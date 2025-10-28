Guillermo Alfonso Jaramillo arremetió contra la Comisión Séptima del Senado, tras aplazamiento del debate de la reforma a la salud: “Es inoperante”

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo lamentó que la comisión cambiara su postura en relación con la reforma a la salud - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Tras consumarse el aplazamiento del tercer debate sobre la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, una de las reacciones que no se hizo esperar fue la del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que calificó a la instancia legislativa como “una comisión inoperante”.

El titular de la cartera expresó su frustración ante la decisión de postergar la discusión en tercer debate, una medida que, a su juicio, retrasa de manera injustificada la transformación del sistema sanitario en el país.

Al referirse a los motivos esgrimidos por la Comisión Séptima, Jaramillo sostuvo que “hoy y mañana cuando le voy a pedir financiamiento, entonces, es cualquier otro pretexto. El pretexto aquí no es probarlo”. El ministro enfatizó que la verdadera razón detrás de la dilación radica en intereses particulares y no en argumentos de fondo sobre la viabilidad de la reforma.

En su análisis, el funcionario señaló que existe un temor entre los miembros de la comisión, al afirmar: “lo que tienen temor es, primero, mantener la caja y, segundo, que no recordamos como una ocasión en la laboral y bajar la otra comisión, porque si esta comisión no ha sido capaz de cumplir con sus funciones”.

Para el ministro, la falta de avances desde que la Cámara de Representantes entregó el proyecto, en noviembre, evidencia la ineficacia de la célula legislativa. “Ya desde noviembre le entregó la Cámara de Representantes el proyecto. Ha cumplido un año, es totalmente inoperante. Lo único que hacen es obstaculizar”, afirmó.

El ministro también criticó la falta de coherencia en las demandas de la comisión, al señalar que “no piden plata, en la red no hay plata, pero entonces no la aprueban, ¿cierto?”.

Según Jaramillo, todas las solicitudes planteadas por los senadores ya fueron incluidas en la propuesta. “Todo lo que ellos están solicitando está en la reforma. Todo se consensuó, se consensuó con sus jefes políticos, como la jueza Niña Francisca, ¿cierto? Se concilió con las EPS, se concilió con todo mundo, con los pacientes, con, con las comunidades, con los trabajadores, con todo mundo”, acotó.

Finalmente, el ministro lamentó el cambio de postura de la comisión y la proliferación de excusas para evitar el avance del proyecto. “Y entonces ahora cambian totalmente las cosas y, y buscan cualquier tipo de pretexto”, concluyó Jaramillo.

En desarrollo...