera ampliamente la capacidad necesaria para interceptar embarcaciones de narcotráfico.

Cueto interpretó este despliegue como una señal dirigida a las Fuerzas Armadas y a la cúpula del régimen de Maduro, así como a sus aliados internacionales, para advertirles sobre las consecuencias de persistir en actividades ilícitas y desestabilizadoras.

El exoficial también se refirió a los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago, ubicados a escasos once kilómetros de Venezuela, considerándolos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la sociedad civil venezolana para que actúen contra la cúpula del régimen de Maduro.

De Cueto subrayó que la intención de Washington no es provocar una confrontación militar directa ni una invasión, sino presionar a los mandos superiores y fomentar la cooperación con actores disidentes, tanto civiles como militares, para aislar a los principales responsables de la crisis venezolana.