Daniel Quintero ya le puso fecha a la inscripción del comité de firmas con el que espera convertirse en candidato presidencial y lanzó fuerte amenaza

A un día de que se efectuara la consulta del Pacto Histórico, a la que renunció de manera sorpresiva, el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero confirmó que finalmente sí recogerá firmas para presentarse a la contienda del Frente Amplio: lo que supone un nuevo capítulo de tensión en la escena política nacional, pues pese a su decisión de apartarse de este proceso sus votos sí fueron tenidos en cuenta en el preconteo.

Quintero, que afronta un juicio por el escándalo de Aguas Vivas, en el que ha sido imputado de la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, expresó en su perfil de X que la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá que permitirle la recolección de las rúbricas para respaldar su presencia en lo que sería esta consulta, el 8 de marzo de 2026.

“Mañana iré personalmente a realizar mi inscripción como candidato a la Presidencia de la República. Espero que la Registraduría se apegue a la ley. Cualquier funcionario de la Registraduría que impida nuestra inscripción incurrirá en prevaricato y abuso de autoridad”, declaró Quintero en su perfil de X, lo que generó una fuerte controversia en las redes sociales, pues insistiría en llevar su aspiración hasta el final.

Según agregó Quintero, en respuesta al periodista Ricardo Ospina, la Registraduría “al no ser juez electoral" no puede bloquear su inscripción. “De hacerlo estaría abusando de su poder. Espero que ese no sea el caso”, agregó el exburgomaestre, el mismo que en su momento renunció a su cargo en la Alcaldía, pese a que le faltaban tres meses para cumplir el periodo para el que había sido elegido por los ciudadanos.

¿Cuántos votos sacó Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico?

Si hay algo claro es que el tema que involucra a Quintero revestiría mayor complejidad, pues aunque renunció al proceso efectuado el 26 de octubre, al afirmar que su intención no era participar en una consulta interpartidista, se tuvieron en cuenta los votos que recibió: en total 145.558, para un 6,15% de los que fueron depositados en las urnas, y que distan de 1.540.391 que obtuvo el ganador, el senador Iván Cepeda.

“Gracias a las 150.000 personas que votaron por mí a pesar de mi retiro. Entiendo este voto como un claro mensaje para seguir adelante. Mi propósito es resetear la política desde sus entrañas, cerrar el congreso corrupto y llamar a una constituyente, acabar con las cámaras de comercio, las notarias, las fotomultas, y romper las roscas que impiden el desarrollo del país”, destacó Quintero en un pronunciamiento inicial.

