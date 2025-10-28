Colombia

Daniel Quintero ya le puso fecha a la inscripción del comité de firmas con el que espera convertirse en candidato presidencial y lanzó fuerte amenaza

El acusado exalcalde de Medellín, que está en el ojo del huracán por su impedimento para ser aspirante al primer cargo de la Nación, estaría dispuesto a llevar su intención hasta las últimas consecuencias jurídicas

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Daniel Quintero está convencido de
Daniel Quintero está convencido de que podrá participar como precandidato presidencial en la consulta del Frente Amplio - crédito Colprensa

A un día de que se efectuara la consulta del Pacto Histórico, a la que renunció de manera sorpresiva, el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero confirmó que finalmente sí recogerá firmas para presentarse a la contienda del Frente Amplio: lo que supone un nuevo capítulo de tensión en la escena política nacional, pues pese a su decisión de apartarse de este proceso sus votos sí fueron tenidos en cuenta en el preconteo.

Quintero, que afronta un juicio por el escándalo de Aguas Vivas, en el que ha sido imputado de la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, expresó en su perfil de X que la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá que permitirle la recolección de las rúbricas para respaldar su presencia en lo que sería esta consulta, el 8 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Mañana iré personalmente a realizar mi inscripción como candidato a la Presidencia de la República. Espero que la Registraduría se apegue a la ley. Cualquier funcionario de la Registraduría que impida nuestra inscripción incurrirá en prevaricato y abuso de autoridad”, declaró Quintero en su perfil de X, lo que generó una fuerte controversia en las redes sociales, pues insistiría en llevar su aspiración hasta el final.

Con este mensaje, el exalcalde
Con este mensaje, el exalcalde Daniel Quintero habló sobre la inscripción del comité de firmas para participar en la consulta del Frente Amplio - crédito @QuinteroCalle/X

Según agregó Quintero, en respuesta al periodista Ricardo Ospina, la Registraduría “al no ser juez electoral" no puede bloquear su inscripción. “De hacerlo estaría abusando de su poder. Espero que ese no sea el caso”, agregó el exburgomaestre, el mismo que en su momento renunció a su cargo en la Alcaldía, pese a que le faltaban tres meses para cumplir el periodo para el que había sido elegido por los ciudadanos.

¿Cuántos votos sacó Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico?

Si hay algo claro es que el tema que involucra a Quintero revestiría mayor complejidad, pues aunque renunció al proceso efectuado el 26 de octubre, al afirmar que su intención no era participar en una consulta interpartidista, se tuvieron en cuenta los votos que recibió: en total 145.558, para un 6,15% de los que fueron depositados en las urnas, y que distan de 1.540.391 que obtuvo el ganador, el senador Iván Cepeda.

Gracias a las 150.000 personas que votaron por mí a pesar de mi retiro. Entiendo este voto como un claro mensaje para seguir adelante. Mi propósito es resetear la política desde sus entrañas, cerrar el congreso corrupto y llamar a una constituyente, acabar con las cámaras de comercio, las notarias, las fotomultas, y romper las roscas que impiden el desarrollo del país”, destacó Quintero en un pronunciamiento inicial.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Daniel QuinteroConsulta Frente AmplioExalcalde Daniel QuinteroConsulta Pacto HistóricoExalcalde QuinteroColombia-Noticias

Más Noticias

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

En esa terminal marítima, la empresa descargó 90.000 barriles y procedió luego hacia Tumaco con 30.000 barriles adicionales de gasolina

El Puerto de Tumaco refuerza

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

El conjunto Matecaña afronta una delicada situación económica que mantiene a los miembros del plantel profesional ausentes de las convocatorias desde el duelo con Águilas Doradas, el viernes 24 de octubre de 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció

Petro aceptó la renuncia del exfiscal Eduardo Montealegre como ministro de Justicia y ya definió reemplazo temporal

El jefe de Estado habría solicitado la dimisión del exfuncionario luego de una serie de desencuentros con el titular del Interior, Armando Benedetti, y las diferencias en la presentación del proyecto de la asamblea constituyente, que habría ‘rebosado la copa’

Petro aceptó la renuncia del

Emergencia en Dabeiba: aumenta a cuatro el número de muertos por deslizamientos de tierra; hay varios heridos y desaparecidos

Las precipitaciones intensas desencadenaron un deslizamiento en el occidente de Antioquia, mientras la comunidad permanece en alerta máxima por nuevos riesgos

Emergencia en Dabeiba: aumenta a

Expertos advierten sobre prácticas habituales que pueden poner en peligro la salud de mascotas en la noche de Halloween

Especialistas en bienestar animal alertan sobre los peligros de ciertos accesorios y alimentos típicos de la fecha, recomendando opciones cómodas y saludables para celebrar sin poner en riesgo a los peluditos

Expertos advierten sobre prácticas habituales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Ella es la famosa exnovia

Ella es la famosa exnovia de Nicolás Arrieta, el primer confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026’

Las series de Netflix Colombia que se roban la atención del público en todo momento

‘Desafío Siglo XXI’: familiar de Juan se prepara para participar en la próxima edición del concurso

Colombiano le cantó a Ester Expósito en España y la reacción de la actriz se viralizó

La rusa Yana Karpova regresó a su país y comparó los precios con los que encontró en esta parte del mundo: “Un sofá vale lo que un carro en Colombia”

Deportes

Presidente del Deportivo Pereira anunció

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo

Selección Colombia Femenina recibió una particular invitación por parte de Karol G en Medellín

Reconocido periodista argentino defendió a Juan Fernando Quintero en medio de la crisis en River Plate: “El único nombre bueno”

Ecuador vs. Colombia: hora y dónde ver gratis el partido de la Tricolor en la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025